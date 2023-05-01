سلطة الطيران تعفو مدير مطار بغداد من المنصب بناء على طلبه

السعداوي: حركة المسافرين في مطار بغداد ستكون مرنة أكثر

بغداد – خلود محمد

وافقت سلطة الطيران المدني التابعة لوزارة النقل ،على طلب قدمه مدير مطار بغداد الدولي حسين قاسم، ،يطالب فيه اعفائه من منصبه بعد توبيخه من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اثناء افتتاح المطار امام المسافرين المغادرين، فيما افاد مصدر بـ (تعيين مازن فيصل الشبلي مديرًا للمطار خلفا للمدير السابق).

توبيخ مدير

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبجانبه وزير الداخلية عبد الامير الشمري ، وهو يوبخ مدير مطار بغداد على سوء التنظيم والفوضى. في وقت ،اطلعت (الزمان) على وثيقة اعفاء مذيلة بتوقيع مدير المطار جاء فيها (يرجى الموافقة على اعفائي من ادارة قسم المطار ،وذلك لعدم وجود مهنية أو دعم من المراجع العليا تضمن امكانية استمرار العمل واداء الواجبات بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة المطار ،وتحميل الموظف مسؤولية تبعات واخطاء خارج مدة ادارته او ضمن حدود صلاحيته)، واضاف ان (تكليفه بمنصب مدير المطار كان قبل ثلاثة اشهر ،مع عدم اقرار الموازنة او وجود مشاريع تأهيل بنى تحتية منذ عام 2019)? واشار الى ان (الانجازات التي حققها بعد توقف العمل على مشروع استبدال منظومة التحري عن الحريق والاطفاء التلقائي منذ عام 2016 ?هي استئناف العمل باستقدام الخبراء من شركة دف الفرنسية ووضع الية معالجة الأشكال القائم بشأن عدم وجود استشاري تنفيذ العقد منذ توقيعه وتم اعداد التندر المتكامل للمتطلبات والمهام المطلوبة من الاستشاري ورفعه إلى الاقسام المعنية لاستكمال الإجراءات)، مضيفا انه (قام بتفعيل دور وحدة ادارة السلامة لمتابعة الاجراءات التدقيقية والتفتيشية لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني والمقاييس العالمية،وصيانة عدد من اليات الاطفاء والانقاذ التابعة للمطار ،والعمل مستمر على اليات المطار التي كانت عاطلة وخارج الخدمة لمدة طويلة ،علما ان كلفة شراء الآلية الواحدة يفوق المليون دولار)، ولفت الى (تصليح معدة ازالة المطاط الخاصة بالمدرج والعاطلة منذ ما يزيد عن 6 سنوات وتشغيل 12 سلم كهربائي في المطار ،متوقفة منذ عام 2018 وتأهيل وتشغيل عدد من المصاعد الكهربائية،فضلا عن القيام ضمن حملة تمكين بتأهيل حمامات صالات المسافرين وجزئي للمدرج العسكري)، واكد ان (العمل مستمر مع الاقسام ذات العلاقة لمعالجة الاشكالات والمخالفات في العقود السابقة، وتشكيل لجان لمتابعة عقود الاستئجار للمواقع داخل ابنية المسافرين وخارجها للوقوف على التجاوزات ووضع الحد لذلك ، وفتح عدة ملفات مع الهيئات العاملة في المطار متمثلة بدوائر الجوازات والكمارك والمنافذ الحدودية لتصحيح مسار العمل وتنظيمه)، ومضى الى القول انه (شخص بعض المخالفات بحق شركة الخطوط الجوية في عدة مجالات منها عدم حصولهم على رخصة لمزاولة خدمات المناولة الأرضية وتحديد سقف زمني لمنعهم من استمرار قيامهم بذلك مما اضطرهم إلى تقديم طلب منح الترخيص الذي كان معلقا منذ عام 2020). وتضمنت الوثيقة ،هامش مدير سلطة الطيران المدني المهنون الى شعبة الموارد جاء فيه (الموافقة على طلب الاعفاء وتقديم كتاب شكر للجهود التي بذلها لسنوات في خدمة المطار).

واوضح وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، ان افتتاح طريق مطار بغداد الدولي يمثّل خدمة كبيرة للمواطنين، مؤكداً ان الحواجز الامنية كانت تؤخر حركة المسافرين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحكومة افتتحت طريق المطار تنفيذاً لوعدها بشأن تحسين وتطوير الواقع الخدمي والاقتصادي والتنموي، واستجابة الى المناشدات المتكررة بشأن عرقلة الحواجز الامنية لحركة المسافرين واثقال كاهل المواطن اثناء رحلاته)،

حل مشكلة

واوضح ان السوداني، وجّه في وقت سابق بحل هذه المشكلة وفتح البوابات امام المواطن وصولاً الى المطار، وتسهيل حركة السيارات الخاصة بالمسافرين). وافتتح السوداني و السعداوي طريق مطار بغداد الدولي امام المركبات الخاصة بالمسافرين كأول انجاز مهم يتعلق بالنقل. وذكر بيان امس ان (الافتتاح كان بحضور شخصيات حكومية ومديرين عامين في الوزارة، للمشاركة في في فعالية استحداث اجراءات السفر وتوقيتات الرحلات الجوية). وناقش السوداني مع الوزارة، اجراءات سلطة الطيران المدني وتطويرعمل الناقل الوطني، تزامناً مع افتتاح المطار امام المسافرين. وقال البيان ان (المرحلة الثانية ستتضمن تسهيل استقبال المسافرين بما يتلاءم مع تطوير مجال السفر والنقل وتحسين الخدمات للمواطنين وينسجم مع البرنامج الحكومي)، واشار الى (مناقشة واقع الناقل الجوي في المطار ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية في مختلف القطاعات بإشراف حكومي)، وتابع ان (الوزارة تسعى الى تحسين اداء الناقل الوطني بما يتلاءم مع التطلعات الحكومية للنهوض بواقع قطاع النقل الجوي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين على متن الطائر الاخضر، الى جانب العمل على تطوير آليات عمل الجانب التجاري والفني، واستكمال اصلاح الطائرات وتطويرها، الى جانب ادخال جميع طائرات الاسطول الوطني في الرحلات الجوية، الواجب توسيع دائرة وجهاتها عبر فتح ممرات جوية جديدة بما يخدم الجدوى الاقتصادية).

على صعيد متصل، كشفت الوزارة عن قرب انجاز مشاريع الاجرة النهري العاملة في بغداد وثمان محافظات، مشيرة الى انها ستكون خدمية وترفيهية. وقال بيان امس ان (السعداوي وجّه الشركة العامة للنقل البحري التابعة الى الوزارة ، بالعمل على تفعيل وإنجاز جميع مشاريع الاجرة النهري في بغداد والمحافظات، لتوفير خدمات نقل آمنة ومناسبة للمواطن)، مبيناً ان (المنهاج الوزاري يتبنى دراسات وخطط خاصة بتطوير المشاريع التي ستدخل الخدمة قريباً بالاماكن السياحية والدينية في عدد من المحافظات)، ولفت الى (افتتاح مرسى الكورنيش والمنتجع قريباً في محافظة بابل، واستكمال الاجراءات والموافقات الحكومية لإفتتاح مراسٍ في كربلاء ونينوى والانبار، الى جانب وجود مراسي الجادرية والكاظمية والعطيفية وخضر الياس في بغداد، ومرسى شمال وجنوب السدة في واسط ومرسى الكوفة في النجف)، مضيفاً ان (البصرة لديها مراسي العشار والقصور الحكومية، وسوق الشيوخ والجبايش في ذي قار ومراسٍ قيد الموافقات الحكومية في الرمادي)، واشار الى ان (انشاء المراسي سيدعم زيادة الموارد الاقتصادية وتطوير قطاع السياحة وتخفيف الازدحامات المرورية).