التعليم يحقّق بإعتداء عميد كلية على تدريسي

السليمانية تشهد أول محاضرة جامعية أون لاين – السليمانية – علي جمال هاشم – ديالى ــ سلام عبد الشمري

شهدت الكلية الأدارية التقنية بالجامعة التقنية في السليمانية أول محاضرة (أون لاين) من نوعها عبر شبكة الأنترنت في تأريخ التعليم العالي والبحث العلمي في أقليم كردستان والعراق. فقد تلقى نحو 32 طالبا وطالبة من مجموع 34 يمثلون المرحلة الثانية في قسم العلاقات العامة والتسويق في الكلية المذكورة محاضرة جامعية لمادة (الاعلانات) من الساعة الثامنة وحتى التاسعة والربع يوم الاثنين 14 كانون الثاني الجاري، و كذلك محاضرة المرحلة الثالثة من القسم لمادة (الاعلام الجديد) في يوم 16 من ذات الشهر واستمرت من التاسعة والنصف حتى الحادية عشرة مساء بحضور 22 طالباً يمثلون هذه المرحلة وقد قدمهما الدكتور كاروان علي رئيس قسم العلاقات العامة والتسويق، في خطوة تهدف الى أعتماد هذا النمط من التعليم المتعارف عليه في كبريات الجامعات العالمية. وكان علي قد شارك مؤخرا بدورة تخصصية في هذا النمط من المحاضرات في أحدى جامعات فنلندا. من جانبه حضر عميد الكلية التقنية الأدارية الدكتور حكيم عثمان جزء من المحاضرة المذكورة منوها الى (أهمية التجربة التي تجري لأول مرة) ومشيدا (بقدرة الدكتور كاروان علي وحرص طلبته على نجاح التجربة، بأنتظار أن يجري تعميمها وتوسيع نطاقها لتشمل باقي الأقسام في الكلية المذكورة).

لجنة تحقيقية

كما أعلنت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تشكيل لجنة تحقيقية بحادثة إعتداء على تدريسي في كلية بغداد للعلوم الاقتصادية. وذكر بيان امس ان الوزير (قصي السهيل وجه لجنة تحقيقية في الوزارة عن ملابسات حادث إعتداء عميد كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة الاهلية على أحد تدريسيي الكلية بهدف الوقوف على الأسباب والدوافع وتحديد مساحة المسؤولية في الحادث). وأكد السهيل (موقف الوزارة الرافض لكل السلوكيات التي تخل بحصانة الحرم الجامعي واساتذته الذين يعدون ثروة العراق العلمية). وتابع ان القرار جاء (حرصا على التعامل الشفاف والإيجابي مع الرأي العام ووسائل الإعلام بخصوص مسؤولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حماية أسرها التعليمية من إي اعتداء أو أستهداف والحفاظ على الشخصية المعنوية التي يتمتع بها الأستاذ الجامعي داخل مؤسسته التعليمية وخارجها).

من جهته اعلن النائب عن محافظة ديالى، برهان المعموري، موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل على تخفيض اجور الدراسة للجامعة المسائية والاهلية خلال العام المقبل. وقال المعموري في بيان تلقته (الزمان)، انه (التقى بوزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، في مقر الوزارة وناقش معه عدد من الملفات الخاصة بتطوير المسيرة التعليمية في البلاد)، متطرقاً إلى (سبل الارتقاء بمستوى أداء الجامعات الحكومية والأهلية على حد سواء على اعتبارها من الجامعات ذات الريادة على مستوى جامعات العالم).

ملفات الدراسات

وأضاف المعموري، إن (اللقاء تضمن بحث ملف الدراسات العليا وامكانية توسيع المقاعد الدراسية على النفقة العامة والخاصة للأعوام الدراسية المقبلة)، لافتاً إلى (أهمية زيادة عدد البعثات الدراسية بمختلف الاختصاصات الى دول العالم). ودعا المعوري (وزير التعليم العالي إلى تخفيض الأجور السنوية للجامعات الحكومية في الدراسات المسائية والجامعات الأهلية مراعاةً لظروف الطلبة الاقتصادية وأوضاعهم المعيشية، مبيناً إن الوزير أكد أن العام المقبل سيشهد تخفيضاً في الأجور للجامعات كافة).الى ذلك قال عضو مجلس محافظة ديالى هوشيار اسماعيل لـ (الزمان)، إن (خانقين ثالث اكبر مدن ديالى، وهي الاقل على مستوى البلاد بقواتها الأمنية رغم التحديات المركبة الموجودة على الارض في ظل بروز خطر داعش مؤخرا في ريفها وشن هجمات ضد النقاط الأمنية والقرى الآمنة). وطالب اسماعيل بــ (تطويع 200 عنصرا من اهالي خانقين لأسناد وتعزيز ملفها الأمني في مواجهة الارهاب والجريمة معا)، مشيرا الى أن (القضاء يعاني من نقص في حجم المنظومة الأمنية ما يتطلب اجراءات لتعزيز قوته البشرية لسد الفراغات).