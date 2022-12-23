السفّاح الملقب ب (الأفعى) يُنقل إلى فرنسا بعد اطلاق سراحه في نيبال 

كاتماندو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يُنقل‭ ‬القاتل‭ ‬السفّاح‭ ‬الفرنسي‭ ‬شارل‭ ‬سوبراج‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬بعدما‭ ‬أُطلق‭ ‬سراحه‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬سجون‭ ‬نيبال،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المحامي‭ ‬غوبال‭ ‬شيواكوتي‭ ‬شينتان‭ ‬وكيل‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬القاتل‭ ‬السفّاح‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬آسيا‭ ‬خلال‭ ‬سبعينات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت،‭ ‬والذي‭ ‬تناوله‭ ‬مسلسل‭ “‬ذي‭ ‬سيربنت‭” (“‬الأفعى‭”) ‬من‭ ‬إنتاج‭ “‬نتفليكس‭”. ‬وأشار‭ ‬شينتان‭ ‬الذي‭ ‬حجز‭ ‬لسوبراج‭ ‬تذكرة‭ ‬سفر‭ ‬في‭ ‬طائرة‭ ‬تابعة‭ ‬للخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬القطرية‭ ‬تغادر‭ ‬نيبال‭ ‬عند‭ ‬السادسة‭ ‬مساءً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬الحكومة‭ ‬النيبالية‭ ‬تودّ‭ ‬إعادته‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬وسوبراج‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أيضاً‭”‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬انّ‭ ‬‮ ‬‭”‬السفارة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أحضرت‭ ‬له‭ ‬جواز‭ ‬سفره‭”. ‬وكانت‭ ‬الشرطة‭ ‬لفتت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬شارل‭ ‬سوبراج‭ (‬78‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مسجوناً‭ ‬في‭ ‬نيبال‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬لقتله‭ ‬سائحَيْن‭ ‬من‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬سيحال‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬الهجرة‭ ‬قبل‭ ‬ترحيله‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭.‬‮ ‬‭ ‬والأربعاء،‭ ‬أصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬النيبالية‭ ‬قرارها‭ ‬بالإفراج‭ ‬عنه‭. ‬وكانت‭ ‬المحكمة‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سوبراج‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬قلب‭ ‬مفتوح،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬الإفراج‭ ‬عنه‭ ‬اتخذ‭ ‬عملاً‭ ‬بقانون‭ ‬نيبالي‭ ‬يجيز‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬سجناء‭ ‬طريحي‭ ‬الفراش‭ ‬إذا‭ ‬قضوا‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬مدة‭ ‬عقوبتهم‭. ‬أما‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬فأوضحت‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تتلق‭ ‬بعد‭ ‬رسمياً‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬النيبالية‭ ‬طلب‭ ‬ترحيل‭ ‬شارل‭ ‬سوبراج‭ ‬إلى‭ ‬بلاده،‭ ‬لكنها‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬فرنسا‭ ‬ستستقبله‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحال‭.‬‭ ‬وقالت‭ ‬ناطقة‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬إن‭ ‬فرنسا،‭ ‬في‭ ‬حال‭ “‬تبلغها‭” ‬طلباً‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع،‭ “‬ملزمة‭ ‬استجابته‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬كون‭ ‬سوبراج‭ ‬من‭ ‬الرعايا‭ ‬الفرنسيين‭”.‬‮ ‬

وبدأ‭ ‬سوبراج‭ ‬الذي‭ ‬عاش‭ ‬طفولة‭ ‬غير‭ ‬مستقرة‭ ‬وسُجن‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬لارتكابه‭ ‬جرائم‭ ‬بسيطة،‭ ‬يسافر‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬سبعينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬حتى‭ ‬استقر‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬التايلاندية‭ ‬بانكوك‭.‬

وكان‭ ‬سوبراج‭ ‬يعقد‭ ‬صداقات‭ ‬مع‭ ‬ضحاياه‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخدّرهم‭ ‬ويسرقهم‭ ‬ثم‭ ‬يقتلهم‭.‬

وتعود‭ ‬جريمته‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1975‭ ‬حين‭ ‬عُثر‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬شاب‭ ‬أميركي‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬شواطئ‭ ‬باتايا‭.‬

ويرتبط‭ ‬اسم‭ ‬شارل‭ ‬سوبراج‭ ‬بنحو‭ ‬عشرين‭ ‬جريمة‭ ‬قتل‭.‬

وتعرّض‭ ‬ضحاياه‭ ‬للخنق‭ ‬والضرب‭ ‬والحرق،‭ ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يستخدم‭ ‬جوازات‭ ‬سفر‭ ‬الذكور‭ ‬منهم‭ ‬للتنقّل‭ ‬إلى‭ ‬وجهاته‭ ‬التالية‭.‬

وسُمي‭ ‬سوبراج‭ ‬بـ‭”‬الأفعى‭” ‬لقدرته‭ ‬على‭ ‬انتحال‭ ‬شخصيات‭ ‬عدة‭ ‬للتهرب‭ ‬من‭ ‬القضاء‭.‬

وأنتجت‭ “‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭” ‬و‭”‬نتفليكس‭” ‬عملاً‭ ‬مقتبساً‭ ‬من‭ ‬حياته‭ ‬بعنوان‭ “‬ذي‭ ‬سيربنت‭”.‬

وجرى‭ ‬توقيفه‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬عام‭ ‬1976‭ ‬عقب‭ ‬مقتل‭ ‬سائح‭ ‬فرنسي‭ ‬داخل‭ ‬أحد‭ ‬فنادق‭ ‬نيودلهي‭ ‬وحكم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬12‭ ‬عاماً‭.‬