السليمانية تحتضن منافسات المبارزة

بغداد- الزمان

انطلقت منافسات بطولة التحدي لسلاح السيف العربي بمشاركة واسعة من مختلف الأندية ومن جميع محافظات العراق. وقال المنسق الإعلامي لاتحاد المبارزة العراقي أزهر علي في تصريح صحفي إن الاتحاد العراقي المركزي للمبارزة والخماسي الحديث، اقام منافسات بطولة التحدي لسلاح السيف العربي، التي احتضنتها مدينة السليمانية، بمشاركة واسعة من اللاعبين يمثلون مختلف الأندية والمحافظات العراقية مبيناً، أن هذه البطولة تأتي ضمن منهاج الاتحاد للموسم الحالي . وأضاف علي، أن الهدف من اقامة هذه البطولات هو اختيار اللاعبين الذين سيمثلون المنتخبات الوطنية استعدادا للمشاركات الخارجية. وتابع علي أن منتخباتنا الوطنية تواصل معسكرها الداخلي المقام حاليا في محافظة السليمانية والذي سيستمر على مدى عشرة ايام موضحا، أن المعسكر يخص منتخب سلاح الشيش ومنتخب سيف المبارزة والسيف العربي، و بإشراف مباشر من المدربين المعتمدين لدى الاتحاد. وأشار إلى، أن هذا المعسكر يأتي استعداداً للاستحقاقات الدولية والاقليمية المقبلة. وعلى صعيد اخر انطلقت منافسات بطولة الأندية للملاكمة بفئة المتقدمين، التي يقيمها اتحاد اللعبة في محافظة النجف الأشرف، حسب منهاجه للعام 2023 وتستمر حتى الخامس من حزيران الحالي، بمشاركة عدة فرق محلية. وينص نظام المسابقة على مشاركة الفرق المتوجة بالمركزين الأول والثاني فرقياً حسب ما أسفرت عنه نتائج النسخة الأخيرة من بطولة الاندية لجانبي الكرخ والرصافة بالنسبة لبغداد، فضلا عن بطل ووصيف كل محافظة. وحظيت البطولة بمتابعة الملاك التدريبي لمنتخبنا الوطني بقيادة المدرب الكوبي اوليزيوس، الذي سيكون على عاتقه اختيار الأفضل والأنسب لتمثيل اللعبة في المحافل الدولية حسب النتائج والمستويات، كما أنها تعد محطة تحضيرية مهمة لقبضاتنا، تمهيداً لخوض الاستحقاقات الخارجية المقبلة، لا سيما دورة الألعاب الرياضية العربية، التي من المقرر أن تقام في الجزائر للفترة من الخامس وحتى الخامس عشر من تموز المقبل.