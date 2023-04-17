السعودية‭ ‬تفرج عن‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الأسرى‭ ‬اليمنيين

الرياض‭ – ‬الزمان‭ ‬

نقلت‭ ‬ثلاث‭ ‬طائرات‭ ‬الاثنين‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬أسير‭ ‬كان‭ ‬يحتجزهم‭ ‬التحالف‭ ‬الداعم‭ ‬للحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬بقيادة‭ ‬الرياض،‭ ‬إلى‭ ‬اليمن،‭ ‬غداة‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬سجناء‭ ‬كبرى‭ ‬استمرّت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬وشملت‭ ‬نحو‭ ‬900‭ ‬أسير‭ ‬من‭ ‬طرفَي‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬والتحالف‭ ‬الاثنين‭.‬

وقالت‭ ‬مستشارة‭ ‬الإعلام‭ ‬لدى‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬جيسيكا‭ ‬موسان‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إن‭ ‬طائرتين‭ ‬نقلت‭ ‬كلّ‭ ‬منهما‭ ‬48‭ ‬أسيرًا‭ ‬من‭ ‬أبها‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬السعودية‭ ‬إلى‭ ‬صنعاء،‭ ‬العاصمة‭ ‬اليمنية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬الحوثيين،‭ ‬بينما‭ ‬نقلت‭ ‬طائرة‭ ‬ثالثة‭ ‬ثماني‭ ‬سجناء‭ ‬من‭ ‬أبها‭ ‬إلى‭ ‬عدن،‭ ‬المقرّ‭ ‬الموقت‭ ‬للحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليًا‭.‬

وأعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬العميد‭ ‬الركن‭ ‬تركي‭ ‬المالكي،‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬‮«‬استكمال‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬والمحتجزين‭ ‬بإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬104‭ ‬أسرى‭ ‬من‭ ‬الحوثيين‭ ‬لدى‭ ‬التحالف‮»‬‭.‬

وبذلك،‭ ‬يرتفع‭ ‬إلى‭ ‬973‭ ‬عدد‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬منذ‭ ‬الجمعة‭.‬