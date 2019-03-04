السعدي لـ (الزمان): التقرير المالي وراء شجار المحامين

بغداد – الزمان

نفى محامون حضروا جلسة امس لمناقشة التقرير المالي للنقابة للدورة السابقة، ان يكون الشجار الذي وقع في الجلسة وتم تسريب وقائعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد حصل نتيجة استبعاد مرشحين خضعوا لقانون المساءلة. وقال المحامي المرشح لمنصب النقيب ضياء السعدي لـ (الزمان) امس ان (ما حصل هو نتيجة محاولة لمنع الهيئة العامة من الاطلاع بشفافية على تفاصيل التقرير المالي للنقابة في دورتها السابقة ومناقشته). واضاف (ان العادة جرت ان تتم هذه العملية عشية اجراء الاقتراع، وهو ما سيتم يوم الخميس المقبل 7 اذار الجاري). واستدرك السعدي قائلا ان (عملية مناقشة التقرير المالي والاطلاع على تفاصيل ابواب الصرف حق مكفول للهيئة العامة الا ان محاولات جرت داخل ادارة الجلسة لحرمان الهيئة العامة من هذا الحق وقد وقع شجار)، نافيا ان يكون ذلك بسبب ابطال ترشيح بعض الاعضاء).

وكانت مواقع التواصل وبعض المواقع الاخبارية قد قالت ان (شجارا وقع داخل نقابة المحامين العراقيين، بين أعضاء مجلس النقابة وبعض المرشحين ، وسط أنباء عن تطور الشجار إلى إطلاق نار).

وقالت النقابة، على صفحتها في فيسبوك، إن (المرشحين في انتخابات النقابة المبطل ترشيحهم، قاموا بمحاولة الاعتداء على نقيب المحامين ، وأعضاء مجلس النقابة)، مضيفةً أن (الشجار اندلع بسبب إبطال ترشيحهم وفق قانون اجتثاث البعث).

فيما نقل عدد من هذه المواقع أنباء عن تطور الشجار داخل مبنى النقابة، إلى إطلاق نار، ولم تنفِ النقابة ذلك أو تؤكده). وكشف السعدي عن استبعاد نحو عشرة مرشحين عند تقديم اوراق ترشحهم الى الهيئة القضائية المشرفة، وعبر عن استغرابه من شمول المنظمات غير الحكومية بهذا الاجراء، واصفا اياه بتعارضه مع القانون والدستور الذي ضمن الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين ومن بينها حق الترشح في الانتخابات النقابية.

وعد ذلك وقوعا للقضاء العراقي في المحظور، حيث يجب ان يكون هو حامي هذه الحقوق.