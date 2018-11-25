إهالي الكرادة يأملون إنهاء غلق شارع الأورزدي

السلطات ترجئ إعادة فتح جزئي للمنطقة الخضراء – بغداد – الزمان – أ ف ب

أرجأت السلطات العراقية إعادة فتح جزئي للمنطقة الخضراء المحصنة في بغداد والتي كانت مقررة امس الأحد، بحسب ما قال مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس، مشيرا إلى أن الأعمال لا تزال جارية في الجيب الأمني الذي يضم مقار رسمية ومبنى السفارة الأمريكية.

وتمهيدا لهذه العملية التي قالت السلطات قبل أيام عدة أنها ستتم الأحد بشكل رسمي، باشرت القوات الأمنية بمساعدة أمانة بغداد رفع الكتل الإسمنتية المحيطة بالمنطقة التي أصبحت جيبا من الإسمنت المسلح والأسلاك الشائكة على ضفتي نهر دجلة، مع نقاط تفتيش لا يجتازها معظم العراقيين. وبعيد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، في أعقاب الغزو الأمريكي للبلاد، أصبحت هذه البقعة المترامية على مساحة عشرة كيلومترات مربعة، مقرا للمباني الحكومية والسفارات الأجنبية، أبرزها سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا. لكن صباح الأحد، أكد مسؤول حكومي لفرانس برس أن الافتتاح لن يتم قبل يومين، أو حتى نهاية الأسبوع. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه أن (طريقا رئيسية ستفتح، لكن يجب تأمين الطرق الفرعية المؤدية إليها من داخل المنطقة الخضراء، والفرق الهندسية تعمل على ذلك). وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي دعا أمام البرلمان خلال منح الثقة لحكومته الشهر الماضي، إلى فتح المنطقة أمام المواطنين، مشددا على (ضرورة تنفيذ هذا الإجراء لكسر الحواجز بين المواطنين). وكان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قد أمر في آب 2015 بإعادة فتح المنطقة، لكن الأمر استمر فقط أياما قليلة قبل إعادة إغلاقها أمام المارة. وأشيع في تلك الفترة أن سبب إعادة إغلاقها، هو اعتراض السفارة الأمريكية التي تتخذ إجراءات أمنية مشددة لحماية موظفيها، حتى داخل المنطقة الخضراء. والسبت، بعد إلغاء افتتاح تجريبي أيضا كانت أعلنته السلطات، قال رياض أحمد، وهو من سكان العاصمة، إنه لم يعد يصدق أخبارا مماثلة. وأضاف لفرانس برس (منذ سنوات عدة وهم يقولون لنا أن الخضراء ستفتح غدا ولا يحدث أي شيء). وفي الوقت نفسه، أصدرت الأمم المتحدة والسفارة البريطانية تعليمات جديدة إلى موظفيهما، واشارتا إلى أن التهديد الإرهابي مرتفع. وفي بادرة رمزية قوية، يعقد وزراء الحكومة الجديدة اجتماعاتهم خارج المنطقة الخضراء، للمرة الأولى منذ العام 2003. لكن رغم ذلك، لا تزال الاجتماعات الرسمية لعبد المهدي، كلقائه مع الزعيم الكردي مسعود بارزاني، تتم داخل المنطقة. وبحسب مصادر عدة، فأن الطريق التي سيتم افتتاحها، ستساعد في تخفيف الازدحام في وسط العاصمة. التي تعيش العاصمة بغداد فترة هدوء أمني نسبي، منذ إعلان السلطات دحر تنظيم داعش في كانون الأول 2017.

مضاعفة جهود

من جهتها وجهت امينة بغداد ذكرى علوش بمضاعفة الجهود لتأهيل الطرق المؤدية الى المنطقة الخضراء تمهيدا لافتتاحها امام حركة السير والمرور.جاء ذلك خلال جولة ميدانية لها رفقة مديري دوائر المنطقة الخضراء وطريق المطار والمشاريع وبلدية مركز الكرخ للاطلاع على سير اعمال ادامة وتأهيل الطرق المؤدية الى المنطقة الخضراء. وقال بيان امس ان (امينة بغداد وجهت باضافة جهد ومضاعفة الاعمال التي تنفذها ملاكات امانة بغداد لتأهيل الطرق والمنافذ المؤدية الى المنطقة الخضراء تمهيدا لافتتاحها امام حركة السير والمرور بتوجيه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي). واضافت ان (امانة بغداد نفذت حملات كبرى لرفع المخلفات والانقاض من خلال تضافر جهود دوائر بلدية المنطقة الخضراء وطريق المطار ومركز الكرخ والمشاريع والكرادة ودائرة المتنزهات والتشجير وتتواصل الحملات لحين انجاز الاعمال بالكامل).

اعادة تأهيل

وبينت ان (امانة بغداد تعمل على اعادة تأهيل منافذ المنطقة الخضراء اهمها مداخل نفق الزيتون والطريق الممتد من ساحة دمشق باتجاه الجسر المعلق وجميع المداخل المؤدية الى ساحة الجندي المجهول تتضمن الاعمال رفع الانقاض والنفايات وزراعة النباتات وترقيع الشوارع وصيانة القالب الجانبي). ويأمل اهالي الكرادة الشرقية ان يوعز عبد المهدي لعمليات بغداد فتح شارع الاورزدي باتجاهين بعد اغلاقه من جهة الكرادة الخارج ووضع كتل كونكريتية في مدخله منذ تولي عبد المهدي رئاسة الحكومة. ويعد الشارع منفذا حيويا لهم لمراجعة الاطباء واختصار طريق دخول شارع الكرادة داخل بدلا من الذهاب الى ساحة الحرية والدخول من منفذ سبع قصور. وأتفقت مديرية المرور العامة مع كليتين اهليتين على تغيير ايام الدوام فيها من اجل تقليل الزخم المروري في بغداد. وقال مدير السيطرة والمخابرة بالمديرية العميد حيدر رشيد القصاب في بيان ان (مدير المرور العام وجه مديري مرور بغداد الرصافة والكرخ والآمرين بتحقيق لقاءات مع الكوادر التدريسية في الجامعات والكليات لغرض مناقشة تنفيذ التغيير، للمساهمة في تقليل الزخم المروري الحاصل يومياً) واضاف ان (آمر قاطع مرور الدورة العقيد فلاح حسن وبتوجيه مدير مرور بغداد العميد احمد جمال احمد اتفق مع كلية دجلة الجامعة وكلية الفارابي الجامعة على ان يكون الدوام من يوم السبت الى يوم الاربعاء واجراء تغيير في ساعات بدء الدوام الرسمي ونهايته.