السعودية‭ ‬ترفع‭ ‬حظر‭ ‬سفر‭ ‬رعاياها‭ ‬الى‭ ‬لبنان

بيروت-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬أبلغت‭ ‬السعودية‭ ‬المسؤولين‭ ‬اللبنانيين‭ ‬الأربعاء‭ ‬رفع‭ ‬حظر‭ ‬السفر‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬رعاياها‭ ‬الى‭ ‬بيروت،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬سفيرها‭ ‬لدى‭ ‬لبنان،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬فرضه‭. ‬وطلبت‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬2016‭ ‬من‭ ‬رعاياها‭ ‬مغادرة‭ ‬لبنان‭ ‬وعدم‭ ‬زيارته،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬وقفها‭ ‬مساعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬مخصصة‭ ‬له،‭ ‬جراء‭ ‬مواقف‭ ‬«مناهضة»‭ ‬للمملكة،‭ ‬عزتها‭ ‬آنذاك‭ ‬إلى‭ ‬«مصادرة»‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬إرادة‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭.‬

وأعلن‭ ‬السفير‭ ‬السعودي‭ ‬وليد‭ ‬البخاري‭ ‬بعد‭ ‬لقائه‭ ‬والموفد‭ ‬الملكي‭ ‬السعودي‭ ‬نزار‭ ‬العلولا‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬سعد‭ ‬الحريري‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬«سيتم‭ ‬رفع‭ ‬الحظر‭ ‬عن‭ ‬سفر‭ ‬السعوديين‭ ‬الى‭ ‬لبنان»‭.‬

وأوضح‭ ‬وفق‭ ‬تصريحات‭ ‬نقلتها‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للاعلام،‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬«نظراً‭ ‬لإنتفاء‭ ‬الأسباب‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬دفعتنا‭ ‬لتحذير‭ ‬رعايانا‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬ونتيجة‭ ‬التطمينات‭ ‬التي‭ ‬سمعناها،‭ ‬نرفع‭ ‬تحذيرنا‭ ‬للمواطنين‭ ‬المسافرين‭ ‬الى‭ ‬لبنان»‭.‬

والتقى‭ ‬العلولا‭ ‬الرئيس‭ ‬اللبناني‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬ورئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬نبيه‭ ‬بري،‭ ‬مؤكداً‭ ‬«وقوف‭ ‬السعودية‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬لبنان‭ ‬ومساعدته‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الاخوية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين»‭.‬

ولطالما‭ ‬شكلت‭ ‬السعودية‭ ‬حليفاً‭ ‬تقليدياً‭ ‬لعائلة‭ ‬الحريري‭ ‬ولاعباً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬واستقطبت‭ ‬بيروت‭ ‬حصة‭ ‬الأسد‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬السعوديين،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الحضور‭ ‬السعودي‭ ‬تراجع‭ ‬تدريجياً‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭.‬

وحذرت‭ ‬الرياض‭ ‬رعاياها‭ ‬من‭ ‬القدوم‭ ‬الى‭ ‬لبنان‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬وتبعتها‭ ‬دول‭ ‬خليجية‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬الإمارات‭ ‬والكويت‭ ‬وقطر،‭ ‬بعد‭ ‬امتناع‭ ‬لبنان‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬لوزراء‭ ‬خارجية‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ومنظمة‭ ‬المؤتمر‭ ‬الاسلامي‭ ‬على‭ ‬بياني‭ ‬ادانة‭ ‬هجوم‭ ‬محتجين‭ ‬على‭ ‬بعثات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬سعودية‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬2016‭.‬

وسبق‭ ‬هذا‭ ‬الامتناع‭ ‬توجيه‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وعلى‭ ‬لسان‭ ‬أمينه‭ ‬العام‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬انتقادات‭ ‬لاذعة‭ ‬للسعودية،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬حيث‭ ‬تقود‭ ‬الرياض‭ ‬تحالفاً‭ ‬عربياً‭ ‬ضد‭ ‬الحوثيين‭ ‬القريبين‭ ‬من‭ ‬ايران،‭ ‬والنزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬حيث‭ ‬تدعم‭ ‬الرياض‭ ‬المعارضين‭ ‬للنظام‭ ‬السوري‭.‬

واتهمت‭ ‬السعودية‭ ‬حينها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬ايران،‭ ‬خصمها‭ ‬الاقليمي‭ ‬اللدود،‭ ‬بـ»مصادرة‭ ‬إرادة‭ ‬الدولة»‭. ‬كما‭ ‬توترت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬إثر‭ ‬تقديم‭ ‬الحريري‭ ‬استقالته‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬عبر‭ ‬خطاب‭ ‬تلفزيوني‭ ‬من‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬2017،‭ ‬متهماً‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وايران‭ ‬بـ»الهيمنة»‭ ‬على‭ ‬لبنان،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬بدا‭ ‬واضحا‭ ‬أنها‭ ‬أتت‭ ‬بضغط‭ ‬سعودي‭.‬

وبقي‭ ‬الحريري‭ ‬لأسبوعين‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬وسط‭ ‬ظروف‭ ‬غامضة،‭ ‬ليغادرها‭ ‬الى‭ ‬باريس‭ ‬ومنها‭ ‬الى‭ ‬بيروت‭ ‬إثر‭ ‬وساطة‭ ‬تولاها‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون،‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬فرنسية‭ ‬في‭ ‬أيار/مايو‭ ‬أن‭ ‬الحريري‭ ‬كان‭ ‬محتجزاً‭.‬

ويكرر‭ ‬الحريري‭ ‬نفيه‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬احُتجز‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬أو‭ ‬أُرغم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬استقالته،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكشف‭ ‬تفاصيل‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬معه‭.‬