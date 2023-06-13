السعودية‭ ‬تعلن‭ ‬عن‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي لتنسيق‭ ‬الاستجابة‭ ‬الإنسانية‭ ‬للسودان‭ ‬

الخرطوم‭ ‬لها‭ ‬تحفظات‭ ‬على‭ ‬بيان‭ ‬قمة‭ ‬ايغاد‭ ‬والبرهان‭ ‬لن‭ ‬يلتقي‭ ‬حميدتي

الرياض‭ -‬الخرطوم‭ -‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬السعودية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬سترأس‭ ‬بالاشتراك‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬والهيئات‭ ‬الدولية،‭ ‬مؤتمراً‭ ‬لدعم‭ ‬الاستجابة‭ ‬الإنسانية‭ ‬للسودان‭ ‬والمنطقة،‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬عقده‭.‬

وأوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬واس‮»‬‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬بيان‭ ‬للخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬أنّ‭ ‬المملكة‭ ‬الخليجية‭ ‬‮«‬سترأس‭ ‬بشكلٍ‭ ‬مشترك‭ ‬مؤتمراً‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬لإعلان‭ ‬التعهدات‭ ‬لدعم‭ ‬الاستجابة‭ ‬الإنسانية‭ ‬للسودان‭ ‬والمنطقة‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ستتشارك‭ ‬رئاسة‭ ‬المؤتمر‭ ‬مع‭ ‬‮«‬قطر‭ ‬ومصر‭ ‬وألمانيا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‮»‬‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وكالات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

فيما‭ ‬أكد‭ ‬مسؤول‭ ‬سوداني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬لن‭ ‬يلتقي‭ ‬خصمه‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬‮«‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الراهنة‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬كينيا‭ ‬سعيها‭ ‬لترتيب‭ ‬لقاء‭ ‬بينهما‭ ‬لمحاولة‭ ‬وضع‭ ‬حدّ‭ ‬للنزاع‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬الحكومي‭ ‬السوداني‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬البرهان‭ ‬لن‭ ‬يجلس‭ ‬مع‭ ‬حميدتي‭ (‬دقلو‭) ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الراهنة‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬كان‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬الامة‭ ‬السوداني‭ ‬قد‭ ‬صرح‭ ‬لمراسل‭ – ‬الزمان‭- ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬ان‭ ‬حميدتي‭ ‬لقي‭ ‬مصرعه‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬وان‭ ‬شقيقه‭ ‬يقود‭ ‬القتال‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الازمة‭ ‬،‭ ‬وعزز‭ ‬ذلك‭ ‬التصريح‭ ‬اختفاء‭ ‬حميدتي‭ ‬وعدم‭ ‬ظهوره‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬الاعلام‭ ‬الدولي

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬تأكيد‭ ‬الرئيس‭ ‬الكيني‭ ‬ويليام‭ ‬روتو‭ ‬السعي‭ ‬لعقد‭ ‬لقاء‭ ‬مباشر‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬الهيئة‭ ‬الحكومية‭ ‬للتنمية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬إفريقيا‭ (‬إيغاد‭) ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬جيبوتي‭ ‬الإثنين‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الكيني‭ ‬وليام‭ ‬روتو‭ ‬للصحافيين‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬كينيا‭ ‬تلتزم‭ ‬جمع‭ ‬الجنرالين‭ ‬السودانيين‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬وجهاً‭ ‬لوجه‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلّ‭ ‬دائم‭ ‬للأزمة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬أصدرته‭ ‬الرئاسة‭ ‬ليل‭ ‬الإثنين‭. ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬مسودّة‭ ‬بيان‭ ‬حول‭ ‬اجتماع‭ ‬‮«‬إيغاد‮»‬‭ ‬نشره‭ ‬مكتب‭ ‬روتو،‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ترتيب‭ ‬‮«‬لقاء‭ ‬وجهاً‭ ‬لوجه‭ ‬بين‭ ‬‭(‬البرهان‭ ‬ودقلو‭)… ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬عواصم‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يصدر‭ ‬تعليق‭ ‬عن‭ ‬دقلو‭ ‬أو‭ ‬قواته‭. ‬ولم‭ ‬يلتق‭ ‬القائدان‭ ‬العسكريان‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬قواتهما‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬ومناطق‭ ‬سودانية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬وهو‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬اجتماعا‭ ‬بينهما‭ ‬لإجراء‭ ‬مفاوضات‭ ‬بتسهيل‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬ويرى‭ ‬خبراء‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬الرئيسية‭ ‬للنزاع‭ ‬الراهن‭ ‬هو‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬بين‭ ‬الحليفين‭ ‬السابقين‭ ‬اللذين‭ ‬أطاحا‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬بالمدنيين‭ ‬الذين‭ ‬تقاسما‭ ‬السلطة‭ ‬معهم‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬في‭ ‬2019‭. ‬الا‭ ‬أن‭ ‬القائدين‭ ‬العسكريين‭ ‬اختلفا‭ ‬لاحقا‭ ‬على‭ ‬مسائل‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬دمج‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬الجيش‭. ‬وأعلنت‭ ‬‮«‬إيغاد‮»‬‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬قمة‭ ‬الإثنين‭ ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬الدول‭ ‬المكلّفة‭ ‬بحلّ‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬عبر‭ ‬انضمام‭ ‬إثيوبيا‭ ‬الى‭ ‬لجنة‭ ‬ثلاثية‭ ‬كانت‭ ‬تضم‭ ‬كينيا‭ ‬والصومال‭ ‬وجنوب‭ ‬السودان‭. ‬وستترأس‭ ‬كينيا‭ ‬اللجنة‭ ‬الجديدة‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭. ‬وأكد‭ ‬المسؤول‭ ‬الحكومي‭ ‬السوداني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬للخرطوم‭ ‬‮«‬تحفظاتها‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬بنود‭ ‬بيان‭ ‬القمة‮»‬‭. ‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السودانية‭ ‬أن‭ ‬وفد‭ ‬بلادها‭ ‬‮«‬أبدى‭ ‬اعتراضه‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬مسودة‭ ‬البيان‭ ‬الختامي‭ ‬للقمة‭ ‬لعدم‭ ‬مناقشتها‭ ‬والاتفاق‭ ‬عليها‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفقرات‭ ‬تتعلق‭ ‬‮«‬بتغيير‭ ‬رئاسة‭ ‬لجنة‭ ‬إيغاد،‭ ‬حيث‭ ‬طالب‭ ‬الوفد‭ ‬بالإبقاء‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬سلفا‭ ‬كير‭ ‬على‭ ‬رئاسة‭ ‬اللجنة‮»‬‭ ‬المكلفة‭ ‬الوساطة‭. ‬ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع،‭ ‬قُتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1800‭ ‬شخص،‭ ‬حسب‭ ‬مشروع‭ ‬بيانات‭ ‬الأحداث‭ ‬وموقع‭ ‬النزاع‭ ‬المسلح‭ (‬أكليد‭)‬،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأعداد‭ ‬الفعلية‭ ‬للضحايا‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالات‭ ‬إغاثة‭ ‬ومنظمات‭ ‬دولية‭.‬

وأبرم‭ ‬الجانبان‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬النار‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يتمّ‭ ‬خرقها‭. ‬لكن‭ ‬الطرفين‭ ‬التزما‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بهدنة‭ ‬مدتها‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬بوساطة‭ ‬أميركية‭-‬سعودية‭ ‬انتهت‭ ‬صباح‭ ‬الأحد،‭ ‬بعيدها‭ ‬أفاق‭ ‬سكان‭ ‬الخرطوم‭ ‬على‭ ‬تجدد‭ ‬واقع‭ ‬المعارك‭ ‬الذي‭ ‬يعيشونه‭ ‬منذ‭ ‬قرابة‭ ‬شهرين‭.‬

والثلاثاء،‭ ‬أفاد‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بأن‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬الخرطوم‭ ‬تشهد‭ ‬‮«‬قصفا‭ ‬مدفعيا‮»‬‭ ‬واشتباكات‭.‬

ووفق‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬تسبّب‭ ‬النزاع‭ ‬بنزوح‭ ‬حوالى‭ ‬مليوني‭ ‬شخص،‭ ‬بينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬476‭ ‬ألفا‭ ‬عبروا‭ ‬الى‭ ‬دول‭ ‬مجاورة‭.‬

وبحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة،‭ ‬فإنّ‭ ‬25‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬سكّان‭ ‬السودان،‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬المساعدة‭ ‬والحماية‭.‬