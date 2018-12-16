السجن 15 عاماً لمدان بتجارة المواد المخدّرة

السفارة الأمريكية تصدر توجيهات أمنية إثر تمدّيد ساعات فتح المنطقة الخضراء

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمرا بتمديد ساعات افتتاح المنطقة الخضراء امام المواطنين حتى الساعة الخامسة صباحا. فيما اصدرت السفارة الامريكية ببغداد انذارا امنيا جديدا تضمن عددا من التوجيهات بهدف الحفاظ على ما وصفته بالمستوى الامني لمحيط السفارة. واوصت مواطنيها بالحفاظ على مستوى امني فيما يحيط وتوخي الحذر اثناء المرور العابر للمنطقة الدولية.

وقال بيان امس ان (عبد المهدي أمر بتمديد ساعات فتح المنطقة الخضراء من الساعة التاسعة مساءا حتى الخامسة صباحا امام المواطنين). واعادة فرق الدفاع المدني افتتاح الطريق المؤدي الى ساحة كهرمانة بعد اغلاقه امس الاول تحسبا لانهيار بناية في ذات الشارع، حيث اخلت الفرق المتواجدة بناية تابعة للوقف الشيعي من شاغليها لتلافي حدوث اي اصابات. واندلع حريق داخل كرفانين في منطقة الكرادة وسط بغداد.وقال مصدر في تصريح امس إن (فرق الدفاع المدني تتوجهت لاخماد حريق اندلع داخل كرفانات اثنين في ساحة عقبة بن نافع بمنطقة الكرادة). وتشهد بغداد وعدداً من المحافظات بين مدة وأخرى اندلاع حرائق عدة لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي. الى ذلك نفت مديرية الدفاع المدني في النجف حدوث أي انهيار في بناية تابعة لمسجد الكوفة، فيما أوضحت أن الجهد الهندسي يقوم ومنذ عشرة أيام من عمليات الهدم وازالة البناية لقدهما وتهالكها.وقالت المديرية في بيان امس (نفي حدوث أي انهيار في البناية التابعة للامانة مسجد الكوفة ، كما انه لايوجد اي خسائر بشرية)، واضاف ان (الجهد الهندسي يقوم ومنذ عشرة أيام من عمليات الهدم وازالة البناية وذلك لقدهما وتهالكها وأنها غير صالحة للسكن).

وتمكنت القوات الامنية في قيادة عمليات نينوى خلال عملية في سلسلة جبال عطشانة من العثور على نفق بداخله مجموعة من عناصر داعش ، فيما اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن اعتقال ارهابيين تسللوا من سوريا . وقال بيان لمركز الإعلام الأمني انه (تم تدمير النفق بضربة جوية وغلق الفتحات التي كانت تؤدي إليه ولاسيما ان العملية أسفرت عن قتل 4 من عناصر داعش كانوا بداخل النفق)، وأضاف ان (قوة مشتركة ضمن القيادة ذاتها القت القبض على مطلوب بقضايا إرهاب على طريق تلعفر موصل)، لافتا الى (تمكن قوة اخرى من العثور على 3 رمانات محلية الصنع و3 رمانات طائرة مسيرة وعبوتين ناسفتين ومخزن كلاشنيكوف في منطقة الموصل القديمة)، واعتقلت مديرية الاستخبارات العسكرية ارهابيين تسللوا من سوريا.وقالت المديرية في بيان امس ان (مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة 66 الفرقة 20 بناءا على معلومات استخبارية دقيقة القت القبض على اثنين من الارهابيين بعد نصب كمين محكم لهم بمنطقة بادوش في ايمن الموصل)، واضاف ان (هؤلاء تسللوا واندسوا بين النازحين القادمين من مخيم الهول في سوريا وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب). وبشأن ذاته افادت المديرية عن قتل 430 قياديا في داعش وتدمير 200 مركز قيادة للتنظيم و 170 مضافة. واضافت خلال البيان ان (مدير الاستخبارات رئيس مركز تبادل المعلومات الرباعي اللواء الركن سعد مزهر العلاق عقد بمقر المديرية المؤتمر السنوي الرابع للمركز الذي يضم روسيا وايران وسوريا والعراق حيث اكد ان المركز قام بتزويد الجيش العراقي والسوري باكثر من 5 الاف و 780 احداثية والفين و75 معلومة استخبارية ادت الى مقتل الالاف من الدواعش بينهم 430 قيادي لتلك العصابات بالاضافة الى تدمير200 مركز قيادة وسيطرة و301 مستودع اسلحة و196 معملا للتفخيخ و170 مضافة فضلا عن المئات من العجلات والمدرعات والاسلحة والعشرات من الطائرات المسيرة). في غضون ذلك ضبطت الهيئة العامة للكمارك معسل وفحم اراكيل مخبأة تحت شحنة خضروات في سيطرة الخازر.وقالت الهيئة في بيان امس ان (مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكنت ومن خلال منتسبيها الموجودين في سيطرة الخازر شمال الموصل من ضبط شاحنة محملة بشحنة مواد ممنوعة من معسل وفحم الأراكيل كانت مخفية تحت شحنة خضروات في محاولة لتهريبها)، واضاف ان (شاحنة الخضروات كانت تنوي تجاوز سيطرة المغادرة بأتجاه الموصل الى انه تم ضبطها و احالة اوراقها الى القضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها).

وفي محافظة السليمانية لقي نجل القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني شوان مام رش مصرعه اثر حادث سير على طريق جمجمال بالمحافظة. وقال شيرزاد محمد عن اعلام شرطة مرور جمجمال في تصريح امس ان (حادث السير اسفر عن مصرع نجل القيادي شوان مام رش).

من جانبه قال ايوب حمه غريب نائب مدير صحة جمجمال ان (مستشفى الشهيد بيشرو استقبل شخصين الاول كان جريحا والاخر اسمه تولة شوان قد فارق الحياة). وأفاد مصدر بمقتل مدني في اعتداء مسلح في بغداد. وقال المصدر في تصريح امس إن (مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني بالقرب من مرور الحسينية ما اسفر عن مقتله في الحال).فيما أصدرت محكمة جنايات واسط حكماً بالسجن لمدة 15 عاما وغرامة مالية لمدان بتجارة المواد المخدرة.وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان امس إن (محكمة جنايات واسط بهيئتها الاولى نظرت قضية احد المدانين بتجارة المواد المخدرة في المحافظة وأصدرت قرارها بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار وفقاً لاحكام المادة28 اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية)، مشيرا الى ان (متهماً آخر بتعاطي وتجارة المخدرات تم القبض عليه في قضاء خانقين بمحافظة ديالى وتم اتخاذ الإجراءات بحقه وتصديق اعترافاته قضائيا).