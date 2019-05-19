السعودية‭ ‬تدعو‭ ‬لقمتين‭ ‬طارئتين‭ ‬عربية‭ ‬وخليجية‭ ‬للتشاور‭ ‬ في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن

الرياض‭ ‬‭- ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

دعا‭ ‬ملك‭ ‬السعودية‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬قمتين‭ ‬طارئتين‭ ‬لبحث‭ ‬تداعيات‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬السعودية‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭. ‬وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬أن‭ ‬القمتين‭ ‬ستعقدان‭ ‬يوم‭ ‬30‭ ‬مايو‭ ‬/‭ ‬ايار‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬مكة‭. ‬وتأتي‭ ‬الدعوة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإيران‭. ‬ونشرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬سفنا‭ ‬حربية‭ ‬وطائرات‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬بـ‭ ‬«التهديدات»‭ ‬الإيرانية‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬الدعوة‭ ‬جاءت‭ ‬من‭ ‬«باب‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬التشاور‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬وجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة»‭.‬

تسعى‭ ‬السعودية‭ ‬لتأكيد‭ ‬استعدادها‭ ‬لكل‭ ‬الاحتمالات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحرب،‭ ‬ولإظهار‭ ‬دورها‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬دعت‭ ‬الى‭ ‬استضافة‭ ‬قمتين‭ ‬عربية‭ ‬وخليجية‭ ‬بهدف‭ ‬تشكيل‭ ‬تحالف‭ ‬أوسع‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭.‬

وتشهد‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬حربا‭ ‬نفسية‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬تشديد‭ ‬واشنطن‭ ‬العقوبات‭ ‬النفطية‭ ‬على‭ ‬طهران‭ ‬بداية‭ ‬أيار/مايو‭ ‬الحالي،‭ ‬ثم‭ ‬اعلان‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬ارسال‭ ‬حاملة‭ ‬طائرات‭ ‬لمواجهة‭ ‬أي‭ ‬تهديدات‭ ‬أو‭ ‬أعمال‭ ‬انتقامية‭ ‬إيرانية‭.‬

ثم‭ ‬دعت‭ ‬الرياض‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬قمّتَين‭ ‬«طارئتين»،‭ ‬خليجيّة‭ ‬وعربيّة،‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬«الاعتداءات‭ ‬وتداعياتها‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬(‭…‬)‭ ‬وعلى‭ ‬إمدادات‭ ‬واستقرار‭ ‬أسواق‭ ‬النفط‭ ‬العالمية»،‭ ‬في‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬أيار/مايو،‭ ‬عشية‭ ‬قمة‭ ‬اسلامية‭ ‬تستضيفها‭ ‬مكة‭ ‬أيضا‭.‬فيما‭ ‬عقدت‭ ‬الدول‭ ‬المصدّرة‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬اوبك‭ ‬وخارجها‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬الاحد‭ ‬اجتماعا‭ ‬مهمّا‭ ‬بهدف‭ ‬وضع‭ ‬الاسعار‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الخام‭ ‬الهش‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الاستقرار،‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬توترات‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬قد‭ ‬تشكّل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تصاعدها‭ ‬تهدّيدا‭ ‬للامدادات‭.‬

وستبحث‭ ‬الدول‭ ‬المصدّرة‭ ‬للنفط‭ ‬وضع‭ ‬السوق‭ ‬ومدى‭ ‬التزام‭ ‬الدول‭ ‬باتفاق‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الانتاج‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬إيران،‭ ‬الغائبة‭ ‬عن‭ ‬اللقاء،‭ ‬ستكون‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬ليوم‭ ‬واحد‭.‬

وكانت‭ ‬أربع‭ ‬سفن،‭ ‬بينها‭ ‬ثلاث‭ ‬ناقلات‭ ‬نفط‭ ‬ترفع‭ ‬اثنتان‭ ‬منها‭ ‬علم‭ ‬السعودية،‭ ‬تعرضت‭ ‬لأعمال‭ ‬«تخريبية»‭ ‬قبالة‭ ‬الإمارات‭ ‬قبل‭ ‬اسبوع،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يشنّ‭ ‬المتمرّدون‭ ‬اليمنيّون‭ ‬المقرّبون‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬هجوماً‭ ‬ضدّ‭ ‬محطّتَي‭ ‬ضخّ‭ ‬لخط‭ ‬أنابيب‭ ‬نفط‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬بطائرات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيّار‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته،‭ ‬حذّر‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬السعودي‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬عادل‭ ‬الجبير‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬الاحد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬تحالف‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬إيران‭ ‬عسكريا،‭ ‬رغم‭ ‬أنّها‭ ‬لا‭ ‬تسعى‭ ‬للحرب‭.‬

وأوضح‭ ‬ان‭ ‬بلاده‭ ‬«لا‭ ‬تريد‭ ‬حرباً‭ ‬ولا‭ ‬تسعى‭ ‬لذلك‭ ‬وستفعل‭ ‬ما‭ ‬بوسعها‭ ‬لمنع‭ ‬قيام‭ ‬هذه‭ ‬الحرب،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬تؤكّد‭ ‬أنّه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اختيار‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬الحرب،‭ ‬فإنّ‭ ‬المملكة‭ ‬ستردّ‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بكلّ‭ ‬قوّة‭ ‬وحزم‭ ‬وستدافع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬ومصالحها»‭.‬

وترى‭ ‬اليزابيث‭ ‬ديكنسون‭ ‬المحلّلة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬الازمات‭ ‬الدولية،‭ ‬أن‭ ‬«حملة‭ ‬الضغوط‭ ‬الاميركية‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬لا‭ ‬تحظى‭ ‬بتأييد‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الغرب،‭ ‬لكن‭ ‬الرياض‭ ‬تريد‭ ‬ان‭ ‬تظهر‭ ‬(للعالم)‭ ‬ان‭ ‬المنطفة‭ ‬تؤيّد»‭ ‬هذه‭ ‬الضغوط‭.‬

وأضافت‭ ‬ان‭ ‬السعودية‭ ‬«تبني،‭ ‬بنظرها،‭ ‬أقوى‭ ‬تحالف‭ ‬عربي‭ ‬اسلامي‭ ‬للتصدي‭ ‬لإيران»‭.‬

في‭ ‬مقابل‭ ‬الاتهامات‭ ‬السعودية‭ ‬والحديث‭ ‬عن‭ ‬احتمال‭ ‬وقوع‭ ‬حرب،‭ ‬تقلّل‭ ‬إيران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭ ‬نشوب‭ ‬نزاع‭ ‬مسلح‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تخرج‭ ‬منها‭ ‬يوميا‭ ‬نحو‭ ‬35‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬امدادات‭ ‬النفط‭ ‬العالمية‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الايراني‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬زيارة‭ ‬للصين‭ ‬السبت‭ ‬«إننا‭ ‬متأكّدون‭ ‬(‭…‬)‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬حرب‭ ‬لأننا‭ ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬حربا،‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬لديه‭ ‬أوهام‭ ‬أن‭ ‬بوسعه‭ ‬مواجهة‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬المنطقة»‭.‬

لكن‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬اللواء‭ ‬حسين‭ ‬سلامي‭ ‬السبت‭ ‬أقر‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬منخرطة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬«حرب‭ ‬استخبارات‭ ‬شاملة»‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وفي‭ ‬واشنطن،‭ ‬قال‭ ‬ترامب‭ ‬مؤخّرا‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الحرب‭ ‬ستندلع‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬«لا‭ ‬آمل‭ ‬في‭ ‬ذلك»،‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬التقارير‭ ‬الأميركية‭ ‬تفيد‭ ‬أنّ‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأميركي‭ ‬جون‭ ‬بولتون‭ ‬يدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬تبني‭ ‬موقف‭ ‬أكثر‭ ‬تشدّدا‭ ‬تجاه‭ ‬طهران‭.‬

حتى‭ ‬الإمارات‭ ‬أبرز‭ ‬خليف‭ ‬عربي‭ ‬للسعودية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬اكتفت‭ ‬بالدعوة‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬التوتر‭ ‬نظرا‭ ‬لحساسية‭ ‬المرحلة‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬الاماراتي‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬أنور‭ ‬قرقاش‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬«نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بخفض‭ ‬التصعيد،‭ ‬وبالسلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬(‭…‬)‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نلزم‭ ‬الحذر‭ ‬والا‭ ‬نطلق‭ ‬الاتهامات»‭.‬