السلطويون وأنصاف المثقفين – مظهر الغيثي

ساتوشي ناكاموتو هو اسم مستعار لخترع العملة الرقمية البيتكوين (bitcion) ومطور تقنية سلسلة الكتل blockchain) وهو الاب الروحي للتداول بالعملات الرقمية وتقنياتها التي بدأت به وهي الآن بالآلاف وجميعها تعتمد على تقنيته او تعتمد على من يعتمد تقنيته

هذا الرجل الواحد أحدث تغييرا كبيرا في العالم وهو وضع مفتاح للهروب من سطوة الراسمالية وهيمنة البنوك العالمية ومن خلفها النظام المالي العالمي

هذا الرجل الذي أخفى هويته وكانت اخر منشوراته بهذا الاسم سنة 2010 هذا العقل الفذ أحدث تغييرا عالميا بفكرة،

لك ان تستوعب عما اتحدث ان قلت لك ان سوق العملات الرقمية ومنصاتها والبنوك الرقمية وخدماتها المختلفة تصل الان بما قيمته بين (0.1 , 0.2) التداول العالمي والدولار الرقمي مرشح بقوة ليخلف الدولار الورقي وكذلك باقي العملات

فلماذا يستهين العراقيون بمفكريهم

لماذا يستقطب السلطويون انصاف المثقفين ونسخ المتعلمين

ربما علينا أن نصمت وننعم بالهدوء ونغلق الانترنت لعدة إيام ونتامل ونقيم أعمالنا ومعاملاتنا واثرنا وتاثيرنا عسى ان يكون لنا أرث