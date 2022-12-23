السفّاح الملقب ب (الأفعى) يُنقل إلى فرنسا بعد اطلاق سراحه في نيبال 

كاتماندو (أ ف ب) – يُنقل القاتل السفّاح الفرنسي شارل سوبراج إلى فرنسا مساء الجمعة بعدما أُطلق سراحه من أحد سجون نيبال، على ما أفاد المحامي غوبال شيواكوتي شينتان وكيل الدفاع عن عن هذا القاتل السفّاح المسؤول عن سلسلة من الجرائم في مختلف أنحاء آسيا خلال سبعينات القرن الفائت، والذي تناوله مسلسل “ذي سيربنت” (“الأفعى”) من إنتاج “نتفليكس”. وأشار شينتان الذي حجز لسوبراج تذكرة سفر في طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية تغادر نيبال عند السادسة مساءً إلى أنّ “الحكومة النيبالية تودّ إعادته إلى فرنسا بأسرع وقت ممكن، وسوبراج يرغب في ذلك أيضاً”، موضحاً انّ ”السفارة الفرنسية أحضرت له جواز سفره”. وكانت الشرطة لفتت إلى أنّ شارل سوبراج (78 عاماً) الذي كان مسجوناً في نيبال منذ عام 2003 لقتله سائحَيْن من أميركا الشمالية سيحال على إدارة الهجرة قبل ترحيله إلى فرنسا. والأربعاء، أصدرت المحكمة العليا النيبالية قرارها بالإفراج عنه. وكانت المحكمة أشارت إلى أن سوبراج يحتاج إلى عملية قلب مفتوح، موضحة أن قرار الإفراج عنه اتخذ عملاً بقانون نيبالي يجيز إطلاق سراح سجناء طريحي الفراش إذا قضوا ثلاثة أرباع مدة عقوبتهم. أما وزارة الخارجية الفرنسية فأوضحت أنها لم تتلق بعد رسمياً من السلطات النيبالية طلب ترحيل شارل سوبراج إلى بلاده، لكنها أكدت أن فرنسا ستستقبله في هذه الحال. وقالت ناطقة باسم الوزارة إن فرنسا، في حال “تبلغها” طلباً من هذا النوع، “ملزمة استجابته نظراً إلى كون سوبراج من الرعايا الفرنسيين”.
وبدأ سوبراج الذي عاش طفولة غير مستقرة وسُجن مرات عدة في فرنسا لارتكابه جرائم بسيطة، يسافر إلى دول مختلفة في أوائل سبعينات القرن العشرين حتى استقر في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وكان سوبراج يعقد صداقات مع ضحاياه قبل أن يخدّرهم ويسرقهم ثم يقتلهم.
وتعود جريمته الأولى إلى عام 1975 حين عُثر على جثة شاب أميركي على أحد شواطئ باتايا.
ويرتبط اسم شارل سوبراج بنحو عشرين جريمة قتل.
وتعرّض ضحاياه للخنق والضرب والحرق، وغالباً ما كان يستخدم جوازات سفر الذكور منهم للتنقّل إلى وجهاته التالية.
وسُمي سوبراج بـ”الأفعى” لقدرته على انتحال شخصيات عدة للتهرب من القضاء.
وأنتجت “بي بي سي” و”نتفليكس” عملاً مقتبساً من حياته بعنوان “ذي سيربنت”.
وجرى توقيفه في الهند عام 1976 عقب مقتل سائح فرنسي داخل أحد فنادق نيودلهي وحكم عليه بالسجن 12 عاماً.