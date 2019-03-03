الخطيب يفتتح محطة اليرموك التحويلية ويؤكد: الكهرباء ملف أمن وطني

السليمانية تتظاهر وتقطع طريقاً إحتجاجاً على تردي الكهرباء

بغداد – قصي منذر

السليمانية – الزمان

قطع متظاهرون، أمس الأحد، الطريق الرابط بين ناحية سركبكان وقضاء رانية في محافظة السليمانية، احتجاجا على تردي الكهرباء. وقال مدير الناحية، آزاد وسو، ان (أهالي الناحية ومنذ شهرين يعانون من تردي الكهرباء، كما نظموا العديد من التظاهرات) موضحا، ان (الجهود مستمرة لتحسين ومعالجة مشاكل كهرباء المنطقة). وأضاف (انهم سيتوجهون الى المتظاهرين لفتح الطريق ومناقشتهم حول حل المشكلة سريعاً).

وكشفت دائرة كهرباء بغداد، عن وحدات الطاقة الكهربائية المجهزة لاستقبال صيف 2019 التي ستنطلق في نيسان المقبل. وقال مدير العلاقات والاعلام في الدائرة احمد موسى في تصريح امس ان (الوزارة تستغل فصل الشتاء لصيانة محطات التوليد الكهربائية وستكون ساعات التجهيز في الصيف المقبل أفضل من السابق، بعد ان لجأنا الى أمور بديلة حيث ستقف الوزارة مع الجانب الإيراني لتزويد العراق بالكهرباء خلال الصيف)، مبينا انه (لدينا 2700 ميكاواط داخل حيز الصيانة الاضطرارية و2300 ميكاواط صيانات دورية تجهز حالياً لشهر نيسان المقبل سنغطي الحاجة). وأشار الى ان (أبرز المعوقات التي تواجه الوزارة هي التجاوزات على شبكات الطاقة والتخصيصات المالية وقلة مصادر الجباية).

سوء تجهيز

لافتا الى انه (نحو سبعة الاف ميكاواط ستضاف الى المنظومة الوطنية خلال الصيف القادم، كما لدينا 2500 ميكاواط نتيجة سوء تجهيز خط الغاز المصاحب ِلتشغيل المحطات). وأردف (63 بالمئة من الانتاج تذهب كضياعات ولدينا إجراءات للحد منها، وسنربط منظومة سمارت ميتر لتحديد الطاقة الضائعة وستسعف وتحد من الضياع)، منوها الى (فسخ جملة من العقود مع الشركات الخصخصة نتيجة لعدم التزامها).

وكان وزير الكهرباء لؤي الخطيب قد افتتح محطة كهرباء اليرموك التحويلية 132كي.في، في محافظة بغداد، والتي جهزت معداتها من شركة سيمنز الالمانية، ونفذت من قبل الملاكات الهندسية والفنية التابعة للمديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية. وذكر الخطيب في بيان امس ان (الانجاز لا يتحقق بالتصريحات بل بالنتائج على الارض، ورغم كل التضحيات التي قدمها العراق للحفاظ على ارضه وعرضه وما تعرضت له المحافظات من دمار، وما تحتاجه من إعادة للبنية التحتية، اصبح الجهد المطلوب مضاعفاً، وسنجتهد بكل ما أوتينا من قوة لتقديم المنجزات، لا اقول سنحل ازمة الكهرباء في فترة قصيرة، ولكن خلال فترة معقولة وليست بالطويلة، ونحن ساعون وبجد في تطبيق البرنامج الحكومي، وما وعدنا به، ويجب علينا ان ننهض من جديد، وعملنا يكون مضاعفاً في اعمار هذا القطاع). واكد ان (العراق لم ينتصر على الارهارب إلا بالتوحد وتكاتف جهود الجماهير وجميع المؤسسات للنهوض بهذه المسؤولية المهمة، وان ملف الكهرباء هو ملف امن وطني ومن يتلاعب بهذا الملف يعتبر خائن للوطن، كترويج الاشاعات الكاذبة والتصريحات المستفزة والمربكة لعمل الجهد الوطني فضلاً عن الفساد). وعن خطة الوزارة قال (انا متفائل وفريق العمل الذي تم تكليفه للنهوض بخطة 2019، على قدر كبير بتحمل المسؤولية، واناشد شعبنا العظيم أن يقف خلف جهود ملاكاتنا في وزارة الكهرباء، وان يكون داعماً وسانداً لها في كل الخطوات، ولا ننسى دور المراة إذ كان الابرز في هذا المنجز حيث كانت مشاركتها بحدود 60 بالمئة في انجاز هذا المشروع وتحية لها من الاعماق على هذا الدور النوعي في إعمار البلاد والتطور). واضاف ان المهندسين والفنيين باشروا تنفيذ عمليات النصب بمبلغ لم يتجــاوز 100 مليون دينار، بعد ان كان المطلوب ملياري دينار، ولقد روعيت في تنفيذ العمل جميع الاستحقاقات من عمليات الفحص والتوكيد النوعيين، اي عمليات فحص الفعاليات وعمليات فحص الاجراءات التي تؤدي الى تنفيذهما بما حقق هذا الانجاز والذي سيكون له الاثر الكبير على تحسين الخدمة الكهربائية في جانب الكرخ عموماً، وان هذه المحطة ستحقق فك الاختناقات للأحمال في عملية التوزيع للمنظومة الكهربائية، بعد ان كانت هناك مشكلة ولاتزال، وهي مشكلة التوزيع في جانب الكرخ التي تظهر بزيادةالطلب، اذ تتوفر الطاقة، ولا تتوفر وسائل توزيعها الى المواطنين، ولهذا ستسهم المحطة بعملية تحسين التوزيع في مناطق اليرموك والقادسية والمنصور والخضراء والجامعة). واشاد الوزير بملاكات الوزارة، قائلاً (افرحني ان المحطة تمت في وقت الشح المالي، وما جعلنا نكسب طاقماً هندسياً منظماً، سوف يسهم بعملية الاعمار في البلاد بشكل عام، وفي المحافظات المحررة على وجه الخصوص .

رسالة حب

وفي ختام كلمته بعث رسالة حب لكل الكوادر الوطنية في قطاع الكهرباء، موجهاً تحية للشهداء وعوائلهم، قائلاً، تحية لشهدائنا الذين لولاهم لم نكن ننعم ببلد آمن وتحية لعوائلهم الصابرة المضحية، منا لهم كل الاحترام والتقدير). وتعد هذه المحطة من اهم المحطات التي تم انجازها في محافظة بغداد بسبب قدرتها على استيعاب نقل طاقة مقدارها 270 ميكاواط، والتي ستكون بديلاً للمحطة القديمة التي لم تتجاوز طاقتها الاستيعابية 120 ميكا واط، وكذلك عدم قدرتها على تغذية المنطقة بالطاقة المطلوبة بما يتناسب مع حجم التوسيعات السكانية والعمرانية, اذا أن إنشاء هذا المشروع من ضمن مشاريع حزام بغداد والمتضمنة كل من مشروع محطة تحويل كهرباء الغزالية ومحطة تحويل كهرباء بغداد الجديدة وقد تم توريد معداتها من قبل شركة سيمنس العالمية على وفق المخططات والمواصفات المحددة من قبل الوزارة, وتم تشييد المحطة على مساحة دونمين وهي من نوع G.I.S اي بواقع 3 محولات رئيسة سعة الواحدة منها 90 اي .في .ام.