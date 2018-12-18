السقوط في مستنقع التاريـخ – شاكر عبد موسى الساعدي

سقط الجميع في اختبار التاريخ، ومُن يكتب التاريخ ليمدنا بالمعرفة حتى نحكم حكماً مطلقاً على فترة زمنية محددة عاش فيها أشخاص بعينهم عاصروا أحداثاً عصيبة أثرت في الأجيال السابقة , ولازال تأثيرها مؤثراً على الجيل الجديد وأجيال المستقبل ؟. ومن الإنصاف أن نحلل التاريخ مرة أخرى، وأن نستوعب كل تفاصيله ونقارن بين هذه الفترات الزمنية المختلفة وأحوال السابقين في عصور لم تكن قد ظهرت بعد هذه التكنولوجيا التي تصور التاريخ صوتاً وصورة عالية الوضوح وذاكرة إلكترونية جبارة تخزن مليارات المعلومات عن الأحداث التي نعيشها والتي عاشها أبائنا وأجدادنا الأولون قبل مئات السنيين والتي تفتقر إلى التوثيق الموثوق به سابقاً بل كانت تعتمد على السماع والنقل من أفواه وذاكرة الآخرين, كما فهموا أو سمعوا من الإباء والأجداد. ورغم ذلك نجد صعوبة في كتابة التاريخ والإحداث السابقة بدقة ومصداقية في عالم يمتلئ بالخدع البصرية والتزوير عالي الدقة ، والبيانات والأخبار المفبركة المقصودة، التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي جعلتنا نثق أكثر في التاريخ القديم المنقول بطريقة بدائية ونصدقه، فلم تعد لدينا ثقة بعد وجود هذه التكنولوجيا التي أصبحت تستخدم في التجسس أكثر منها في كتابة التاريخ الحقيقي وتسجيل أحداثه. حقاً لقد أصبح الأمر أكثر تعقيداً من ذي قبل , لذلك ما يطرحه البعض مجرد أراء تعبر عن أطروحات كاتبها وليست كتاباً مقدساً من الله أنزله وهو حافظه من التأويل أو التزوير .