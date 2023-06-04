السعودية تعلن خفضاً إضافياً في إنتاجها النفطي

فيينا‭- ‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭ -‬الزمان

أعلنت‭ ‬السعودية‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬البلدان‭ ‬الاعضاء‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الدول‭ ‬المصدرة‭ ‬للنفط‭ (‬أوبك‭)‬،‭ ‬أنها‭ ‬ستقوم‭ ‬بتنفيذ‭ ‬خفض‭ ‬طوعي‭ ‬إضافي‭ ‬في‭ ‬إنتاجها‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬مقداره‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬عقب‭ ‬اجتماع‭ ‬لوزراء‭ ‬منظمة‭ ‬الدول‭ ‬المصدرة‭ ‬للنفط‭ ‬وشركائهم‭ ‬في‭ ‬تكتل‭ ‬أوبك‭+ ‬بقيادة‭ ‬روسيا‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬سيسري‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬لمدة‭ ‬شهر‭ ‬قابلة‭ ‬للتمديد‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الروسي‭ ‬ألكسندر‭ ‬نوفاك‭ ‬للصحافيين‭ ‬عقب‭ ‬الاجتماع‭ ‬إن‭ ‬التخفيضات‭ ‬التي‭ ‬قررتها‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬تسع‭ ‬دول،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الرياض‭ ‬وموسكو،‭ ‬بمجموع‭ ‬1،6‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تمديدها‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2024‮»‬‭.‬

واستغرقت‭ ‬المفاوضات‭ ‬ساعات‭ ‬عدة،‭ ‬فيما‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬بوجود‭ ‬خلافات‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬ال23‭ ‬الذين‭ ‬يمثلون‭ ‬60‭ % ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وبعد‭ ‬مناقشات‭ ‬صعبة،‭ ‬حصلت‭ ‬الإمارات‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬أساس‭ ‬حساب‭ ‬حصتها‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬الخام،‭ ‬وفقا‭ ‬للجدول‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬أوبك‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬من‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬انخفضت‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬رغم‭ ‬الإعلان‭ ‬المفاجئ‭ ‬مطلع‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬عن‭ ‬تخفيضات‭ ‬جذرية‭.‬

ولم‭ ‬يؤد‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬يعاني‭ ‬كسادا‭ ‬بسبب‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬ركود‭ ‬اقتصادي‭ ‬عالمي‭ ‬ورفع‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المصارف‭ ‬المركزية‭ ‬الكبرى‭ ‬والانتعاش‭ ‬البطيء‭ ‬للطلب‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬مع‭ ‬انتهاء‭ ‬قيود‭ ‬مكافحة‭ ‬كوفيد‭.‬

وبلغ‭ ‬سعر‭ ‬برميل‭ ‬برنت‭ ‬نفط‭ ‬لبحر‭ ‬الشمال‭ ‬المرجعي‭ ‬للخام‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬76‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل،‭ ‬بينما‭ ‬يبلغ‭ ‬سعر‭ ‬خام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس‭ ‬الوسيط‭ ‬71‭ ‬دولارا،‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الذروة‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وبلغت‭ ‬حوالى‭ ‬140‭ ‬دولارا‭.‬

وفيما‭ ‬شكّلت‭ ‬بوادر‭ ‬خلاف‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وموسكو‭ ‬تهديدا‭ ‬بتعطيل‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أظهرت‭ ‬أوبك‭+ ‬جبهة‭ ‬موحدة‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المسار‭ ‬نفسه‭.‬

والواقع‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬تبدو‭ ‬مترددة‭ ‬في‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التشديد‭ ‬في‭ ‬تدفق‭ ‬الذهب‭ ‬الأسود‭ ‬الذي‭ ‬تساعدها‭ ‬عائداته‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬هجومها‭ ‬العسكري‭.‬

فبسبب‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تسليم‭ ‬النفط‭ ‬الروسي‭ ‬الذي‭ ‬يتجاوز‭ ‬سعره‭ ‬60‭ ‬دولارا‭. ‬وإذا‭ ‬تجاوز‭ ‬هذا‭ ‬السعر،‭ ‬يحظر‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬تسمح‭ ‬بالنقل‭ ‬البحري،‭ ‬من‭ ‬شحن‭ ‬وتأمين‭ ‬وغيرها‭…‬

وقالت‭ ‬باربارا‭ ‬لامبرخت‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬كوميترس‭ ‬بنك‮»‬‭ ‬إن‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الروسي‭ ‬ألكسندر‭ ‬نوفاك‭ ‬‮«‬يرى‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬حاجة‭ ‬لأوبك‭+ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬المسار‮»‬‭. ‬وهذا‭ ‬لأن‭ ‬موسكو‭ ‬بالكاد‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تحتاج‭ ‬السعودية‭ ‬إلى‭ ‬أسعار‭ ‬أعلى‭ ‬لموازنة‭ ‬ميزانيتها‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عتبة‭ ‬الربح‭ ‬تبلغ‭ ‬حوالى‭ ‬80‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الرياض‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬نوفاك‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬بيننا‭ ‬خلافات‭. ‬إنه‭ ‬قرار‭ ‬مشترك‭ ‬اتّخذ‭ ‬لمصلحة‭ ‬السوق‮»‬‭.‬