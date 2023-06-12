إحصائية: 37 ألف مسافر إستقلوا القطارات خلال الأشهر الخمسة الماضية

السعداوي يتطلع لمرحلة جديدة تعزّز النقل مع لبنان

بغداد – خلود محمد

اختتم وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اجتماعاته في لبنان، مشدداً خلالها على دخول مرحلة جديدة حافلة بالمزيد من التعاون المشترك مع الجانب اللبناني، والتركيز على دعم طريق التنمية. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (السعداوي اجرى لقاءات عِدة اعرب فيها عن الرغبة الحقيقية والاستعداد لزيادة التعاون مع لبنان وتطوير قطاع النقل)، موضحاً انه (اختتم زيارته بعد اجتماعات مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، والهيئات الاقتصادية في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، ناقش خلالها مجمل ملفات النقل بين البلدين وتسليط الضوء على مشروع طريق التنمية الإستراتيجي الذي اعلنت عنه الحكومة في اواخر ايار الماضي).

تمديد حظر

وكشفت الوزارة عن خطط بشأن الإرتقاء بالناقل الوطني وتمديد الحظر الجوي الاوروبي.

وقال بيان امس ان (وكالة سلامة الملاحة الجوية تعقد اجتماعاً نصف سنوي، لمناقشة قرارات الحظر الجوي المفروض على بعض النواقل، قرر خلاله رفع الحظر او الإبقاء عليه حتى يتم استكمال اللوائح والمعايير التي تعتمدها المنظمة الدولية)، مبيناً ان (السعداوي يواصل دعمه لملف الطيران الجوي المدني لأهميته الكبيرة في البرنامج الوزاري)، واشار الى (الاهتمام بهذا الملف على مستوى الالتزام بلوائح المنظمة الدولية للطيران المدني ايكاو، ووكالة سلامة الملاحة الجوية الأوروبية)، مؤكداً ان (مناقشة ملفات الحظر وسبل تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين، والعمل على الارتقاء بعمل الناقل الوطني)، واضاف ان (الشركة العامة للخطوط الجوية التابعة للوزارة، استقطبت عروضاً من شركات عالمية كحل سريع لوجود جاليات عراقية في أوروبا ترغب بالعودة خلال الموسم الجاري الى الوطن، كما استأجرت الشركة طائرة كانت تنفذ رحلات من بغداد وأربيل إلى فرانكفورت وبرلين، إلا أن عقد التأجير انتهى في الشهر الخامس، وستعمل الشركة على تفعيل الخط من جديد، الى جانب قطع خطوات كبيرة في انجاز ملف الحظر على الطائر الاخضر في اوروبا).

واوضحت الوزارة ان 73 الف مسافر تنقلوا على متن القطارات خلال الاشهر الخمسة الماضية. وقال البيان ان (الشركة العامة لسكك حديد، التابعة الى الوزارة، تستمر بتقديم خدماتها للمسافرين، وبلغت الاحصائية الاخيرة 37 الف مسافرا خلال الأشهر الخمسة الماضية على متن قطاراتها)، لافتاً الى ان (زيادة في اعداد المواطنين المتنقلين عبر القطارات، جاءت انسجاماً مع توجيهات الوزير للعمل على زيادة طاقة النقل وتحقيق ارقام قياسية جديدة لنقل المسافرين)، وتابع ان (هذه الإنجازات تعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات عالية الجودة وتحسين قطاع النقل العام في العراق وخدمة المواطنين في خطوط النقل عبر المحافظات).