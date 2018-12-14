السعودية ترحّب باتفاق السويد ..اقرار تبادل 15 ألف أسير وجولة مفاوضات الشهر المقبل لتثبيت السلام

الرياض – صنعاء – الزمان
أعربت السعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً في اليمن منذ 2015، الجمعة، عن تأييدها للاتفاق الذي تم توصل إليه بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية المدعومة من الرياض خلال محادثات في السويد، حسبما جاء في بيان رسمي. فيما رجع وفد المتمردين الى صنعاء في طائرة كويتية واستقبله تجمع حاشد .وصافح أعضاء الوفد بعض المستقبلين من المسؤولين والمواطنين، وسط هتاف “ألله أكبر”، قبل أن يدخلوا إلى قاعة الاستقبال الرسمية.
وقال جلال الرويشان عضو الوفد في مؤتمر صحافي “أردنا ان نثبت للعالم أنه كما أننا رجال مواجهة، فنحن رجال سلام أيضا”، مضيفا ان جولة المحادثات في السويد “وضعت أولى الخطوات الصحيحة على طريق السلام وعلى طريق معالجة الاوضاع الانسانية”.
وكانت الضمانات بعودة المتمردين إلى صنعاء، الخاضعة لسيطرتهم منذ 2014، شرطا رئيسيا وضعه الحوثيون للمشاركة في المحادثات التي استضافتها بلدة ريمبو السويدية على مدى أسبوع واختتمت الخميس.
وخلال محادثات السويد، توصّلت الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون إلى اتفاق لسحب القوات المقاتلة من مدينة الحديدة على ساحل البحر الاحمر ومينائها الحيوي، ووقف إطلاق النار في المحافظة التي تشهد منذ أشهر مواجهات على جبهات عدة.
كما اتّفق طرفا النزاع على التفاهم حيال الوضع في مدينة تعز (جنوب غرب) التي تسيطر عليها القوات الحكومية ويحاصرها المتمردون، وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، وعقد جولة محادثات جديدة الشهر المقبل لوضع أطر لسلام ينهي الحرب.
وقال جمال عامر عضو فود الحوثيين لدى وصوله إلى مطار صنعاء في تصريح لوكالة فرانس برس “ناقشنا كل المواضيع التي ذهبنا من أجلها تحت عنوان بناء الثقة (…) بنية تقديم تنازلات”، مضيفا “سعينا قدر إمكاننا إلى عدم تعطيل ميناء الحديدة”.
كما أوضح عضو آخر في الوفد هو يحيى نوري “نأمل أن تشهد الأيام المقبلة تنفيذ ما تم الاتفاق حوله، وان شاء الله تتحقّق نقلة نوعية تهيئ الثقة لخوض مفاوضات أكثر قدرة على معالجة القضايا العالقة”.
ومن بين هذه القضايا موضوع مطار صنعاء الذي لم يتم التوصل إلى اتفاق حوله بعد.
وأعلنت الحكومة اليمنية خلال المحادثات أنّها عرضت على المتمرّدين إعادة فتح المطار ولكن بشرط تحويله إلى مطار داخلي، على أن يكون في البلاد مطار دولي وحيد في عدن الخاضعة لسيطرتها، وهو ما يرفضه الحوثيون.
وقال نوري إن هذا الملف سيبحث مجددا في الايام المقبلة.
وقال البيان الذي نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ونجله ولي العهد الامير محمد الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع، يؤيدان الوصول إلى حل سياسي للنزاع المتواصل منذ 2014.
وقال البيان “عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بما تم التوصل إليه من اتفاق في مملكة السويد بين وفد الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية الشقيقة والوفد الحوثي”.
وأكّد أن “المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ملتزمة بالوصول إلى الحل السياسي في اليمن بما يضمن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه”، داعيا الحوثيين إلى “تغليب مصلحة الشعب اليمني بالوصول إلى حل سياسي شامل”.
وتوصّلت الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون في السويد إلى اتفاق لسحب القوات المقاتلة من مدينة الحديدة على ساحل البحر الاحمر ومينائها الحيوي، ووقف إطلاق النار في المحافظة التي تشهد مواجهات على جبهات عدة.
كما اتّفق طرفا النزاع على التفاهم حيال الوضع في مدينة تعز (جنوب غرب) التي تسيطر عليها القوات الحكومية ويحاصرها المتمردون، وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، وعقد جولة محادثات جديدة الشهر المقبل لوضع أطر لسلام ينهي الحرب المستمرة منذ 2014.
وأكد المصدر المسؤول في وزارة الخارجية السعودية أن “تسليم ميناء الحديدة يعتبر خطوة هامة للمساعدة في رفع المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني الشقيق وإيصال المساعدات إلى مستحقيها”.
وبدأت حرب اليمن في 2014، ثم تصاعدت مع تدخّل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 دعماً للحكومة المعترف بها بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء.
وقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما تهدّد المجاعة نحو 14 مليونا من سكان البلاد.