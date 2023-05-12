السفاح: القرعة متوازنة ونمتلك فرصة التأهل

بغداد- الزمان

أوضح النائبُ الثاني لرئيسِ اتحاد الكرةِ العراقيّ يونس محمود بعد نهايةِ حفل قرعة كأس آسيا 2024 ووقوع أسود الرافدين في المجموعةِ الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام واندونيسيا، بأنها متوازنةٌ، وإن منتخبنا يمتلك فرصةً مؤاتيةً لخطفِ إحدى بطاقاتِ التأهل عن المجموعةِ إلى دور الـ 16. وأضاف صاحبُ المشاركات الأعلى في بُطولاتِ كأس آسيا: إن هناك خطةَ عملٍ متكاملة من قبل الاتحادِ العراقيّ هدفها الأساس إعدادُ منتخب قوي يكون قادراً على مقارعةِ كبار القارة في بطولةِ كأس آسيا، كما إنها ستكون محطةً مهمةً لكسب الثقةِ للدخول في تصفياتِ كأس العالم بهدف التأهل إلى مونديال 2026.