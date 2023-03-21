السعودية ودول اسلامية: الخميس أول رمضان

الرياض‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬–‭ ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أعلنت‭ ‬السعودية‭ ‬ومصر‭ ‬وفلسطين‭ ‬والكويت‭ ‬والامارات‭ ‬وقطر‭ ‬والبحرين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬الخميس‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬أيام‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭. ‬وكذلك‭ ‬اعلن‭ ‬الوقف‭ ‬السني‭ ‬ان‭ ‬الخميس‭ ‬هو‭ ‬غرة‭ ‬شهر‭ ‬الصيام‭ ‬المبارك‭ . ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬الوقف‭ ‬الشيعي‭ ‬ذلك‭ ‬ودعا‭ ‬الى‭ ‬رؤية‭ ‬الهلال‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ . ‬وقالت‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬المرجع‭ ‬الاعلى‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬السيستاني‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬الصيام‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬ايضا‭.‬

وأعلنت‭ ‬جماعة‭ ‬المرجع‭ ‬الشيعي‭ ‬الراحل‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬فضل‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬ان‭ ‬الخميس‭ ‬اول‭ ‬ايام‭ ‬رمضان‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للمحكمة‭ ‬العليا‭ ‬السعودية‭ ‬أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬واس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬هو‭ ‬المكمل‭ ‬للثلاثين‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬شعبان‮»‬،‭ ‬وبالتالي‭ ‬الخميس‭ ‬هو‭ ‬‮«‬غرة‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬المبارك‭ ‬لهذا‭ ‬العام‮»‬‭.‬

وأوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬دائرة‭ ‬الأهلة‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬عقدت‭ ‬جلسة‭ ‬‮«‬للنظر‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يردها‭ ‬حول‭ ‬ترائي‭ ‬هلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬المبارك‭ ‬لهذا‭ ‬العام‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬تبيّن‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬ثبوت‭ ‬رؤية‭ ‬هلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬المبارك‭ ‬مساء‮»‬‭ ‬الثلاثاء‭. ‬كذلك‭ ‬أوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬القطرية‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬تحري‭ ‬رؤية‭ ‬الهلال‭ ‬بوزارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬تعلن‭ ‬يوم‭ ‬غدٍ‭ ‬الأربعاء‭ ‬المتمم‭ ‬لشهر‭ ‬شعبان‭ ‬1444هـ‭ ‬والخميس‭ ‬غرة‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‮»‬‭. ‬كذلك‭ ‬أعلنت‭ ‬الإمارات‭ ‬ومصر‭ ‬وسوريا‭ ‬وإيران‭ ‬أن‭ ‬الخميس‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬أيام‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭. ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬ستتحرى‭ ‬هلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬غروب‭ ‬شمس‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭. ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬يتم‭ ‬التقيّد‭ ‬بشدة‭ ‬بفريضة‭ ‬الصوم‭ ‬إذ‭ ‬تبقى‭ ‬المطاعم‭ ‬مغلقة‭ ‬حتى‭ ‬موعد‭ ‬الإفطار‭. ‬