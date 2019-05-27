السقوط الحتمي لصفقة القرن – جاسم مراد

في هذا الظرف البالغ الدقة ، تتصور واشنطن ، بان الشعب الفلسطيني ، وفصائله المناضلة ، يمكنهما أن يدخلوا سوق النخاسة لبيع الوطن بالمال الذي سيطرحه مؤتمر البحرين ، إن صفقة القرن الامريكية هي بالضرورة قاتلة في نياتهم واسبابها ومخارجها ، لكنها في نفس الوقت ، مدحورة وفاشلة بالاساس ، لكون الجهة المستهدفة هي القضية الفلسطينية ، واصحاب هذه القضية وروادها وقواعدها الشعبية ، ترفضها جملة وتفصيلا ، واصحاب القضية عندما يرفضون ، لاتستطيع أية قوة في الكون ، أن تفرض عليهم مالايريدون ، ومعلوم للجميع بان الشعب الفلسطيني ، قد واجه الكثير من الصفقات المماثلة وافشلها طوال اكثر من (71) عاما . المشروع الامريكي ،يستهدف المنطقة العربية برمتها ، فالمملكة الاردنية الهاشمية ، الذي رفضته ودانت قراري الرئيس الامريكي ترامب ، الاعتراف بسيادة اسرائيل على القدس ، وكذلك سيادتها على الجولان السورية المحتلة ، تدرك تماما ، بان هذا الذي جرى هو مقدمة للسيطرة على الضفة الغربية ، وانكشف هذا الأمر عبر المحاولات الجارية من امريكا وحلفائها لأخذ الوصاية الهاشمية على القدس وتحويلها لطرف اخر ، فالوضع الذي يعيشه الاردن مازوم اقتصاديا ، وهو الدولة التي يعيش فيها اكثر عدد من اللاجئين الفلسطينين مستهدفة مثلما هي فلسطين . إن الوضع العربي الراهن يعيش ضروفا غير طبيعية ، من حيث العلاقات بين النظم ، أو عبر تفاعلية الضغط الامريكي لتمرير مشاريع هي بالاساس تستهدف القضية اللسطينية ، لكن الوضع العربي كدول وخرائط جغرافية هي الاخرى مستهدفة . فقمم الدول العربية قد اكدت عبر انشطتها ومواقفها الالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني باقامة دولتهم على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ، ثم اكدت هذه الدول ايضا بأن ما لايقبل به الفلسطينيون لن يقبل به العرب . وهذا الالتزام بشرط الانتماء قد اقره العرب بمشروع المملكة السعودية الذي طرحه الملك عبدالله في مؤتمر بيروت عام 1982 وأي تراجع عربي رسمي عن هذه المواقف ، سيجعل الساحة العربية تعيش في ظروف غير طبيعية عاجلا أم اجلا ، لكون المسألة الفلسطينية هي لب قضايا الامة على المستوى الشعبي ، وهي محور الاتفاق والصراع . هذا الموقف يحتم رفض العرب الرسميين ، مشروع صفقة القرن الامريكية ، كونه مشروعا اسرائيليا صهيونيا ، والتزمت به ادارة الرئيس ترامب المحافظة والتي تشكل جزءا من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الامريكية . مشروع الصفقة قد تبلورت اتجاهاتها عبر قرار ترامب الاعتراف بالقدس لاسرائيل وماتبعها نفس الاعتراف بالجولان السوري المحتل ، ووقف الدعم للانروا كونها تساعد اللاجئين الفلسطينيين في غزة ودول الشتات وغيرها من الاجراءات الامريكية ضد الفلسطينيين .

إن مؤتمر البحرين الذي يعقد بداية الشهر القادم ويوصف بانه مؤتمر اقتصادي، هو بالاساس أحد شروط صفقة القرن الامريكية ، وقد اكد كوشنر احد منفذي هذا المشروع ، بأنه لايمكن تحقيق المشروع الامريكي دون مشروع اقتصادي ، وان المبلغ الاولي المعد لهذا المشروع ، وبالطبع الاموال من دول الخليج ، هو 25 مليار دولار ، وهناك افكار اسرائيلية امريكية ضمن مشروع صفقة القرن ، هو اقتطاع جزء من سيناء المصرية لتكون بداية لاقامة الكيان الفلسطيني ، أو إن الاردن سيكون هو الامتداد الجغرافي لهذه الصفقة ، الذي اعلن بدوره الملك عبد الله الثاني المملكة الهاشمية الاردنية رفضه القاطع لهذا المشروع ، كذلك يتناول جزء من المشروع سيطرة اسرائيل على الضفة الغربية ، والابقاء على المستعمرات الاسرائيلية داخل الضفة الغربية ، وجعل بعض المناطق الاخرى الساكن فيها الفلسطينيون تحت الادارة الاسرائيلية امنيا واقتصاديا . لقد تعرضت القضية الفلسطينية للعديد من المشاريع التصفوية وتم احباطها ، ومشروع صفقة القرن يعد من اخطر تلك المشاريع ، وهنا تقع المسؤولية الاولى على القيادات الفلسطينية رسميا وشعبيا لاسقاط هذا المشروع ، ومن اولويات شروط المواجهة ، هو وحدة الموقف الفلسطيني الذي تتمثل بتجاوز الخلافات بغية توحيد الجهد والموقف والمواجهة ، فلا يستطيع أحد من العرب ، أن يكون بديلا عن الموقف الفلسطيني، به تتعزز المواقف الساندة ، ومن خلاله يفشل المشروع الامريكي. والعرب على اختلاف مسمياتهم عليهم أن لايكونوا ناصية للمشروع الامريكي ، بل من المفترض أن يعبروا عن تصميم الارادة بالتزامهم مايرفضه الفلسطينيون لايقبله العرب . نحن متيقنون بان مشروع صفقة القرن سيسقط ، سيما هناك جبهة عربية واسلامية مع مقاومة الفلسطينيين لهذا المشروع ، وهنا يتطلب من كل القوى الوطنية والعروبية والاسلامية العربية مواجهة هذا المشروع وكشف مرامية واهدافة عبر كل الوسائل المتاحة ، ونحن متأكدون بان سقوط مشروع صفقة القرن حتم ، لكون المقاومة والشعب مصممان على ذلك ، ومن ينخرط في هذه الصفقة سيكون اقرب الى اختيار اليأس والعزلة ..