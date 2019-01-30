سلطة الطيران تطلق خدمة بطاقة المسافر المتميز

السعودية تقر إتفاقية جوية مع العراق

الرياض – الزمان

أقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، إتفاقية جوية مع العراق. وقالت وكالة الانباء السعودية ان مجلس الوزراء (وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، قرر المجلس الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق). وأشارت الى (إعداد مرسوم ملكي بالاتفاقية). وكان مجلس الوزراء صوت بالموافقة في 26 من حزيران الماضي على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة العراق وحكومة السعودية.

وأطلقت سلطة الطيران المدني العراقي امس الاربعاء ، خدمة بطاقة المسافر المميز في مطارات البلاد العاملة لمختلف الشخصيات الفنية والأكاديمية والرياضية ومبدعي العراق تثمنياً وتقديراً لما قدموه خلال مسيرة عملهم في خدمة العراق في كافة المجالات، ونقل بيان عن مدير مطار بغداد الدولي علي محمد تقي القول خلال استقباله شخصيات فنية بالمطار ان (تلك المبادرة جاءت بتوجيه واهتمام مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي علي خليل ابراهيم وحرص السلطة على تكريم الشخصيات العراقية الرائدة التي ساهمت في رفع اسم العراق عاليا في المحافل الدولية). واوضح ان (بطاقة المسافر المميز تتضمن عدة تسهيلات وخدمات متميزة في كافة المطارات المحلية عرفانا وامتنانا لمبدعينا الكرام منذ اللحظات الاولى لدخولهم الى بوابة المطار وحتى سفرهم من خلال التنسيق مع العلاقات والإعلام في السلطة). واشار البيان الى ان (الشخصيات العراقية التي كرمت، ثمنت مبادرة سلطة الطيران المدني العراقي معتبرينها خطوة مهمة في تعزيز مكاناتهم وأدوارهم عبر تلك الخدمة التي منحت لهم خلال هذه المبادرة الكريمة ، وقاموا بعدها بجولة ميدانية في اروقة مطار بغداد الدولي للاطلاع عن قرب لطبيعة الخدمات والتسهيلات المقدمة للمسافرين والتغيرات الواضحة التي سيلمسها اثناء السفر).