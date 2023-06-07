السفير الكوري الجنوبي يستقبل رئيس إتحاد التايكواندو

بغداد- الزمان

بدعوة من السفارة الكورية الجنوبية ببغداد التقى رئيس الاتحاد العراقي للتايكواندو محمودعباس جويسونغسو السفير الكوري الجنوبي الذي بارك الفوز للإدارة الجديدة وأكد على دعمه لرياضة التايكواندو في العراق من خلال استقطاب مدربين من كوريا الجنوبية ، وتوفير المستلزمات والتجهيزات الرياضية للإتحاد ، كذلك ارسال بعض اللاعبين العراقيين لكسب الخبرات الى كوريا الجنوبية ، برعاية السفارة ببغداد، وناقش الطرفان تحديد موعد إقامة بطولة السفير الكوري الجنوبي 2023 في بغداد التي تعد من ابرز الفعاليات الرياضية للتايكواندو بالعراق ، وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان بعض الهدايا التذكارية، وحضر اللقاء محمدعبد الرضا مسؤول العلاقات العامة بالاتحاد العراقي للتايكواندو.