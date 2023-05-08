السلام في اليمن يتصدر مباحثات أمريكية سعودية

الرياض‭- ‬صنعاء‭ -‬الزمان

‭ ‬بحث‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأميركي‭ ‬جايك‭ ‬ساليفان‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الاثنين‭.‬

جاء‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬فيما‭ ‬تشهد‭ ‬العلاقات‭ ‬الأميركية‭ ‬السعودية‭ ‬توترا‭ ‬بسبب‭ ‬خلافات‭ ‬مستمرة‭ ‬حول‭ ‬قضايا‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وإنتاج‭ ‬النفط‭.‬

استعرض‭ ‬ساليفان‭ ‬والأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬‮«‬التقدم‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬لتعزيز‭ ‬الهدنة‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬شهرًا‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬ورحبا‭ ‬بالجهود‭ ‬الجارية‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‮»‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ (‬واس‭) ‬أنّه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‮»‬‭.‬

منذ‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬تقود‭ ‬السعودية‭ ‬تحالفًا‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬دعما‭ ‬للحكومة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬إيران‭.‬

والشهر‭ ‬الماضي‭ ‬قاد‭ ‬السفير‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬جابر‭ ‬وفدا‭ ‬إلى‭ ‬صنعاء‭ ‬للتفاوض‭ ‬مع‭ ‬الحوثيين‭ ‬والاتفاق‭ ‬على‭ ‬هدنة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬فيه‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭.‬

وغادر‭ ‬الوفد‭ ‬السعودي‭ ‬دون‭ ‬اتفاق‭ ‬هدنة‭ ‬جديد‭ ‬لكن‭ ‬بالتزام‭ ‬من‭ ‬الحوثيين‭ ‬بإجراء‭ ‬جولة‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬المحادثات،‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬حكومية‭ ‬يمنية‭ ‬وحوثية‭.‬

يُعتقد‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬خروج‭ ‬عسكري‭ ‬من‭ ‬اليمن،‭ ‬وقد‭ ‬تعززت‭ ‬جهود‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬الحوثيين‭ ‬بعد‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬تقارب‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬وإيران‭ ‬بوساطة‭ ‬صينية‭ ‬أعلن‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬قال‭ ‬بيان‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬إن‭ ‬ساليفان‭ ‬‮«‬شكر‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬السعودية‭ ‬للمواطنين‭ ‬الأميركيين‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬الإجلاء‭ ‬من‭ ‬السودان‮»‬‭.‬

ولعبت‭ ‬الرياض‭ ‬دورًا‭ ‬مركزيا‭ ‬في‭ ‬الاستجابة‭ ‬الدولية‭ ‬للنزاع‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬الذي‭ ‬اندلع‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬أرسلت‭ ‬بوارج‭ ‬عسكرية‭ ‬وسفنا‭ ‬تجارية‭ ‬لنقل‭ ‬آلاف‭ ‬المدنيين‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬بورتسودان‭ ‬الساحلية‭ ‬السودانية‭.‬

ويلتقي‭ ‬ممثلو‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬محادثات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬مسؤولا‭ ‬سعوديا‭ ‬قال‭ ‬الاثنين‭ ‬إنّ‭ ‬المفاوضات‭ ‬لم‭ ‬تحرز‭ ‬‮«‬تقدما‭ ‬كبيرا‮»‬‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الصعيد‭.‬

‮ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القادة‭ ‬السعوديين،‭ ‬التقى‭ ‬ساليفان‭ ‬أيضًا‭ ‬بمستشارين‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬والهند‭ ‬‮«‬لتعزيز‭ ‬رؤية‭ ‬المشتركة‭ ‬لمنطقة‭ ‬شرق‭ ‬أوسط‭ ‬أكثر‭ ‬أمنًا‭ ‬وازدهارًا‭ ‬ومترابطة‭ ‬مع‭ ‬الهند‭ ‬والعالم‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭.‬

وذكر‭ ‬موقع‭ ‬آكسيوس‭ ‬الأميركي‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬سيبحث‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬مشروعا‭ ‬مشتركا‭ ‬محتملا‭ ‬للبنى‭ ‬التحتية‭ ‬يربط‭ ‬‮«‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬من‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬ربطها‭ ‬أيضًا‭ ‬بالهند‭ ‬عبر‭ ‬ممرات‭ ‬الشحن‭ ‬من‭ ‬مرافئ‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ (‬واس‭) ‬إن‭ ‬الوفد‭ ‬الأميركي‭ ‬ضم‭ ‬منسق‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬‮ ‬بريت‭ ‬ماكغورك‭ ‬وسفير‭ ‬واشنطن‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬مايكل‭ ‬راتني‭.‬