السلطانة‭ ‬هيام‭ ‬ترتدي‭ ‬قميص‭ ‬الزمالك‭ ‬في‭ ‬زيارتها‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

تواصل‭ ‬النجمة‭ ‬التركية‭ ‬مريم‭ ‬أوزيرلي‭ ‬الشهيرة‭ ‬بـ”السلطانة‭ ‬هيام”‭ ‬زيارتها‭ ‬لمصر،‭ ‬ولم‭ ‬تقتصر‭ ‬رحلتها‭ ‬على‭ ‬الزيارات‭ ‬السياحية‭ ‬والفنية‭ ‬فقط،‭ ‬وإنما‭ ‬الرياضية‭ ‬أيضاً‭.‬

نجمة‭ ‬“حريم‭ ‬السلطان”‭ ‬زارت‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وأبرز‭ ‬الأندية‭ ‬الرياضية‭ ‬المصرية،‭ ‬وهو‭ ‬“الزمالك”،‭ ‬حيث‭ ‬ارتدت‭ ‬“تي‭ ‬شيرت”‭ ‬الفريق‭ ‬الكروي‭ ‬للنادي،‭ ‬والتقطت‭ ‬صوراً‭ ‬تذكاريه‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسئولين‭ ‬بداخله،‭ ‬وأبرزهم‭ ‬أحمد‭ ‬مرتضى‭ ‬منصور،‭ ‬نجل‭ ‬رئيس‭ ‬النادي،‭ ‬المستشار‭ ‬مرتضى‭ ‬منصور،‭ ‬كما‭ ‬خاضت‭ ‬معركة‭ ‬كروية‭ ‬طريفة‭ ‬مع‭ ‬صديقها،‭ ‬المصور‭ ‬الألماني‭ ‬ليو‭ ‬نوهوت،‭ ‬ونشرت‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬ظهرت‭ ‬فيها‭ ‬تلعب‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬داخل‭ ‬النادي

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬مصادر‭ ‬صحفية‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬استعداد‭ ‬مريم‭ ‬أوزيرلي‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬“لص‭ ‬بغداد”‭ ‬أمام‭ ‬النجم‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬إمام،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬زيارتها‭ ‬لكواليس‭ ‬تصوير‭ ‬العمل،‭ ‬والصور‭ ‬التي‭ ‬انتشرت‭ ‬وتجمعها‭ ‬ببطل‭ ‬الفيلم،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬هي‭ ‬أو‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬عن‭ ‬موافقتها‭ ‬رسمياً‭ ‬للمشاركة‭ ‬فيه‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬الزيارة،‭ ‬التقت‭ ‬مريم‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬سهرة‭ ‬خاصة،‭ ‬ومن‭ ‬أبرزهم‭ ‬إيمي‭ ‬سمير‭ ‬غانم،‭ ‬والراقصة‭ ‬دينا،‭ ‬والإعلامية‭ ‬بوسي‭ ‬شلبي،‭ ‬والإعلامية‭ ‬إنجي‭ ‬علي،‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬النجمة‭ ‬التركية‭ ‬بزيارة‭ ‬منطقة‭ ‬الأهرامات،‭ ‬وخضعت‭ ‬هناك‭ ‬لجاسة‭ ‬تصوير‭ ‬مميزة‭. ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬كان‭ ‬مسلسل‭ ‬«قطاع‭ ‬الطرق‭ ‬لن‭ ‬يحكموا‭ ‬العالم»‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الثاني،‭ ‬آخر‭ ‬أعمال‭ ‬مريم‭ ‬أوزيرلي‭ ‬الدرامية،‭ ‬كما‭ ‬طُرح‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬فيليمن‭ ‬هما‭ ‬«الطرف‭ ‬الآخر»‭ ‬أمام‭ ‬النجمين‭ ‬أوزجان‭ ‬دينيز‭ ‬واسلي‭ ‬أنفر،‭ ‬وفيلم‭ ‬«جنكيز‭ ‬رجائي»‭ ‬أمام‭ ‬الفنان‭ ‬كينان‭ ‬أميرزالي‭.‬