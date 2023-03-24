السجن عامين للمتلصص على النساء في المراحيض

بانكوك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حكمت‭ ‬محكمة‭ ‬تايلاندية‭ ‬الخميس‭ ‬بالسجن‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬موظف‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬الأسترالية‭ ‬في‭ ‬بانكوك،‭ ‬بتهمة‭ ‬تركيب‭ ‬كاميرات‭ ‬خفية‭ ‬في‭ ‬مراحيض‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬عمله‭ ‬السابق‭.‬

وقال‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬بانكوك‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬نايوت‭ ‬ثامسونغسانا‭ ‬البالغ‭ ‬39‭ ‬عاما،‭ ‬دين‭ ‬بتهمتين‭ ‬مرتبطتين‭ ‬بالاعتداء‭ ‬الجنسي‭.‬

وكان‭ ‬أوقف‭ ‬هذا‭ ‬التايلاندي،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬كفني‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المعلوماتية،‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2022،‭ ‬وفُصل‭ ‬من‭ ‬وظيفته‭ ‬إثر‭ ‬ذلك‭. ‬وانكشفت‭ ‬القضية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬بعد‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬شريحة‭ ‬ذاكرة‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬كاميرات‭ ‬التجسس‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الحمامات‭ ‬في‭ ‬السفارة،‭ ‬بحسب‭ ‬قناة‭ “‬ايه‭ ‬بي‭ ‬سي‭” ‬الأسترالية‭.‬

وأفادت‭ ‬القناة‭ ‬الأسترالية‭ ‬أن‭ ‬ستين‭ ‬امرأة‭ ‬أدلين‭ ‬بشهاداتهن‭ ‬أمام‭ ‬الشرطة‭ ‬أثناء‭ ‬التحقيق‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬الجرائم‭ ‬الجنسية‭ ‬الرقمية‭ ‬نادرة‭ ‬نسبياً‭ ‬في‭ ‬تايلاند‭.‬