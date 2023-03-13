السليمانية تحتضن بطولة العراق الدولية بكرة الطاولة

بغداد-ساري تحسين

انطلقت في محافظة السليمانية امس منافسات بطولة العراق الدولية للناشئين والشباب بكرة الطاولة لكلا الجنسين.

وتستمر البطولة للمدة من الرابع عشر و حتى العشرين من شهر اذار الجاري برعاية الاتحاد العراقي وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة ومؤسسة كرة الطاولة العالمية. وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة الطاولة ان (البطولة شهدت مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات من الفئات العمرية تحت 19 و17 و13 و11 عاماً يمثلون دول سورية والسويد وايران ومصر والاردن وقطر ولبنان وفلسطين وبلجيكا وسيرلانكا واليمن والجزائر وعمان والبرتغال وكرواتيا بالاضافة الى البلد المضيف).

عدسة : قحطان سليم

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