السعودية‭ ‬تدعو‭ ‬لقمتين‭ ‬طارئتين‭ ‬عربية‭ ‬وخليجية‭ ‬للتشاور‭ ‬ في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن

الرياض - طهران – الزمان
دعا ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية إلى عقد قمتين طارئتين لبحث تداعيات الهجمات التي استهدفت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وذكرت وزارة الخارجية السعودية على تويتر أن القمتين ستعقدان يوم 30 مايو / ايار الجاري في مكة. وتأتي الدعوة في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران. ونشرت الولايات المتحدة سفنا حربية وطائرات في الخليج في الأيام الأخيرة بسبب ما وصفته بـ «التهديدات» الإيرانية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر بوزارة الخارجية قوله إن الدعوة جاءت من «باب الحرص على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».
تسعى السعودية لتأكيد استعدادها لكل الاحتمالات، بما في ذلك الحرب، ولإظهار دورها القيادي في المنطقة دعت الى استضافة قمتين عربية وخليجية بهدف تشكيل تحالف أوسع ضد إيران.
وتشهد منطقة الخليج حربا نفسية بين إيران والولايات المتحدة منذ تشديد واشنطن العقوبات النفطية على طهران بداية أيار/مايو الحالي، ثم اعلان إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب ارسال حاملة طائرات لمواجهة أي تهديدات أو أعمال انتقامية إيرانية.
ثم دعت الرياض مساء السبت إلى عقد قمّتَين «طارئتين»، خليجيّة وعربيّة، للبحث في «الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة (…) وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية»، في مكة المكرمة في 30 أيار/مايو، عشية قمة اسلامية تستضيفها مكة أيضا.فيما عقدت الدول المصدّرة للنفط في منظمة اوبك وخارجها في جدة الاحد اجتماعا مهمّا بهدف وضع الاسعار في سوق الخام الهش على طريق الاستقرار، في خضم توترات في الخليج قد تشكّل في حال تصاعدها تهدّيدا للامدادات.
وستبحث الدول المصدّرة للنفط وضع السوق ومدى التزام الدول باتفاق الحد من الانتاج الذي تم التوصل إليه العام الماضي، إلا ان إيران، الغائبة عن اللقاء، ستكون على رأس جدول الأعمال في الاجتماع الذي يستمر ليوم واحد.
وكانت أربع سفن، بينها ثلاث ناقلات نفط ترفع اثنتان منها علم السعودية، تعرضت لأعمال «تخريبية» قبالة الإمارات قبل اسبوع، قبل أن يشنّ المتمرّدون اليمنيّون المقرّبون من إيران هجوماً ضدّ محطّتَي ضخّ لخط أنابيب نفط رئيسي في السعودية بطائرات من دون طيّار.
في الوقت ذاته، حذّر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في مؤتمر صحافي في الرياض الاحد من أن المملكة التي تقود تحالف عسكريا في اليمن، قادرة على مواجهة إيران عسكريا، رغم أنّها لا تسعى للحرب.
وأوضح ان بلاده «لا تريد حرباً ولا تسعى لذلك وستفعل ما بوسعها لمنع قيام هذه الحرب، وفي الوقت ذاته تؤكّد أنّه في حال اختيار الطرف الآخر الحرب، فإنّ المملكة ستردّ على ذلك بكلّ قوّة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها».
وترى اليزابيث ديكنسون المحلّلة في مجموعة الازمات الدولية، أن «حملة الضغوط الاميركية على إيران لا تحظى بتأييد كبير في الغرب، لكن الرياض تريد ان تظهر (للعالم) ان المنطفة تؤيّد» هذه الضغوط.
وأضافت ان السعودية «تبني، بنظرها، أقوى تحالف عربي اسلامي للتصدي لإيران».
في مقابل الاتهامات السعودية والحديث عن احتمال وقوع حرب، تقلّل إيران والولايات المتحدة من إمكانية نشوب نزاع مسلح في المنطقة التي تخرج منها يوميا نحو 35 بالمئة من امدادات النفط العالمية.
وقال وزير الخارجية الايراني جواد ظريف لوكالة الأنباء الرسمية في ختام زيارة للصين السبت «إننا متأكّدون (…) لن تكون هناك حرب لأننا لا نريد حربا، ولا أحد لديه أوهام أن بوسعه مواجهة إيران في المنطقة».
لكن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي السبت أقر إن بلاده منخرطة حاليا في «حرب استخبارات شاملة» مع الولايات المتحدة.
وفي واشنطن، قال ترامب مؤخّرا ردا على سؤال ما إذا كانت الحرب ستندلع مع إيران «لا آمل في ذلك»، رغم ان التقارير الأميركية تفيد أنّ مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يدفع باتجاه تبني موقف أكثر تشدّدا تجاه طهران.
حتى الإمارات أبرز خليف عربي للسعودية في المنطقة، اكتفت بالدعوة إلى خفض التوتر نظرا لحساسية المرحلة.
وقال وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الاربعاء في دبي «نحن ملتزمون بخفض التصعيد، وبالسلام والاستقرار (…) علينا أن نلزم الحذر والا نطلق الاتهامات».