السفير الصيني لـ ( الزمان): مشروع 8 آلاف مدرسة يسير بسلاسة ودون أي معرقلات

بغداد- ساري تحسين

أكد سفير جمهورية الصين لدى العراق، تسوي وي، ان (مشروع بناء المدارس الصينية يسير بسلاسة ودون اي معرقلات) مشيرا الى ان (تعاوناً كبيراً يربط الصين بإقليم كردستان).

وأضاف وي في مؤتمر صحفي حضرته (الزمان) امس ان (مشروع بناء المدارس الذي تضمنته الاتفاقية العراقية الصينية المعقودة بين حكومتي بكين وبغداد يجري بسلاسة) مؤكدا (عدم توفر معلومات لديه عن موعد تسليم المدارس للعراق، ولكن مشروع المدارس يسير بسلاسة ودون اي معرقلات). وأشار السفير الصيني الى (وجود تعاون كبير مع اقليم كردستان) مضيفاً ان (عند زيارته الى اقليم كردستان، سواء أربيل ام السليمانية تفقد الكثير من المشاريع الصينية في الاقليم منها مشروع الحديد حيث تشغل الشركات الصينية هذه المصانع، وهذا يدل على عمق العلاقات بين الصين واقليم كردستان) .

وأردف ان (هناك الكثير من الشركات الصينية تدير مصانع في اقليم كردستان. وقناتكم الموقّرة أرسلت مراسلاً للصين لنقل الأحداث والتعاون بين البلدين، وهذا امر جيد جدا وترتبط جمهورية الصين بعلاقات تجارية كبيرة مع العراق وإقليم كردستان، وذلك في إطار النمو الذي يشهده الوجود الصيني في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وكذلك اتفاقية تعاون إطارية عقدتها مع الحكومة العراقية وحسب الاتفاقية، يلتزم الجانب الصيني ببناء ثمانية آلاف مدرسة، نموذجية، في انحاء العراق.)

وينتظر ان يقدم مشروع الأبنية المدرسية النموذجية القطاع التربوي بالعراق وبناه التحتية، وأن يسهم إلى حد كبير في سد النقص الحاصل في أعداد الأبنية المدرسية في عموم المحافظات.

ويوصف المشروع بأنه الأول من نوعه في العراق، من ناحية التصاميم الهندسية والمعمارية والفنية، وكذلك من ناحية مساحات الأبنية، حيث ستكون مساحة كل مدرسة ثلاثة الاف متر، على عكس مساحات الأبنية القديمة التي كانت بنصف هذه المساحة، وأن هذه التصاميم وضعت بحسب المواصفات الفنية والهندسية العالمية، وكان هناك توجيه إلى المركز الوطني للاستشارات الهندسية في وزارة الاعمار والاسكان بوضع هذه التصاميم.

يذكر أن وي، باشر مهامه الدبلوماسية رسمياً في العراق منتصف العام الماضي بعد تسليمه أوراق اعتماده لوزارة الخارجية العراقية في بغداد.