إستحداث قواطع أمنية لتأمين ذكرى إستشهاد الإمام علي وليالي القدر

السلطة تتسلم إدارة مطار النجف وتتعهد بتطوير الخدمات

النجف – سعدون الجابري

استحدثت محافظة النجف ، اربع قواطع امنية جديدة ضمن خطة تأمين ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام واحياء ليالي القدر. وقال بيان تلقتنه (الزمان) امس ان (المحافظ ماجد الوائلي، ترأس المؤتمر الأمني الخاص بمناقشة الخطة الأمنية لذكرى إستشهاد الإمام علي وإحياء ليالي القدر، بحضور قائد الشرطة والقادة الأمنين في المحافظة عن كافة التشكيلات الأمنية و العتبات المقدسة)، واضاف انه (اطلع على موقف جميع الدوائر الأمنية بشكل تفصيلي)، مطالبا بإن (تكون للجميع جهود مضاعفة لإجل إنجاح هذه الزيارة أمنياً وخدمياً ومرونة الحركة المرورية بإنسيابية عالية)، وتابع ان (ادرارة المحافظة استحدثت أربع قواطع أمنية لإول مره تدخل الخطة الأمنية لغرض المعالجة الآنية ،وكذلك وجهنا الملاكات الهندسية بفتح الطرق التي تعوق الخطة الأمنية وتنظيمها وفتح طرق بديلة و تنظيم التقاطعات المرورية على الشوارع الرئيسة ومداخل المحافظة). بدوره ، كتب رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة تزامنا مع حلول ذكر استشهاد الامام علي عليه السلام جاء فيها (جرحك جرح للقرآن الناطق و جرح للجهاد ، فأنت قالع باب خيبر،عظم الله أجر الرسول و البتول و عظم الله أجر شباب أهل الجنة وكل المسلمين). من جهة اخرى ، تسلمت سلطة الطيران المدني، إدارة مطار النجف الدولي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أنه (بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس رئيس السلطة عماد عبد الرزاق الأسدي ،مراسيم تسليم إدارة مطار النجف الدولي)، واضاف ان (الاسدي عقد اجتماعاً موسعاً يضم مديري أقسام السلطة مع مديري الأقسام في إدارة المطار من أجل استعراض أهم الخطوات التطويرية ومعالجة المعوقات والتي من شأنها الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمسافرين ،بالإعتماد على الخبرات المهنية والاستفادة منها في تطوير واقع عمل المطار الذي يعد معلماً مهماً لمكانته الجغرافية والدينية ودوره في استقبال العديد من الرحلات الجوية في مختلف المواسم والأعياد)، مؤكدا ان (جهودا ومساعي تبذل من قبل المعنيين للعمل وفق تعليمات المنظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو من خلال تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمطار وتذليل جميع المعوقات إمامه والعمل على تمكين العاملين فيه بالدورات التدريبية التخصصية في مختلف المجالات وفقاً للمعايير والمتطلبات الدولية)، واشار الى (سعي السلطة لإجراء تدقيق لكافة المطارات من قبل المنظمة الدولية بعد استكمال التدقيق على مطار أربيل الدولي ،وتاتي تلك الجهود ضمن الخطوات التطويرية لقطاع الطيران المدني في البلاد).

وباشر مدير المطار الجديد علي احمد حسن الساعدي، مهام عمله رسمياً. وقال مصدر إنه (بطائرة عسكرية ،وصل مدير مطار النجف الجديد ، وبرفقته عدد من مديري الأقسام في سلطة الطيران المدني والجهات الرقابية). وكانت الحكومة قد قررت انهاء تكليف مدير مطار المحافظة حكمت احمد فرض علي إستناداً الى توصيات لجنة الامر الديواني. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع مدير مكتب رئيس الوزراء احسان ياسين العوادي جاء فيها (بناء على موافقة رئيس الوزراء على التوصيات انفاً، تقرر أنهاء تكليف علي من إدارة مطار النجف ، واعتماد كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء كأساس لتعين مدير المطار ومنحه الصلاحيات بموجب الكتاب انفا).