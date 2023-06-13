السعداوي يبحث مع شركات صينية الإستثمار في طريق التنمية

بغداد – خلود محمد

التقى وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، بوفد من شركة (CRBC) الصينية الحكومية وذلك في مقر الوزارة ببغداد.

وأطلع السعداوي على إمكانات الشركة الصينية المتخصصة في مشاريع الطرق السريعة والسكك الحديدية والجسور والموانئ والأنفاق، وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشركة أبدت رغبتها في تنفيذ عدد من المشاريع المطروحة للاستثمار من قبل وزارة النقل، ضمن مشروع طريق التنمية). واضاف ان (ممثلي الشركة استعرضوا أثناء اللقاء المشاريع المختلفة للبنى التحتية التي عملت الشركة في تنفيذها في مختلف بلدان العالم، من بينها سكة حديد بكين – شنغهاي عالية السرعة، وهو أطول سكة حديد عالية السرعة في العالم تم بناؤها على الإطلاق في مرحلة واحدة، وأيضا سكة حديد مومباسا نيروبي القياسية في غينيا، وسكك حديد نيروبي – نيفاشا في غينيا أيضا).وأكد السعداوي أن (وزارة النقل ستضمن فرص عادلة أمام جميع الشركات الاستثمارية الرصينة للعمل في مشاريع طريق التنمية من طرق سريعة وسكك حديد ومدن صناعية).وقال ان (اللجان الفنية الخاصة بالدول المشاركة في مؤتمر طريق التنمية الذي عقد ببغداد في 27 أيار الماضي، تستعد لعقد اجتماعها الأول في بغداد، لمناقشة تفاصيل المشروع وجدواه الاقتصادية، مؤكدا أنه وجه للسفارة الصينية في بغداد دعوة لحضور المؤتمر، ايمانا منه بأهمية مشاركة بكين في هذا المشروع الإستراتيجي الذي يوله العراق أهمية بالغة، لما يمكن أن يحققه من تغييرات إيجابية في خارطة النقل العالمية).