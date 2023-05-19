السلامي يقدّم الملاذ ضمن مهرجان حقي الشبلي

بغداد – ياسين ياس

تتواصل على قاعات معهد الفنون الجميلة بغداد،الاستعدادات لمهرجان حقي الشبلي للفنون المسرحيةحيث تقدم اطاريح تخرج طلبة قسم الفنون المسرحية.عن ذلك تحدث التدريسي

جمال الشاطي قائلا (يحرص المعهد على إقامة المهرجان بشكل دوري،وان اخرته احداث كورونا للسنوات الماضية لكن هذا العام نحن مصرون على اقامته باحسن وجه ،وذلك بحرص ودعم من مديرالمعهد حيدر يحي ، وستقدم في هذا العام ايضا اعمال لاساتذة القسم).. ومن العروض المشاركة في المهرجان مسرحية (الملاذ) تاليف الفون ساستري،اخراج كرار السلامي الذي تحدث عن المسرحية قائلا(المسرحية تتناول ايام الحروب وماساتها على الشعوب،حين يقرر بعض الجنود الهروب ،كون الهروب هو الملاذ الامن لهم ،لكن يصاب احد الجنود برصاصة،هنا يتحدث مع صاحب الرصاصة التي اصابته، عن معاناة الجندي وحقوقه المسلوبة وتفكيره في المستقبل من اجل عاىلته،ويستمر الحوار بينه وبين صاحب الرصاصة وهو شخص غامض،)واضاف (موضوع المسرحية ،هو ادانة للحروب وماساتها على الشعوب بكافة اشكالها والتي تقع قي النهاية على عاتق الانسان البسيط سواء كانت نفسية او اجتماعية،، كذلك تتناول المسرحية عدة احداث منها منها عوائل الشهداء والاباء الذين تركوا الابناء، وزوجة الشهيد والظروف الصعبة التي تمر بها خلال تربية الابناء كونها اصبحت المعيل الوحيد لهم).

وعن المسرحية تحدثت المشرفة سندس علي قائلة(المسرحية وليدة هذا المكان يقودها مخرج

مجتهد ومعه كادر مسرحي متمرس يسعى لحفر ذاكرته في هذا المكان)واضافت( سينوغرافيا

العرض استطاع المخرج ان يتلمس بها المكان ويضع لمساته الجمالية التي جاءت متجانسة مع

الزمان والمكان وخلق اجواء جاءت متجانسة مع الكثير من المشاهد).

مسرحية(الملاذ) اخراج كرار السلامي،تمثيل، كرار السلامي بدور الجندي،علي حيدر دور الجندي،رضا محمد دور الضابط، زينب نبيل دور حبيبة الجندي رسل محمد اخت الجندي ، مدير المسرح حيدر ماجد، الاضاءة سجاد عيسى، موسيقى باقر رشيد ، اشراف سندس علي.