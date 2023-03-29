السلفية تشعل الجدل حول رحلة الشافعي من العراق الى مصر

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

​​أثار‭ ‬مسلسل‭ ‬رسالة‭ ‬الإمام‭ ‬والذي‭ ‬يعرض‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬على‭ ‬شاشات‭ ‬التلفزيون‭ ‬المصري‭ ‬و‭ ‬يتناول‭ ‬سيرة‭ ‬الإمام‭ ‬الشافعي‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬سنواته‭ ‬الأخيرة‭ ‬وتعلق‭ ‬به‭ ‬المصريون‭ ‬واحبوه‭ ‬حتى‭ ‬رحيله‭ ‬ودفنه‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬بين‭ ‬مؤيد‭ ‬لهذا‭ ‬المسلسل‭ ‬باعتباره‭ ‬احد‭ ‬المسلسلات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تجديد‭ ‬الوعي‭ ‬الديني‭ ‬وبين‭ ‬معارض‭ ‬له‭ ‬نظرا‭ ‬للأخطاء‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬فيها‭ ‬المسلسل‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬قال‭ ‬الشاعر‭ ‬السوري‭ ‬حذيفة‭ ‬العرجي‭ ‬والذي‭ ‬كتب‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الشخصي‭ ‬على‭ ‬الفيس‭ ‬بوك‭ ‬الأبيات‭ ‬الشعرية‭ ‬التي‭ ‬نسبت‭ ‬للإمام‭ ‬الشافعي‭ ‬هي‭ ‬أبيات‭ ‬خاصة‭ ‬به‭ ‬واعتبر‭ ‬أنّ‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬جهل‭ ‬صنّاع‭ ‬العمل‭ ‬بلغته‭ ‬الشعرية‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد،‭ ‬فلم‭ ‬يكلف‭ ‬احد‭ ‬نفسه‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬الديوان‭ ‬الشعري‭ ‬للشافعي‭ . ‬وأضاف‭ ‬الداعية‭ ‬الإسلامي‭ ‬حسن‭ ‬الحسيني‭ ‬أن‭ ‬المسلسل‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬التاريخية‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لا‭ ‬الحصر‭ ‬حوار‭ ‬الإمام‭ ‬الشافعي‭ ‬والخليفة‭ ‬المأمون‭ ‬حيث‭ ‬أنه‭ ‬ثبت‭ ‬تاريخيا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يقابل‭ ‬الخليفة‭ ‬المأمون‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬اللهجة‭ ‬المصرية‭ ‬هي‭ ‬اللهجة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬يسفه‭ ‬المسلسل‭ ‬ويجعله‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬الدردشة‭ ‬من‭ ‬مسلسل‭ ‬تاريخي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬طلب‭ ‬الإمام‭ ‬الشافعي‭ ‬المساعدة‭ ‬من‭ ‬طبيب‭ ‬مصري‭ ‬مسيحي‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المعروف‭ ‬أن‭ ‬الإمام‭ ‬الشافعي‭ ‬كان‭ ‬ضليعا‭ ‬في‭ ‬الطب‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬بطل‭ ‬المسلسل‭ ‬وهو‭ ‬خالد‭ ‬النبوي‭ ‬والذي‭ ‬يجسد‭ ‬شخصيته‭ ‬كان‭ ‬يرتدي‭ ‬نظارة‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬ومن‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المسلسل‭ ‬يحاول‭ ‬تمرير‭ ‬أجندات‭ ‬سياسية‭ ‬داخلية‭ ‬وخارجية‭ ‬تشوه‭ ‬تعاليم‭ ‬الإسلام‭ ‬الحقيقية‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬شن‭ ‬الداعية‭ ‬السلفي‭ ‬حاتم‭ ‬الحويني‭ ‬إبن‭ ‬الداعية‭ ‬السلفي‭ ‬أبو‭ ‬إسحاق‭ ‬الحويني‭ ‬هجوما‭ ‬لاذعا‭ ‬على‭ ‬المسلسل‭ ‬وابطاله‭ ‬ونقيب‭ ‬الممثلين‭ ‬أشرف‭ ‬زكي‭ ‬نقيب‭ ‬المهن‭ ‬التمثيلية‭ ‬والذي‭ ‬قام‭ ‬بدوره‭ ‬بتقديم‭ ‬بلاغ‭ ‬للنائب‭ ‬العام‭ ‬ضده،‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬برفع‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬جنح‭ ‬القاهرة‭ ‬بتهمة‭ ‬سبه‭ ‬عبر‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتي‭ ‬قضت‭ ‬بتغريمه‭ ‬مبلغ‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ .‬

‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬الجندى‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أن‭ ‬الإمام‭ ‬الشافعي‭ ‬يعتبر‭ ‬إمام‭ ‬التجديد‭ ‬وغيّر‭ ‬تقريبا‭ ‬ثلثي‭ ‬مذهبه‭ ‬عندما‭ ‬جاء‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬العراق،‭ ‬وأن‭ ‬كراهية‭ ‬المتشددين‭ ‬له‭ ‬تاريخية‭ ‬منذ‭ ‬قدومه‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬وكانوا‭ ‬يخشون‭ ‬آراءه‭ ‬لأنه‭ ‬يراعي‭ ‬اختلاف‭ ‬المكان‭ ‬في‭ ‬الإفتاء‭ ‬والهجوم‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬مراجعة‭ ‬الأزهر‭ ‬حملة‭ ‬ممنهجة‭ ‬ضد‭ ‬علماء‭ ‬مصر‭ .‬

‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬علماء‭ ‬الأزهر‭ ‬أن‭ ‬المسلسل‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تجديد‭ ‬الوعي‭ ‬الديني‭ ‬وأن‭ ‬المجتمع‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬أعمال‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الرموز‭ ‬المستنيرة‭ ‬لمواجهة‭ ‬الفكر‭ ‬المتشدد‭ ‬،‭ ‬وعن‭ ‬اللغة‭ ‬الدارجة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬قال‭ ‬علاء‭ ‬عزمي‭ ‬الباحث‭ ‬التاريخي‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬اللغة‭ ‬العامية‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬المسلسل‭ ‬وسهولة‭ ‬انتشاره‭ ‬وهو‭ ‬حق‭ ‬صناع‭ ‬العمل‭ .‬