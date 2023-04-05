السليمانية مدينة التضحية – حسين الجاف

للفترة بين9 و13 اذار 2023عاشت مدينة السليمانية البطلة مدينة التضحية والفداء

مدينة الشيوخ الاجلاء ا معروف النودهي وكاكة احمد الشيخ و نالي وكوردي وكوران وبي كس الاب والابن اعراس الاحتفال بذكري واثار مولانا خالد النقشبنديالتصوفية والادبية لاحد افذاذ الرجال الكورد و ابرز اعلام التصوف الاسلامي واشهر رموزكوردستان الدينية المعرفة ابن قرداغانية من اعمال السليمانية حاضرة كوردستان الثقافية الاولى التي يقول عنها الضابط السياسي الانكليزي الشهير الميجور سي جي ادموندس الذي عاش في العراق بحكم الوظيفة اكثر من ثلاثة عقود في فترة الهيمنة الانكليزية على بلاندنا ومؤلف الكتاب الشهير كورد ،ترك،عرب : لون انطفأت كل حواضر الاشعاع الثقافي الكوردي في كوردستان كلها..لكانت السليمانية والسليمانية لوحدها كفيلة،

بأعادة انوار الثقافة والمعرفة اليها من جديد ..قال ادموندز .

جامعة مشهورة

هذا الكلام في محاضرة له في جامعة كيمبرج البريطانية الشهيرة بحضور المئات من جهابذة الاستشراق والاستكرادالمعروفين.

لك المجد يا مدينة المحبة والرجولة والبطولة ياسليمانية امال الكورد الخضراء في الجهاد من اجل وحدة الكورد وعز شموخ الوطن وانت تنجبين واحدا من اشهر رجال الصوفية بوقته ابن قره داغ الفقيرة المهملة ليصبح رمزا شامخا وعلما من اساطين التصوف.ذلك الفلاحابن الفلتح الكوردي الفير الذي لم يكن يملك في دنياه سوى ايمانه وعلمه والذي حورب وطورد في مدينته البابانية العريقة بسبب تجديداته في الفكر التصوفي واخرجه من عالم الدروشة والحنفشة الى رحاب الفكر الديني الوضيء المضيء..ليصبح من اكبر مشايخ الدين المحمدي في الدولة العثمانية العلية وينحني سلطان البروالبحر وثلاثة ارباع مساحة العالم القديم السلطان عبدالمجيد خان على يديه الكريمتين لتقبيلها اقرارا بعلو كعبه في مضامير التصوف وعلوم الدين الاسلامي اخر اديان الله الى اهل البسيطة ومنزلته السنية بين اكبر علماء ومتصوفي وفقهاءبق المرحوم بق البرفيسور الامبراطورية الشهيرة مثلما يتعهد بطبع كل مؤلفاته كلها على حسابه الشخصي.

كما يقول العقيد السوري منذر الموصلي في كتابه الذائع عرب واكراد. ان المؤتمر العلمي الكبير الذي اشرنا اليه في صدر مقالتنا هذه اقيم بمبادرة كريمة لمنتدى الدكتور عز الدين مصطفى رسول في السيمانية الذي يديره الناقد الكوردي المعروف عليقات الدكتور رؤوف عثمان معروف برعايةمادية ومعنوية كاملة من لدن المناضل الاستاذ فاروق مصطفى رسول شقيق استاذ الاساتيذورئيس انحاد الادباء الكورد السابق البرفيسور عزالدين مصطفى رسول. رحمه الله.. ان المؤتمر الذي استغرق ثلاثة ايام كاملة بجلستين صباحية ومسائيةكل يوم وقدمت فية نحو 27 بحثا فكريا وادبيا لمجموعة من كبار المتخصصين في الادب والتصوف والفكر الاسلامي من العراق وايران وتركيا وسوريا ولينان ومصر وفرنسا وبريطانيا والاردن وتضمنت الجلسات مداخلات واسئلة واستيضاحات وتعليقات في صلب الموضوع حول شخصية مولانا خالد النقشبندي وحياته ومعاناته في سبيل نشر افكاره الصوفية المتقدمة على عصره..ان هذه القروي الكوردي النابه الذي ملأ الدنيا وشغل الناس وطبق شهرته وشهرة طريقته النقشبندية الشهيرة الافاق العشر لقمين ان تقام له مثل هذه الاستذكارات العلمية العملية الكبيرة المؤثرة كل عام احياء لذكراه ولاثاره الفكرية والادبية.

وللاستاذ فاروق مصطفى رسول راعي المؤتمر ولمقرر المؤتمر الدكتور رؤوف عثمان الذي تصدر بحثه الاثير عن مولانا خالد الذي هو بالمناسبة ا(حد الاقرباء القريبين لراعي المؤتمر الاستاذ فاروق مصـــــطفى رسول) اولى فعاليات المؤتمر ولكل الباحثين والمشــــــاركين لهم الشكر الف الف شكر.