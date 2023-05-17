

العراق وكوريا‮ ‬يتفقان عل إستثمار الخبرات الدولية في‮ ‬العمل الكمركي

السعداوي‮: ‬نسعى إلى إحداث نهضة‮ ‬شاملة لتطوير قطاع النقل‮ ‬

الناصرية‮ – ‬باسم الركابي‮ ‬

بغداد‮ – ‬خلود محمد‮ ‬

بحث وزير النقل،‮ ‬رزاق محيبس السعداوي،‮ ‬مع نظيره القطري‮ ‬وزير المواصلات،‮ ‬جاسم سيف السليطي،‮ ‬على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية في‮ ‬ابو ظبي،‮ ‬سبل التعاون في‮ ‬مجالات النقل المختلفة‮. ‬

وقال بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬الجانبين ناقشا كيفية التعاون بقطاع النقل،‮ ‬خلال المؤتمر بمشاركة واسعة لوزراء النقل والشركات المختصة في‮ ‬العالم‮)‬،‮ ‬واكد السعداوي‮ ‬ان‮ (‬الحكومة العراقية تعمل على إحداث نهضة كبيرة في‮ ‬شتى المجالات،‮ ‬منها النقل،‮ ‬عبر التعاون مع الدول بينها الدوحة في‮ ‬قطاع النقل‮).‬

خطة شاملة

مبيناً‮ ‬ان‮ (‬العراق اطلق خطة شاملة لتطوير منظومة النقل في‮ ‬مختلف القطاعات،‮ ‬بما‮ ‬يجعله مركزاً‮ ‬للتجارة العالمية‮)‬،‮ ‬واشار الى‮ (‬اهمية الاستثمارات المتزايدة في‮ ‬قطاع السكك الحديدية،‮ ‬وتحقيق التوازن بين النقل البري‮ ‬و السكك الحديدية،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن طريق التنمية واهميته الاقتصادية للعراق والمنطقة،‮ ‬لكونه سيحدث نقلة نوعية في‮ ‬النقل بالمنطقة والعالم‮). ‬واطلع السعداوي‮ ‬على واقع مراب النهضة في‮ ‬بغداد،‮ ‬بزيارة مفاجئة،‮ ‬للإشراف المباشر على تنفيذ القرارات الاصلاحية العاجلة،‮ ‬موجهاً‮ ‬بمعالجة جميع التحديات‮. ‬وقال بيان امس انه‮ (‬زار المراب للوقوف على العمل والخدمات،‮ ‬وحل المشكلات التي‮ ‬تواجه السوّاق والمسافرين‮)‬،‮ ‬ولفت الى‮ (‬اجرائه جولة ميدانية في‮ ‬المراب ومعرفة التحديات التي‮ ‬تعرقل حركة النقل من‮ ‬بغداد الى المحافظات الجنوبية والشمالية‮)‬،‮ ‬مضيفاً‮ ‬انه‮ (‬اعفى مدراء في‮ ‬النقل الخاص من مناصبهم،‮ ‬وتكليف آخرين،‮ ‬لمكافحة المرائب العشوائية،‮ ‬وظاهرة النقل الخاص العشوائي‮ ‬خارج المرآب،‮ ‬ما‮ ‬يؤثر سلباً‮ ‬على عمل سائقي‮ ‬السيارات داخل المرآب ويمتثلون لأنظمة الجباية ودفع الرسومات والنظام الاداري‮)‬،‮ ‬وشدد السعداوي‮ ‬على‮ (‬تذليل العقبات كافة،‮ ‬وايجاد الحلول الناجعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وامانة بغداد والجهات المعنية‮). ‬واوعز السعداوي‮ ‬بتنويع وجهات الناقل الوطني‮ ‬بإشراف ومتابعة الشركة العامة للخطوط الجوية‮ . ‬وقال البيان ان‮ (‬الخطوط الجوية استأنفت رحلاتها بين بغداد وجورجيا في‮ ‬التاسع من الشهر المقبل‮)‬،‮ ‬منوهاً‮ ‬الى‮ (‬حجز التذاكر على متن الناقل الوطني‮ ‬الى جورجيا ستكون للمسافرين على اسطولها الجوي‮ ‬حصراً‮). ‬وافصحت الخطوط الجوية عن المباشرة رسمياً‮ ‬بإستقبال مسافريها عبر صالة سامراء الجديدة‮. ‬

ناقل وطني

وذكر بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬ان‮ (‬الشركة باشرت بإستقبال المسافرين على متن الناقل الوطني‮ ‬في‮ ‬صالة سامراء الجديدة داخل مطار بغداد‮)‬،‮ ‬واشار الى‮ (‬رفع مستوى الخدمات للمسافرين والإلتزام بخطة العمل بإشراف الوزير‮). ‬على صعيد متصل،‮ ‬اطلّع وفد من الامانة العامة لمجلس الوزراء،‮ ‬مطار الناصرية الدولي،‮ ‬لمتابعة اعمال المشروع ميدانياً،‮ ‬حاثاً‮ ‬على الإسراع بأنجاز المشروع‮. ‬وقال المتحدث الرسمي‮ ‬للأمانة العامة،‮ ‬حيدر مجيد في‮ ‬تصريح ان‮ (‬الزيارة التي‮ ‬يجريها فريق الامانة في‮ ‬ذي‮ ‬قار،‮ ‬تتضمن متابعة ميدانية لأعمال مشروع مطار الناصرية‮)‬،‮ ‬مؤكداً‮ (‬وجود نسب انجاز متقدمة في‮ ‬مشروع المطار‮)‬،‮ ‬وتابع ان‮ (‬الاعمال شملت تطوير بنايات المسافرين وبناية خاصة للشحن الجولي‮ ‬ومتقربات المطار،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن تجهيز المطار بالمعدات الحديثة مستقبلاً‮)‬،‮ ‬لافتاً‮ ‬الى‮ (‬مواصلة المتابعة الميدانية لمشاريع الصندوق الاخرى منها طريق‮ ‬ياحسين‮). ‬في‮ ‬غضون ذلك،‮ ‬نفت هيئة المنافذ الحدودية،‮ ‬وجود هجوم صاروخي‮ ‬او نشوب حريق داخل منفذ عرعر الحدودي‮. ‬وذكر بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬ان‮ (‬المنفذ‮ ‬يعمل بطاقته استيعابية جيدة في‮ ‬مجال التبادل التجاري‮ ‬و وعبور المعتمرين‮). ‬و اتفقت الهيئة العامة للكمارك،‮ ‬مع الجانب الكوري،‮ ‬على التعاون المشترك وتبادل المعلومات و الاستفادة من الخبرات الكورية في‮ ‬مجال العمل الكمركي‮. ‬وقال بيان امس ان‮ (‬مدير عام الهيئة العامة للكمارك،‮ ‬حسن العكيلي،‮ ‬ناقش مع دائرة الكمارك الكورية،‮ ‬تفاصيل مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين العراق وكوريا الجنوبية،‮ ‬على هامش المشاركة في‮ ‬اسبوع الكمارك الكورية،‮ ‬بحضور ممثلين من السفارة العراقية في‮ ‬سيئول‮)‬،‮ ‬واوضح ان‮ (‬مشاركة الوفد العراقي‮ ‬جاءت وفق الدعوة المُقدمة من دائرة الكمارك الكورية،‮ ‬لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الهيئة والدوائر الكمركية الدولية‮). ‬