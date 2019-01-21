ضربات الجزاء الترجيحية تبتسم لحامل اللقب

السعودية ثالث منتخب عربي يغادر دور الـ 16 بكأس آسيا

بغداد – قصي حسن

بات المنتخب السعودي ثالث منتخب عربي يغادر نهائيات امم اسيا 2019 من الدور الـ16 اذ سبقه اول امس الاحد الاردن وسلطنة عمان، وجاءت خسارة السعودية على يد المنتخب الياباني بهدف دون رد في اللقاء الذي جرى امس الاثنين على ملعب الشارقة. واحرز هدف الفوز اللاعب الياباني تاكيهيرو تومياسو في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، ليمنح فريقه بطاقة العبور الى الدور ربع النهائي ليتقابل منتخب فيتنام الذي تغلب على الأردن بفارق ركلات الترجيح 4-2.

وتصدر اليابان في الدور الأول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، بعدما فاز على تركمانستان 3-2 وعلى عمان 1-0 وعلى أوزبكستان 2-1 في المقابل حصل المنتخب السعودي على المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على كوريا الشمالية 4-0 وعلى لبنان 2-0 وخسر أمام قطر 0-2. ورغم الأفضلية النسبية للسعودية إلا أن اليابان نجحت في التسجيل عندما نفذ غاكو شيباساكي ركلة ركنية على رأس تاكيهيرو الذي ارتقى فوق الجميع ووضعها بنجاح في المرمى .

وهذه المرة الأولى في تاريخ كأس آسيا التي يصعد فيها المنتخب السعودي لمرحلة خروج المغلوب ويفشل في الوصول للنهائي.

وفي المباراة الثانية تأهل حامل اللقب المنتخب الاسترالي الى الدور ربع النهائي بعد فوزه على المنتخب الاوزبكستاني بفارق ضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل بدون اهداف وذلك في اللقاء الذي جرى امس الاثنين على ملعب نادي العين.

وسجل الاستراليون اربع ركلات، فيما اضاع لاعبو اوزبكستان ركلتين ولم ينفذوا الركلة الخامسة لعدم جدواها لتنتهي المباراة بنتيجة 4-2.