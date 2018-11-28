السعودية‭ ‬تقدم‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لوكالة‭ ‬أونروا‭ ‬للاجئين‭ ‬الفلسطينيين

الرياض‭,-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب):‭ ‬أعلنت‭ ‬السعودية‭ ‬الأربعاء‭ ‬تقديم‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬‭(‬أونروا‭)‬،‭ ‬رغم‭ ‬وقف‭ ‬مساعدات‭ ‬واشنطن‭. ‬وأعلن‭ ‬المشرف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬للإغاثة‭ ‬والأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الربيعة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬مع‭ ‬مفوض‭ ‬عام‭ ‬الأونروا‭ ‬بيار‭ ‬كرانبول‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬المبلغ‭ ‬للوكالة‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬تمويل‭. ‬وكان‭ ‬كرانبول‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬وكالته‭ ‬خفضت‭ ‬عجز‭ ‬موازنتها‭ ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬من‭ ‬446‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬مليونا‭ ‬فقط،‭ ‬رغم‭ ‬وقف‭ ‬مساعدات‭ ‬واشنطن‭. ‬واعتمدت‭ ‬أونروا‭ ‬على‭ ‬ميزانية‭ ‬حجمها‭ ‬1,2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لعام‭ ‬2018‭ ‬لكنها‭ ‬واجهت‭ ‬فجوة‭ ‬قدرها‭ ‬446‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬عندما‭ ‬أعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬أنها‭ ‬ستقطع‭ ‬مساعداتها‭. ‬ويؤكد‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬أن‭ ‬حق‭ ‬العودة‭ ‬الذي‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬القرار‭ ‬194‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬اضطروا‭ ‬للمغادرة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬1948‭ ‬قبيل‭ ‬اعلان‭ ‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬اسرائيل‭ ‬وأبنائهم‭ ‬وأحفادهم،‭ ‬لكن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬ترفضان‭ ‬ذلك‭.‬

وأعلنت‭ ‬واشنطن‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬إلغاء‭ ‬نحو‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬المخصصة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬لبرامج‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭. ‬وكانت‭ ‬واشنطن‭ ‬خفضت‭ ‬أساساً‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬مساهمتها‭ ‬للأونروا،‭ ‬ولم‭ ‬تقدم‭ ‬سوى‭ ‬60‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬مقابل‭ ‬370‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2017‭.‬

وتأسّست‭ ‬الأونروا‭ ‬في‭ ‬1949،‭ ‬وهي‭ ‬تقدّم‭ ‬مساعدات‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬فلسطيني‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬مسجلين‭ ‬لاجئين‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والأردن‭ ‬ولبنان‭ ‬وسوريا‭.‬