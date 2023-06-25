السعودية تتوقع وصول عدد الحجاج لهذا العام أكثر من مليوني شخص

الرياض – الزمان

افادت مديرة الجوازات السعودية بأن من المتوقع ان يبلغ عدد الحجاج، اكثر من مليوني شخص.

وبحسب وكالة الانباء السعودية، فان أكثر من 1.6 مليون شخص حتى الجمعة، وصلوا إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وأفادت المديرية العامة للجوازات، مساء السبت، بـ”قدوم مليون و626 ألفا و500 حاج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، حتى أمس الجمعة”.

وأوضحت الجوازات أنه “بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية مليونا و559 ألفا و53 حاجا، منهم 240 ألفا و137 حاجا استفادوا من مبادرة طريق مكة”.

و بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 60 ألفا و617 حاجا، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 6 آلاف و830 حاجا.

ولا تزال وفود الحجاج تتوافد من مختلف أنحاء العالم، فيما تتوقع المملكة وصول أكثر من مليوني حاج هذا الموسم.

وفي 19 يونيو/ حزيران الجاري، قال وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة في مقطع متلفز: “نرحّب بقدوم أكثر من مليونَي حاج من 160 دولة”.