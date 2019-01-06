الأهداف العربية بنهائيات آسيا

السفّاح في صدارة هدّافي العرب ودائي الأول بإمتياز – بغداد – محمد صادق السامرائي

شهدت مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي اول أمس السبت افتتاح بطولة كأس آسيا لكرة القدم السابعة عشر، بحفل افتتاح بسيط من التراث الاماراتي استغرق 13 دقيقة بمباراة البلد المضيف امام البحرين والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف واحد حيث تتواصل البطولة خلال المدة من 5 كانون الثاني إلى 1 شباط المقبل.

اهداف

وتعد الأهداف في لعبة كرة القدم هي التي تحسم النتائج، ومباراة بلا أهداف لا طعم لها ولا لون ولا رائحة، في مادتي القادمة أستعرض معكم أصحاب الأهداف العربية، التي سجلت في النهائيات الآسيوية، منذ مشاركة العرب لأول مرة في النسخة الخامسة في تايلند عام 1972 وحتى النسخة السادسة عشرة في أستراليا 2015.

يونس والهويدي

إذا كان النجم الإيراني السابق الشهير علي دائي، هو هداف الدورات الآسيوية بتسجيله 14 هدفاً، فإن النجم العراقي الشهير بالسفاح يونس محمود، والنجم الكويتي السابق جاسم الهويدي، يتساويان كأكثر اللاعبين العرب تسجيلاً في النهائيات، بثمانية أهداف لكل منها.

– ويحتل النجم الكويتي السابق فبصل الدخيل المركز الثاني بتسجيله سبعة أهداف.

– ويتشارك على المركز الثالث اللاعب السعودي السابق ياسر القحطاني، واللاعب الإماراتي الحالي على مبخوت بستة أهداف لكل منهما.

– في المركز الرابع يتساوى البحرانيان اسماعيل عبد اللطيف ومواطنه علاء حبيل بخمسة أهداف لكل منهما.

– في المركز الخامس يتساوى تسعة لاعبين سجل كل منهم أربعة أهداف وهم:

فتحي كميل وجاسم يعقوب (الكويت) فهد الهريفي ويوسف الثنيان وفهد المهلل (السعودية) منصور مفتاح وسباستيان سوريا (قطر) أحمد خليل (الإمارات) وحمزة الدردور من الأردن، مع ملاحظة أن الأخير سجل أهداف الأربعة في مباراة واحدة، وكانت في مرمى فلسطين، في النسخة الأخيرة ويومها فازت الأردن بخمسة أهداف لهدف.

المركز السادس

يتواجد أحد عشر لاعباً، في جعبة كل منهم ثلاثة أهداف وهم:

بشار عبد الله (الكويت) عدنان الطلياني وحسن سعيد (الإمارات) ماجد عبد الله ومحمد الشلهوب ونواف التمياط وطلال المشعل وتيسير الجاسم (السعودية) محمود حيدر مجيد (العراق) خالد سلمان (قطر) وعماد الحوسني (سلطنة عمان)

المركز السابع:

هناك تســــــــعة وعشرون لاعباً سجل كل منهم هدفان وهم:

عبد العزيز العنبري – سعد الحوطي – مؤيد الحداد (الكويت) ليث حسبن – صباح جعير – نوار ملا محمد – نشأت أكرم – كرار جاسم وأحمد ياسين (العراق) سعيد العويران – عبد الرحمن القحطاني – خالد مسعد – سامي الجابر – أحمد موسى ومالك معاذ م(السعودية) جمال كشك – وليد أبو السل – نادر جوخدار وعبد الرزاق الحسين (سوريا) أحمد تشومبي – سعيد الكاس (الإمارات) محمود صوفي – عادل خميس – يوسف أحمد وفابيو سيزار (قطر) محمد حبيل – حسبن علي بيليه – طلال روسف و فوزي عايش (البحرين)

المركز الثامن

أما اللاعبون الذين سجل هدفاً واحداً فبلغ عددهم سبعة وثمانون لاعباً وهم:

جواد خلف – فايز مرزوق – محمد سلطان – ابراهيم دريهم – فارق ابراهيم – عبد الله البلوشي – عادل عباس – منصور محمد – هاني الصقر – بدر حجي – بدر المطوّع وحسين فاضل (الكويت)

أحمد فتحي – كاظم وعل – صالح عبد الجليل – فلاح حسن – حسام ناجي – خالد صبار – قحطان جثير – عباس عبيد – رزاق فرحان – قصي منير – ضرغام اسماعيل – أمجد كلف وياسر قاسم (العراق)

جودت سليمان – رضوان الشيخ حسن – وليد الناصر – فراس الخطيب ومحمد زينو (سوريا)

صالح خليفة – محمد عبد الجواد – محيسن الجمعان – شايع النفيسة – صالح المطلق – محمد سويد – يوسف جازع – مرزوق العتيبي – حمد المنتشري – سعد الحارثي – نايف هزازي ونواف العابد (السعودية)

غانم الهاجري – فهد خميس – فاروق عبد الرحمن – حسن محمد – خميس مبارك – زهير بخيت – خالد اسماعيل – خميس سعد – بخيت سعد – عبد الرحمن ابراهيم – محمد سرور وفيصل خليل (الإمارات)

ابراهيم خلفان – علي زيد – مبارك مصطفى – خليفة السليطي – محمد غلام – عبد الناصر العبيدلي – محمد العنزي – ماجد محمد – وسام رزق – حسن الهيدوس – بلال محمد – سيد عبد المطلب وخلفــــان ابراهيم خلفان (قطر)

سيد جعفر – سيد ضياء سعيد – فياض محمود – دعيج ناصر – صالح فرحان – سلمان عيسى وجيسي جون (البحرين)

خالد سعد – أنس زبون – محمود شلباية – بهاء عبد الرحمن – عدي الصيفي – حسن عبد الفتاح – بشار بني ياسين ويوسف الرواشدة (الأردن)

عباس شحرور – موسى حجيج ولويس فرنانديز (لبنان)

بدر الميمني وعبد العزيز المقبالي (عمان)

جاكا حبيشة (فلسطين).