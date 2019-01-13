السماء‭ ‬تمطر‭ ‬العناكب

لندن -الزمان
وثّق سكان في إحدى المناطق الريفية جنوب شرقي البرازيل ظاهرة غريبة في السماء ، حيث وجدوها في لحظة معينة امتلأت بنقاط سوداء قبل أن تتناثر عليهم تلك النقاط التي تبين لاحقا أنها عناكب. ووفقا لعالمة الأحياء كريستينا آن ريميس فإن هذه الظاهرة تتكرر على المناطق الريفية في البرازيل خاصة في الطقس الحار والرطب، مشيرة إلى أن تلك العناكب غير قاتلة.
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية مقطع فيديو صوّره شاب برازيلي يدعى جواو فونسيكا للواقعة الغريبة، مشيرة إلى أن العناكب نسجت شبكة عملاقة فوق المنطقة قبل أن تتفكك فجأة وتسقط بسبب العوامل الجوية وارتفاع الحرارة.