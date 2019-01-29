السجن سبع سنوات لمدير العقود السابق في التربية

بغداد – الزمان

إصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد حكماً غيابياً بالسجن سبع سنوات بحق مدير العقود السابق في وزارة التربية.وأشارت هيئة النزاهة في بيان امس الى (قيام المدان الهارب بإحداث الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها التي رافقت عقد بناء ست مدارس بأسلوب البناء الجاهز المبرم بين وزارتي التربية والصناعة والمعادن)، وأضاف ان (المحكمة وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المتهم وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات). وكشفت دائرة التحقيقات في الهيئة عن تفاصيل عملية الضبط التي نفذتها بحق معاون مديرعام ومدير مستشفى في الديوانية، واوضح البيان ان (ملاكات مكتب تحقيق الهيئة نفذت عملية ضبط لمعاون مدير عام ومدير مستشفى المحافظة الى جانب طبيبين لاقدامهما على ارتكاب مخالفات ومغالاة في معاملات شراء أدوية ومستلزمات طبية وأجهزة مختبريّة)، مبينا ان (التحقيقات الأولية أظهرت أن قيمة شراء المواد الطبية والمستلزمات والأجهزة المختبريّة بلغت 296 مليون دينار في حين إن قيمتها الحقيقية تبلغ أقل من مئة مليون دينار)، وتابع البيان انه (تمت احالت المتهمين بصحبة المبرزات الجرمية المضبوطة إلى قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهم استنادا إلى أحكام المادّة 318 من قانون العقوبات). فيما باشر مصرف الرافدين بصرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد والمحافظات الكترونياً . وقال المصرف في بيان امس انه (باشر بدفع رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد والمحافظات عن طريق احدى ادوات الدفع الالكتروني للذين تم توطين رواتبهم عن طريقه). وفي محافظة الديوانية ، اعلن الادعاء العام في رئاسة استئناف الديوانية عن نتائج القضية المقدمة ضد مسؤول لجنة الطاقة في ديوان المحافظة. واوضح البيان ان (قاضي التحقيق صدق أقوال المشتكي ضد مسؤول لجنة الطاقة في ديوان المحافظة الذي طالب بمبلغ مليوني ونصف المليون دينار لقاء انجاز معاملة المواطن المشتكي لمنحه إجازة نصب مولدة أهلية واصدر قرارا يقضي بتصوير المبالغ التي سيتم تسليمها بمحضر ضبط أصولي وضبط المتهم بالجرم المشهود)، وأضاف أن (المتهم تم ضبطه مع معاونيه وكذلك الأوراق المقدمة إلى لجنة الطاقة وقد ضبط المبلغ مخبأ بين الأضابير في دولاب الأضابير المحفوظة في الغرفة الخاصة بالمتهمين)، وتابع أن (الإجراءات القانونية اتخذت بحقهم وفق إحكام القرار 160 ثانيا /1 لسنة 1983). واصدرت محكمة جنايات ميسان حكما غيابيا بالسجن 6 سنوات بحق مدير التسجيل العقاري السابق . وقال المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحكمة قررت حبس المدان الهارب ع .ع . ع لمدة 6 سنوات استنادا الى احكام المادة 340 من قانون العقوبات واصدارامر قبض وتحري مع تأييد حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدان).