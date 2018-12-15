السلطانة‭ ‬هيام‭ ‬ترتدي‭ ‬قميص‭ ‬الزمالك‭ ‬في‭ ‬زيارتها‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬

القاهرة – الزمان
تواصل النجمة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ”السلطانة هيام” زيارتها لمصر، ولم تقتصر رحلتها على الزيارات السياحية والفنية فقط، وإنما الرياضية أيضاً.
نجمة “حريم السلطان” زارت واحد من أهم وأبرز الأندية الرياضية المصرية، وهو “الزمالك”، حيث ارتدت “تي شيرت” الفريق الكروي للنادي، والتقطت صوراً تذكاريه مع عدد من المسئولين بداخله، وأبرزهم أحمد مرتضى منصور، نجل رئيس النادي، المستشار مرتضى منصور، كما خاضت معركة كروية طريفة مع صديقها، المصور الألماني ليو نوهوت، ونشرت مقطع فيديو ظهرت فيها تلعب معه على أرض الملعب داخل النادي
يُذكر أن مصادر صحفية كانت قد كشفت عن استعداد مريم أوزيرلي للمشاركة في فيلم “لص بغداد” أمام النجم المصري محمد إمام، وعلى الرغم من زيارتها لكواليس تصوير العمل، والصور التي انتشرت وتجمعها ببطل الفيلم، إلا أنها لم تعلن هي أو فريق العمل عن موافقتها رسمياً للمشاركة فيه.
وعلى هامش الزيارة، التقت مريم بعدد من نجوم مصر في سهرة خاصة، ومن أبرزهم إيمي سمير غانم، والراقصة دينا، والإعلامية بوسي شلبي، والإعلامية إنجي علي، كما قامت النجمة التركية بزيارة منطقة الأهرامات، وخضعت هناك لجاسة تصوير مميزة. من ناحية أخرى، كان مسلسل «قطاع الطرق لن يحكموا العالم» في موسمه الثاني، آخر أعمال مريم أوزيرلي الدرامية، كما طُرح لها خلال الفترة الماضية، فيليمن هما «الطرف الآخر» أمام النجمين أوزجان دينيز واسلي أنفر، وفيلم «جنكيز رجائي» أمام الفنان كينان أميرزالي.