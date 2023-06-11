السكان الأصليون في إندونيسيا يطالبون بقطع الإنترنت عن منطقتهم

جاكرتا‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬طلبت‭ ‬مجموعة‭ ‬بادوي‭ ‬للسكان‭ ‬الأصليين‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا‭ ‬قطع‭ ‬الاتصال‭ ‬بشبكة‭ ‬الإنترنت‭ ‬عن‭ ‬منطقتها‭ “‬لتقليل‭ ‬التأثير‭ ‬السلبي‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬والعالم‭ ‬الافتراضي‭” ‬على‭ ‬أفرادها،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬ممثلون‭ ‬عنها‭ ‬الجمعة‭.‬

يتوزع‭ ‬هذا‭ ‬المجتمع‭ ‬المكوّن‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬بانتين،‭ ‬بجزيرة‭ ‬جاوة،‭ ‬على‭ ‬قسمين‭: ‬مجموعة‭ ‬هامشية‭ ‬تتبنى‭ ‬جزئياً‭ ‬التقنيات‭ ‬الجديدة،‭ ‬وأخرى‭ ‬مركزية‭ ‬تحاول‭ ‬تفادي‭ ‬مخاطر‭ ‬الحياة‭ ‬المعاصرة‭. ‬وطالبت‭ ‬المجموعة‭ ‬المركزية‭ ‬السلطات‭ ‬بقطع‭ ‬شبكة‭ ‬الإنترنت‭ ‬وتحويل‭ ‬هوائيات‭ ‬الاتصالات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬قريب‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تصل‭ ‬الإشارة‭ ‬إليها،‭ ‬بحسب‭ ‬رسالة‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وبحسب‭ ‬الرسالة،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تهدد‭ ‬هوائيات‭ ‬الاتصالات‭ ‬السلكية‭ ‬واللاسلكية‭ ‬المبنية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬منطقتهم‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬السكان‭ ‬والصحة‭ ‬العقلية‭ ‬للشباب‭ ‬الذين‭ ‬قد‭ ‬يميلون‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬الإنترنت‭. ‬وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ليباك‭ ‬بمقاطعة‭ ‬بانتين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنهم‭ ‬تلقوا‭ ‬الرسالة‭ ‬الاثنين‭ ‬ووافقوا‭ ‬على‭ ‬التحدث‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬الإندونيسية‭ ‬لمحاولة‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭.‬

وقال‭ ‬بودي‭ ‬سانتوسو‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬ليباك‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الجمعة‭ “‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬نريد‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يريده‭ ‬افراد‭ ‬مجتمع‭ ‬بادوي،‭ ‬وعلينا‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬تقاليدهم‭ ‬ومعارفهم‭ ‬المحلية‭”.‬

ويحتاج‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬الهامشية‭ ‬ضمن‭ ‬مجتمع‭ ‬بادوي‭ ‬إلى‭ ‬الإنترنت‭ ‬لإدارة‭ ‬شركات‭ ‬أسسوها‭ ‬عبر‭ ‬الشبكة،‭ ‬لكن‭ ‬بحسب‭ ‬سانتوسو،‭ ‬تخشى‭ ‬السلطات‭ ‬من‭ ‬نفاذ‭ ‬زوار‭ ‬أو‭ ‬سياح‭ ‬إلى‭ ‬الشبكة‭ ‬ونشر‭ ‬محتوى‭ ‬يعتبرونه‭ ‬غير‭ ‬مناسب‭ ‬لمجتمع‭ ‬بادوي‭.‬

وتشكل‭ ‬حرية‭ ‬الإنترنت‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬أكبر‭ ‬البلدان‭ ‬المسلمة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لناحية‭ ‬التعداد‭ ‬السكاني،‭ ‬قضية‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭. ‬وحظرت‭ ‬الحكومة‭ ‬مواقع‭ ‬المقامرة‭ ‬والمواد‭ ‬الإباحية‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وتطالب‭ ‬باستمرار‭ ‬بإزالة‭ ‬محتويات‭ ‬تعتبرها‭ ‬غير‭ ‬مناسبة‭. ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الرقابة،‭ ‬فإن‭ ‬المواقع‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المحتوى‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬كثيرة‭.‬

اختار‭ ‬مجتمع‭ ‬بادوي‭ ‬المنعزل‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬الغابة‭ ‬ورفض‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وخدمات‭ ‬المال‭ ‬والتعليم‭ ‬التقليدية‭.‬

يقيم‭ ‬أفراد‭ ‬هذا‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬قرى‭ ‬تمتد‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬هكتار،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬بالسيارة‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬جاكرتا‭.‬