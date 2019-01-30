النزاهة تضبط متهمين بجرائم مختلفة في بغداد وديالى

السجن 15 عاماً لمدانين سرقوا سيارة تابعة للرافدين

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالسجن لمدة خمسة عشر عاما بحق خمسة مدانين سرقوا سيارة تابعة لمصرف الرافدين. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن اعلام مجلس القضاء الاعلى قوله أن (المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية خمسة متهمين اثنان منهم قاما برمي انفسهم امام المركبة بحجة دهسهما وعند التوقف ضربوا السائق بالة حديدية وسرقوا السيارة نوع بيجو بالقرب من جسر الصرافية)، واضاف ان (الحكم جاء استنادا لأحكام المادة 442 من قانون العقوبات العراقي). وقضت المحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى في استئناف الرصافة بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية مقدارها مليار و296 مليون دينار على مدان ادخل ادوية واجهزة طبية بصورة غير شرعية. واوضح البيان ان (المتهم القي القبض عليه وهو يقود سيارته نوع فولفو حمل براد قادمة من منفذ طريبيل كان يروم الدخول بها الى بغداد)، مشيرا الى انه (اثناء تفتيش السيارة اتضح انها تحمل 180 صندوقا للتفاح وتم اخفاء الادوية والاجهزة الطبية دون تصريح كمركي)، وتابع ان (المحكمة اصدرت الحكم وفقا لأحكام المادة 194/3 من قانون العقوبات). وضبطت الهيئة العامة للكمارك أدوية بشرية مخالفة للضوابط ومعدة للتهريب في الخازر. وقالت الهيئة في بيان امس إن (السلطة الكمركية وبالتعاون مع القوات الأمنية تمكنت من ضبط براد في منطقة الخازر يحتوي على أدوية بشرية مخالفة بوزن 5.4 طن).

وفي محافظة البصرة ، تمكنت الهيئة ايضا بالتعاون مع الشرطة من ضبط حاوية حجم 40 قدم تحوي كمية 965 كارتون أدوية بشرية غير صالحة للاستهلاك .

الى ذلك ، أعلنت هيئة النزاهة عن تنفيذ عمليتي ضبطٍ لمتهمين بالاحتيال والرشا في بغداد وديالى متلبِّسين بالجرم المشهود. وقال بيان للهيئة امس ان (فريقاً من مديريّة تحقيق بغداد التابع تمكن من ضبط أحد المتهمين لقيامه بممارسة عمليات النصب والاحتيال على المواطنين مقابل وعود كاذبة بالتعيين في مؤسسات الدولة، مدعياً انتسابه لإحدى المؤسسات الأمنية)، لافتا الى ان (فريقاً اخر من مكتب تحقيق ديالى انتقل إلى دائرة بلدية بعقوبة وتمكن من ضبط اثنين من موظفي قسم الأراضي متلبسَين بجريمة الرشا وفق أحكام المادة 307 من قانون العقوبات وضبط معاملات تخصيص قطع أراضٍ سكنية)، والقت قوة أمنية القبض على 15 مطلوباً بينهم من ارهابيي داعش في مدينة الموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية في بيان امس ان (مديرية مكافحة إجرام شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية ألقت القبض على 15 متهماً مطلوباً بجرائم مختلفة)، وتابع ان (مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك تمكنت من اعتقال مفرزة من الإرهابيين مكونة من ثلاثة متهمين ومتهمة تقوم بتوزيع المساعدات المالية الى عوائل داعش في منطقة الفيالق بكركوك).