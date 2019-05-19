السمفونية العراقية تفقد أحد مبدعيها

بغداد – الزمان

فقدت الفرقة السمفونية الوطنية العراقية احد اعضائها المتميزين، انه الموسيقي سعدي بجاي، الذي غيبه الموت الجمعة الماضية ونعته دائرة الفنون الموسيقية مشيرة الى ان (الراحل خريح مدرسة الموسيقى العسكرية، ويعد ابرز عازف سايد درام وطبلة، ومن أوائل عازفي الإيقاع في العراق.إشترك في العديد من المهرجانات والمناسبات الوطنية وعزف لمعظم المطربين والفنانين العراقيين الكبار امثال ياس خضر وحميد منصور وسعدون جابر ورضا الخياط والعديد من الفرق.ودخل إلى الفرقة السمفونية الوطنية العراقية عام 2007، وهو من عائلة فنية معروفة ، كما ان ابناءه درسوا الموسيقى العسكرية ايضا، لتكون ابنته عازفة التيوبا اسراء سعدي بجاي احد اعضاء الفرقة السيمفونية).