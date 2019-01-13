السماء‭ ‬تمطر‭ ‬العناكب

لندن‭ -‬الزمان‭ ‬

وثّق‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المناطق‭ ‬الريفية‭ ‬جنوب‭ ‬شرقي‭ ‬البرازيل‭ ‬ظاهرة‭ ‬غريبة‭ ‬في‭ ‬السماء‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬وجدوها‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬معينة‭ ‬امتلأت‭ ‬بنقاط‭ ‬سوداء‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتناثر‭ ‬عليهم‭ ‬تلك‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬تبين‭ ‬لاحقا‭ ‬أنها‭ ‬عناكب‭. ‬ووفقا‭ ‬لعالمة‭ ‬الأحياء‭ ‬كريستينا‭ ‬آن‭ ‬ريميس‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬تتكرر‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬الريفية‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الطقس‭ ‬الحار‭ ‬والرطب،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬العناكب‭ ‬غير‭ ‬قاتلة‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬الغارديان‭ ‬البريطانية‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬صوّره‭ ‬شاب‭ ‬برازيلي‭ ‬يدعى‭ ‬جواو‭ ‬فونسيكا‭ ‬للواقعة‭ ‬الغريبة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العناكب‭ ‬نسجت‭ ‬شبكة‭ ‬عملاقة‭ ‬فوق‭ ‬المنطقة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتفكك‭ ‬فجأة‭ ‬وتسقط‭ ‬بسبب‭ ‬العوامل‭ ‬الجوية‭ ‬وارتفاع‭ ‬الحرارة‭.‬