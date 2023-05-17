العراق وكوريا يتفقان عل إستثمار الخبرات الدولية في العمل الكمركي
السعداوي: نسعى إلى إحداث نهضة شاملة لتطوير قطاع النقل
الناصرية – باسم الركابي
بغداد – خلود محمد
بحث وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، مع نظيره القطري وزير المواصلات، جاسم سيف السليطي، على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية في ابو ظبي، سبل التعاون في مجالات النقل المختلفة.
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين ناقشا كيفية التعاون بقطاع النقل، خلال المؤتمر بمشاركة واسعة لوزراء النقل والشركات المختصة في العالم)، واكد السعداوي ان (الحكومة العراقية تعمل على إحداث نهضة كبيرة في شتى المجالات، منها النقل، عبر التعاون مع الدول بينها الدوحة في قطاع النقل).
خطة شاملة
مبيناً ان (العراق اطلق خطة شاملة لتطوير منظومة النقل في مختلف القطاعات، بما يجعله مركزاً للتجارة العالمية)، واشار الى (اهمية الاستثمارات المتزايدة في قطاع السكك الحديدية، وتحقيق التوازن بين النقل البري و السكك الحديدية، فضلاً عن طريق التنمية واهميته الاقتصادية للعراق والمنطقة، لكونه سيحدث نقلة نوعية في النقل بالمنطقة والعالم). واطلع السعداوي على واقع مراب النهضة في بغداد، بزيارة مفاجئة، للإشراف المباشر على تنفيذ القرارات الاصلاحية العاجلة، موجهاً بمعالجة جميع التحديات. وقال بيان امس انه (زار المراب للوقوف على العمل والخدمات، وحل المشكلات التي تواجه السوّاق والمسافرين)، ولفت الى (اجرائه جولة ميدانية في المراب ومعرفة التحديات التي تعرقل حركة النقل من بغداد الى المحافظات الجنوبية والشمالية)، مضيفاً انه (اعفى مدراء في النقل الخاص من مناصبهم، وتكليف آخرين، لمكافحة المرائب العشوائية، وظاهرة النقل الخاص العشوائي خارج المرآب، ما يؤثر سلباً على عمل سائقي السيارات داخل المرآب ويمتثلون لأنظمة الجباية ودفع الرسومات والنظام الاداري)، وشدد السعداوي على (تذليل العقبات كافة، وايجاد الحلول الناجعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وامانة بغداد والجهات المعنية). واوعز السعداوي بتنويع وجهات الناقل الوطني بإشراف ومتابعة الشركة العامة للخطوط الجوية . وقال البيان ان (الخطوط الجوية استأنفت رحلاتها بين بغداد وجورجيا في التاسع من الشهر المقبل)، منوهاً الى (حجز التذاكر على متن الناقل الوطني الى جورجيا ستكون للمسافرين على اسطولها الجوي حصراً). وافصحت الخطوط الجوية عن المباشرة رسمياً بإستقبال مسافريها عبر صالة سامراء الجديدة.
ناقل وطني
وذكر بيان تلقته (الزمان) ان (الشركة باشرت بإستقبال المسافرين على متن الناقل الوطني في صالة سامراء الجديدة داخل مطار بغداد)، واشار الى (رفع مستوى الخدمات للمسافرين والإلتزام بخطة العمل بإشراف الوزير). على صعيد متصل، اطلّع وفد من الامانة العامة لمجلس الوزراء، مطار الناصرية الدولي، لمتابعة اعمال المشروع ميدانياً، حاثاً على الإسراع بأنجاز المشروع. وقال المتحدث الرسمي للأمانة العامة، حيدر مجيد في تصريح ان (الزيارة التي يجريها فريق الامانة في ذي قار، تتضمن متابعة ميدانية لأعمال مشروع مطار الناصرية)، مؤكداً (وجود نسب انجاز متقدمة في مشروع المطار)، وتابع ان (الاعمال شملت تطوير بنايات المسافرين وبناية خاصة للشحن الجولي ومتقربات المطار، فضلاً عن تجهيز المطار بالمعدات الحديثة مستقبلاً)، لافتاً الى (مواصلة المتابعة الميدانية لمشاريع الصندوق الاخرى منها طريق ياحسين). في غضون ذلك، نفت هيئة المنافذ الحدودية، وجود هجوم صاروخي او نشوب حريق داخل منفذ عرعر الحدودي. وذكر بيان تلقته (الزمان) ان (المنفذ يعمل بطاقته استيعابية جيدة في مجال التبادل التجاري و وعبور المعتمرين). و اتفقت الهيئة العامة للكمارك، مع الجانب الكوري، على التعاون المشترك وتبادل المعلومات و الاستفادة من الخبرات الكورية في مجال العمل الكمركي. وقال بيان امس ان (مدير عام الهيئة العامة للكمارك، حسن العكيلي، ناقش مع دائرة الكمارك الكورية، تفاصيل مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين العراق وكوريا الجنوبية، على هامش المشاركة في اسبوع الكمارك الكورية، بحضور ممثلين من السفارة العراقية في سيئول)، واوضح ان (مشاركة الوفد العراقي جاءت وفق الدعوة المُقدمة من دائرة الكمارك الكورية، لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الهيئة والدوائر الكمركية الدولية).