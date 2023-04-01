3 انتصارات للشرطة وكربلاء وديالى في دوري اليد

السلة تستدعي 11 لاعباً لتشكيلة الشباب

بغداد- الزمان

استدعى الاتحاد العراقي لكرة السلة، 11 لاعبا جديدا لاضافتهم الى القائمة الأولية للالتحاق بتدريبات منتخب الشباب في قاعة الشعب ببغداد استعدادا للاستحقاقات الخارجية المقبلة.واللاعبون المستدعون هم كل من سجاد احمد ويونس علاء وضيف عامر ورضا علاء ومحمد طالب ومنتظر حيدر من محافظة بغداد، وسعود سعد من محافظة نينوى ومحمد طارق من محافظة اربيل واحمد حسين احمد من واميد ادريس احمد وصالح فارس خالد من محافظة دهوك.

وحدة تدريبية

وكان الاتحاد العراقي لكرة السلة دعا اللاعبين الى الالتحاق بالوحدة التدريبية الأولى لمنتخب الشباب تحت قيادة المدرب ماهر خنفير في قاعة الشعب المغلقة .وعلى صعيد دوري كرة اليد جرت اليوم ثلاث مواجهات لحساب الدور السابع من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة اليد.وأسفرت المباريات عن فوز فريق نادي الشرطة على فريق نادي الكوت بنتيجة 39 -23 هدفاً، كما حقق فريق نادي كربلاء الفوز على فريق نادي الخليج العربي بنتيجة 36 – 27 هدفاً.وفاز فريق نادي ديالى على فريق نادي نفط ميسان بنتيجة 10 مقابل 0 لعدم الحضور.وقرر الاتحاد العراقي لكرة اليد نقل مباراة فريقي الكرخ والحشد الشعبي ضمن مباريات الدور السابع للمرحلة الثانية من قاعة المركز الوطني في وزارة الشباب والرياضة إلى قاعة الكرخ وبنفس يوم المباراة .