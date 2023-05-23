السعودية تسخر من الترويج للهيدروجين الاخضر وقطر تحذر أوربا من نقص الطاقة

الدوحة‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حذّر‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الطاقة‭ ‬القطري‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬شريده‭ ‬الكعبي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أوروبا‭ ‬ستواجه‭ ‬نقصًا‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬النفط‭ ‬والغاز،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اعتدال‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬نسبيًا‭ ‬جنّب‭ ‬القارّة‭ ‬صعوبات‭ ‬أشدّ‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭.‬

وتسعى‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬الثرية،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أبرز‭ ‬المنتجين‭ ‬للغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬المسال‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬إلى‭ ‬إبرام‭ ‬عقود‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬امتنع‭ ‬معظمها‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬رغم‭ ‬سعيها‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬بدائل‭ ‬عن‭ ‬موارد‭ ‬الطاقة‭ ‬الروسية‭. ‬وقال‭ ‬الكعبي‭ ‬خلال‭ ‬منتدى‭ ‬قطر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬أنقذ‭ ‬البشرية‭ ‬وأوروبا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬هو‭ ‬شتاء‭ ‬معتدل‭ ‬وتباطؤ‭ ‬الاقتصاد‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬بدأ‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬الانتعاش‭ ‬في‭ (‬2024‭) ‬وحلّ‭ ‬شتاء‭ ‬عاديّ،‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الآتي‭ ‬أعظم‮»‬‭.‬

وتسبّب‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬بأزمة‭ ‬طاقة،‭ ‬مع‭ ‬قطع‭ ‬روسيا‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬إمداداتها‭ ‬للدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬سعت‭ ‬جاهدةً‭ ‬لتنويع‭ ‬مصادرها‭ ‬وتخفيف‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬الروسيين‭. ‬وشهد‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬الماضي‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬أقلّ‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المتوقعة‭.‬

وتابع‭ ‬الكعبي‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يدركوا‭ (‬الأوروبيون‭) ‬ذلك‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬لديهم‭ ‬خطة‭ ‬مناسبة‭ ‬ولم‭ ‬يجلسوا‭ ‬مع‭ ‬المنتجين‭ ‬و‭(‬لم‭ ‬يتوقفوا‭ ‬عن‭) ‬شيطنة‭ ‬شركات‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‮»‬،‭ ‬فسيتعيّن‭ ‬على‭ ‬الأوروبيين‭ ‬مواجهة‭ ‬‮«‬الواقع‮»‬‭.‬

وتعمل‭ ‬قطر‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬توسيع‭ ‬حقل‭ ‬الشمال،‭ ‬أكبر‭ ‬حقل‭ ‬للغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والذي‭ ‬يمتدّ‭ ‬تحت‭ ‬مياه‭ ‬الخليج‭ ‬حتى‭ ‬الأراضي‭ ‬الإيرانية‭ ‬ويضمّ‭ ‬حوالى‭ ‬10‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬احتياطات‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬المعروفة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بحسب‭ ‬تقديرات‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬قطر‭ ‬للطاقة‮»‬‭. ‬ويُتوقع‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬المشروع‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬إنتاجها‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬المسال‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬بالمئة‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬126‭ ‬مليون‭ ‬طن‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2027‭.‬‮ ‬

وأشار‭ ‬الكعبي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطلب‭ ‬كبير‭ ‬لدرجة‭ ‬أن‭ ‬مجمل‭ ‬إنتاج‭ ‬حقل‭ ‬الشمال‭ ‬البحري‭ ‬بقسمَيه‭ ‬الشرقي‭ ‬والجنوبي،‭ ‬قد‭ ‬ينفد‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاقيات‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬ينفد‭ ‬مجمل‭ ‬الغاز‭ ‬المستخرج‭ ‬من‭ ‬حقل‭ ‬الشمال‭ ‬الشرقي‭ ‬وحقل‭ ‬الشمال‭ ‬الجنوبي‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬العام،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعقود‭ ‬الطويلة‭ ‬الأجل‮»‬‭.‬

في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬أعلنت‭ ‬قطر‭ ‬أولى‭ ‬صفقاتها‭ ‬الكبرى‭ ‬لتوريد‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬المسال‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا،‭ ‬لتزوَّد‭ ‬بموجبها‭ ‬أكبر‭ ‬قوة‭ ‬اقتصادية‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬بمليونَي‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬المسال‭ ‬سنويًا‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬2026‭.‬

‭- ‬‮«‬من‭ ‬سيشتريه؟‮»‬‭ -‬

واعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬خلال‭ ‬المنتدى‭ ‬أن‭ ‬أوروبا‭ ‬‮«‬نجت‭ ‬بعناية‭ ‬إلهية‮»‬‭ ‬الشتاء‭ ‬الماضي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬العالمي‭ ‬مهدّد‭ ‬بالسياسات‭ ‬المعتمدة‭ ‬لخفض‭ ‬استخدام‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مكافحة‭ ‬التغيّر‭ ‬المناخي‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬يواجه‭ ‬عراقيل‭. ‬إمكاناتنا‭ ‬تنفد‭ ‬لأن‭ ‬الدول‭ ‬لا‭ ‬تستثمر‭ ‬في‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‮»‬‭.‬

وسخر‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬أكبر‭ ‬مصدر‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬من‭ ‬الترويج‭ ‬للوقود‭ ‬النظيف‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الهيدروجين‭ ‬الأخضر‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬إنتاجه‭ ‬باستخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭.‬‮ ‬

فقال‭ ‬‮«‬يتحدثون‭ ‬عن‭ ‬الهيدروجين‭ ‬الأزرق،‭ ‬الأخضر،‭ ‬الأرجواني،‭ ‬الوردي،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف،‭ ‬من‭ ‬سيشتريه؟‭ ‬كم‭ ‬سيكون‭ ‬سعره؟‭ ‬لا‭ ‬يتحدثون‭ ‬عن‭ ‬النفط‭ ‬ولا‭ ‬عن‭ ‬الغاز‭. ‬يتحدثون‭ ‬عمّا‭ ‬يُسمّى‭ ‬بأنظف‭ ‬وقود‭ ‬وأكثر‭ ‬وقود‭ ‬أخضر‭ ‬للمستقبل‭. ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يشتريه‮»‬‭.‬

منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬تروّج‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬لتقنيات‭ ‬إزالة‭ ‬الكربون‭ ‬كحلّ‭ ‬للاحترار‭ ‬المناخي‭. ‬لكنّها‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬تشدّد‭ ‬على‭ ‬أهميّة‭ ‬الاستثمار‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬الغاز‭ ‬والنفط‭ ‬لتلبية‭ ‬الطلب‭ ‬العالمي‭.‬

وتدعو‭ ‬الإمارات‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬أواخر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للأطراف‭ ‬حول‭ ‬المناخ‭ (‬كوب‭ ‬28‭) ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬تقنيات‭ ‬احتجاز‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬إنتاج‭ ‬المحروقات‭ ‬واستخدامها‭.‬

وينتقد‭ ‬خبراء‭ ‬المناخ‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات،‭ ‬معتبرين‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬تشتّت‭ ‬الانتباه‭ ‬عن‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬المتمثل‭ ‬بخفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬التي‭ ‬يتسبب‭ ‬بها‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭.‬