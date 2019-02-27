إفتتاح منفذ جديدة عرعر البري خلال حزيران

السعودية تخصّص مئة مقعد للقضاء العراقي في موسم الحج

بغداد – الزمان

كشف السفير السعودي لدى بغداد عبد العزيز بن خالد الشمري عن تخصيص بلاده مئة مقعد للقضاء في العراق في موسم الحج معلنا عن افتتاح منفذ جديدة عرعر البري رسمياً في حزيران المقبل.

وقال الشمري في تصريح امس انه (بحث مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان التعاون القضائي والقانوني بين البلدين), واكد الشمري (موافقة بلاده على تخصيص مئة مقعد للقضاء لاداء مناسك الحج كما قدم دعوة موجهة من وزير العدل السعودي لزيدان لزيارة السعودية). وبحسب البيان , افاد الشمري بأن منفذ جديدة عرعر البري سيتم افتتاحه رسمياً في حزيران المقبل .

واوضح ان (الشركة السعودية التي تعمل على تحسين وتطوير المنفذ وإعادة بناء المنفذ العراقي الحدودي الذي تكفلت السعودية بتحسينه وتطويره، تعمل على مدار الساعة بشكل سريع لإنجازه على امل افتتاحه رسمياً للتبادل التجاري).

واضاف ان (رحلات الحج والعمرة ستكون طوال أيام السنة عن طريق المنفذ والمجال مفتوح لاستخدامه امام جميع حجاج الدول المجاور للعراق التي ستسلك الطريق البري بين المنفذين للوصول لمكة المكرمة والمدينة وسيكون الطريق على تجهيز عال ليسهل الحركة التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين مما سيعزز من العلاقات الثنائية في المجالات كافة).

انطلاقة حقيقية

وأشار الشمري إلى أن (المجلس التنسيقي السعودي العراقي سيعقد اجتماعا في نيسان المقبل في بغداد وسيكون هذا الاجتماع انطلاقه حقيقية للمجلس حيث أن المدة لماضية تضمنت تحضيرات وتوقيع مذكرات تفاهم بين البلدين وسيتم من خلاله اطلاق المشاريع والدعم اللامحدود من السعودية لاشقائهم في العراق كما وسيعزز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك للارتقاء بالعلاقات بين البلدين على أفضل مستوى مستقبلا), مؤكدا ان (القنصلية السعودية في المراحل الأخيرة لإصدار التأشـــــــيرات للمواطنين العراقيين للحـــــــــــج والعمرة، والسفارة في بغداد بدأت منذ الأسبوع الماضي بإصدار التأشيرات للوفود الرسمية وسيتم خلال مدة قصيرة افتتاح رسمي للقنصلية في العراق لإصدار التأشيرات للحجاج والمعتمرين وزوار السعودية من رجال الأعمال).

واضاف ان (ساحة التبادل التجاري القريبة من المنفذ سيكون لها دور في تصدير السلع ليس للعراق فقط بل لجميع الدول المجــــاورة له وستشمل مستــــودعات ومرافق خدمية ليكون لها دور كبــــــير في انتعاش الحركة الاقتصادية على مستوى السعودية بشكل عام ومــــــناطق الحدود الشمالية بشكل خاص).

وتابــــــع ان (السوق العراقي لديه الرغبة الجادة ومتشوق للمنتوجات السعودية والتي تعد من أميز المنتوجات لجودتها ومواصفاتها العالية وسعرها المناسب).

وذكر بأن (مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية زار العراق لتقديم الدعم اللازم في الجوانب الخدمية والإنسانية وحاليا بصدد دراسة الاحتياجات الأساسية للعراق من أجل سد بعضها).