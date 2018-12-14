السعودية ترحّب باتفاق السويد ..اقرار تبادل 15 ألف أسير وجولة مفاوضات الشهر المقبل لتثبيت السلام

الرياض‭ – ‬صنعاء‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعربت‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬تحالفاً‭ ‬عسكرياً‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬2015،‭ ‬الجمعة،‭ ‬عن‭ ‬تأييدها‭ ‬للاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬توصل‭ ‬إليه‭ ‬بين‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬والحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الرياض‭ ‬خلال‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬السويد،‭ ‬حسبما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭. ‬فيما‭ ‬رجع‭ ‬وفد‭ ‬المتمردين‭ ‬الى‭ ‬صنعاء‭ ‬في‭ ‬طائرة‭ ‬كويتية‭ ‬واستقبله‭ ‬تجمع‭ ‬حاشد‭ .‬وصافح‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬بعض‭ ‬المستقبلين‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والمواطنين،‭ ‬وسط‭ ‬هتاف‭ ‬“ألله‭ ‬أكبر”،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدخلوا‭ ‬إلى‭ ‬قاعة‭ ‬الاستقبال‭ ‬الرسمية‭.‬

وقال‭ ‬جلال‭ ‬الرويشان‭ ‬عضو‭ ‬الوفد‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬“أردنا‭ ‬ان‭ ‬نثبت‭ ‬للعالم‭ ‬أنه‭ ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬رجال‭ ‬مواجهة،‭ ‬فنحن‭ ‬رجال‭ ‬سلام‭ ‬أيضا”،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬جولة‭ ‬المحادثات‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬“وضعت‭ ‬أولى‭ ‬الخطوات‭ ‬الصحيحة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬السلام‭ ‬وعلى‭ ‬طريق‭ ‬معالجة‭ ‬الاوضاع‭ ‬الانسانية”‭.‬

وكانت‭ ‬الضمانات‭ ‬بعودة‭ ‬المتمردين‭ ‬إلى‭ ‬صنعاء،‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرتهم‭ ‬منذ‭ ‬2014،‭ ‬شرطا‭ ‬رئيسيا‭ ‬وضعه‭ ‬الحوثيون‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬بلدة‭ ‬ريمبو‭ ‬السويدية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أسبوع‭ ‬واختتمت‭ ‬الخميس‭.‬

وخلال‭ ‬محادثات‭ ‬السويد،‭ ‬توصّلت‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬والمتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لسحب‭ ‬القوات‭ ‬المقاتلة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭ ‬ومينائها‭ ‬الحيوي،‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬مواجهات‭ ‬على‭ ‬جبهات‭ ‬عدة‭.‬

كما‭ ‬اتّفق‭ ‬طرفا‭ ‬النزاع‭ ‬على‭ ‬التفاهم‭ ‬حيال‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تعز‭ ‬(جنوب‭ ‬غرب)‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬ويحاصرها‭ ‬المتمردون،‭ ‬وعلى‭ ‬تبادل‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬أسير،‭ ‬وعقد‭ ‬جولة‭ ‬محادثات‭ ‬جديدة‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬لوضع‭ ‬أطر‭ ‬لسلام‭ ‬ينهي‭ ‬الحرب‭.‬

وقال‭ ‬جمال‭ ‬عامر‭ ‬عضو‭ ‬فود‭ ‬الحوثيين‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬“ناقشنا‭ ‬كل‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬ذهبنا‭ ‬من‭ ‬أجلها‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬بناء‭ ‬الثقة‭ ‬(‭…‬)‭ ‬بنية‭ ‬تقديم‭ ‬تنازلات”،‭ ‬مضيفا‭ ‬“سعينا‭ ‬قدر‭ ‬إمكاننا‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬تعطيل‭ ‬ميناء‭ ‬الحديدة”‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬عضو‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬الوفد‭ ‬هو‭ ‬يحيى‭ ‬نوري‭ ‬“نأمل‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬حوله،‭ ‬وان‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬تتحقّق‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬تهيئ‭ ‬الثقة‭ ‬لخوض‭ ‬مفاوضات‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬القضايا‭ ‬العالقة”‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬موضوع‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬حوله‭ ‬بعد‭.‬

وأعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬خلال‭ ‬المحادثات‭ ‬أنّها‭ ‬عرضت‭ ‬على‭ ‬المتمرّدين‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬المطار‭ ‬ولكن‭ ‬بشرط‭ ‬تحويله‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬داخلي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬مطار‭ ‬دولي‭ ‬وحيد‭ ‬في‭ ‬عدن‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرتها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يرفضه‭ ‬الحوثيون‭.‬

وقال‭ ‬نوري‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬سيبحث‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬المقبلة‭.‬

وقال‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السعودية‭ ‬الرسمية‭ ‬إن‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز،‭ ‬ونجله‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬أيضا‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع،‭ ‬يؤيدان‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬للنزاع‭ ‬المتواصل‭ ‬منذ‭ ‬2014‭.‬

وقال‭ ‬البيان‭ ‬“عبّر‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬ترحيب‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬السويد‭ ‬بين‭ ‬وفد‭ ‬الحكومة‭ ‬الشرعية‭ ‬للجمهورية‭ ‬اليمنية‭ ‬الشقيقة‭ ‬والوفد‭ ‬الحوثي”‭.‬

وأكّد‭ ‬أن‭ ‬“المملكة‭ ‬بقيادة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬ملتزمة‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحل‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬أمنه‭ ‬واستقراره‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيه”،‭ ‬داعيا‭ ‬الحوثيين‭ ‬إلى‭ ‬“تغليب‭ ‬مصلحة‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬شامل”‭.‬

وتوصّلت‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬والمتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لسحب‭ ‬القوات‭ ‬المقاتلة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭ ‬ومينائها‭ ‬الحيوي،‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬مواجهات‭ ‬على‭ ‬جبهات‭ ‬عدة‭.‬

كما‭ ‬اتّفق‭ ‬طرفا‭ ‬النزاع‭ ‬على‭ ‬التفاهم‭ ‬حيال‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تعز‭ ‬(جنوب‭ ‬غرب)‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬ويحاصرها‭ ‬المتمردون،‭ ‬وعلى‭ ‬تبادل‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬أسير،‭ ‬وعقد‭ ‬جولة‭ ‬محادثات‭ ‬جديدة‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬لوضع‭ ‬أطر‭ ‬لسلام‭ ‬ينهي‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬2014‭.‬

وأكد‭ ‬المصدر‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬أن‭ ‬“تسليم‭ ‬ميناء‭ ‬الحديدة‭ ‬يعتبر‭ ‬خطوة‭ ‬هامة‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬المعاناة‭ ‬الانسانية‭ ‬عن‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭ ‬الشقيق‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬مستحقيها”‭.‬

وبدأت‭ ‬حرب‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬2014،‭ ‬ثم‭ ‬تصاعدت‭ ‬مع‭ ‬تدخّل‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬آذار/مارس‭ ‬2015‭ ‬دعماً‭ ‬للحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬بعد‭ ‬سيطرة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬بينها‭ ‬صنعاء‭.‬

وقتل‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬التحالف،‭ ‬بينما‭ ‬تهدّد‭ ‬المجاعة‭ ‬نحو‭ ‬14‭ ‬مليونا‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬البلاد‭.‬