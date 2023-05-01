تحديد سقف زمني لحسم متعلّقات النهوض بالنقل الجوي

السكَّك تستحدث خدمات القطارات وتؤكد دخولها مرحلة التعافي

بغداد – خلود محمد

استحدثت الشركة العامة لسكك الحديد التابعة لوزارة النقل، خدمات جديدة على متن القطارات العامة. وقال مدير عام الشركة يونس الكعبي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الشركة تضررت بخروج الكثير من الخطوط التشغيلية في المدة الماضية بسبب الحروب والارهاب، لذلك تعد من الشركات التي تحتاج الى التطوير)، مبيناً (الحاجة الى 70 بالمئة من الشركة والخطوط العاملة منها الخطوط الشمالية بغداد موصل وبغداد القائم حصيبة، وبيجي كركوك الخط الشرقي، التي تأثرت كثيراً بالحروب واثار العمليات العسكرية)، واوضح الكعبي ان (الشركة في مرحلة التعافي عن طريق ربط اوصال الشبكة السككية، وسنشهد نقلة نوعية في النقل من ناحية السكك من خلال عقود شركة سومو لنقل المشتقات النفطية والنفط الخام وعقود شركة المنتجات النفطية ووزارة التجارة لنقل مواد مفردات التموينية والقطاع الخاص، الى جانب نقل الحاويات في ميناء ام قصر بعد افتتاح ساحة الترحيب الكبرى)، مشيراً الى انها (لا زالت تعاني من التجاوزات على خطوط السكك من قِبل اشخاص و مؤسسات غير نظامية، فضلاً عن التعدّي على القطارات بالحجارة)، مشددا على (ضرورة تعاون الحكومة المحلية والقوات الامنية، من اجل حماية تلك الخطوط وتحسين الخدمة، وتقليل زمن الرحلة من بغداد الى البصرة والمحافظات الاخرى)، لافتاً الى (جدية الشركة والوزارة في تحسين الخدمات على متن القطارات العامة). وخصّصت وزارة النقل ست حافلات لخدمة 240 مواطناً عراقياً عائداً من السودان. وذكر بيان تلقته (الزمان) ان (الوزير رزاق محيبس السعداوي، وجّه بتوفير ست حافلات لخدمة 240 مواطناً عائداً الى العراق لنقلهم من صالة نينوى الى ساحة عباس بن فرناس قرب مطار بغداد الدولي)، مبيناً ان (الوزارة تواصل عملها في استجابة عاجلة لتأمين الجالية العراقية، عبر تسهيل النقل الطارئ الجماعي). واكدت سلطة الطيران المدني، تسهيل الاجراءات الخاصة بآلية دخول المسافرين الى المطار.

دعم المسافرين

وذكر البيان ان (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه بدعم المسافرين وتسهيل اجراءات دخولهم الى مطار بغداد بدءاً من نهاية الشهر الجاري)، منوهاً الى ان (استكمال اللجنة المختصة اجراءاتها لتسهيل دخول مركبات المسافرين الى المطار، واجراءات مغادرتهم الى بوابات المطار مع تدقيق مستمسكات مركباتهم الخاصة ورخصة سائقيها). في سياق متصل، اشرف السعداوي على ورشة موسعة للنهوض بواقع شركة الخطوط الجوية. وقال بيان امس ان (الوزارة بحثت خلال ورشة موسعة عدداً من الاجراءات لتطوير واقع عمل الشركة وخدماتها)، واشار الى (تقديم مناقشات مستفيضة عن سبل تطوير الشركة وفق تجارب شركات الطيران في المنطقة والعالم، الى جانب تشخيص المعوقات ومعالجتها)، وتابع ان (السعداوي طالب بتحديد سقف زمني لمعالجة الملفات العالقة الخاصة بالخطوط الجوية، كالحجز الالكتروني وتحديث الخدمات المتعلقة بالمسافرين).