السجن‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬لأردنيين‭ ‬خططا‭ ‬لقتل‭ ‬جنود‭ ‬اسرائيليين

اعترافات‭ ‬بالتخطيط‭ ‬للعمليات‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬ترامب‭ ‬نقل‭ ‬السفارة‭ ‬الامريكية‭ ‬الى‭ ‬القدس‭ ‬

عمان‭ – ‬الزمان

حكمت‭ ‬محكمة‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬الأردنية‭ ‬الأربعاء‭ ‬بالسجن‭ ‬عشرة‭ ‬أعوام‭ ‬مع‭ ‬الاشغال‭ ‬الشاقة‭ ‬على‭ ‬أردنيين‭ ‬خططا‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هجوم‭ ‬ضد‭ ‬جنود‭ ‬اسرائيليين‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬الأردن‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬حسبما‭ ‬افادت‭ ‬مراسلة‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬ودانت‭ ‬المحكمة‭ ‬الأردنيين‭ ‬ب»المؤامرة‭ ‬بقصد‭ ‬القيام‭ ‬بأعمال‭ ‬ارهابية»‭ ‬والتخطيط‭ ‬لقتل‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬المملكة‭ ‬مع‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬بواسطة‭ ‬رشاش‭ ‬كلاشنيكوف‭ ‬ومسدس‭. ‬وتفيد‭ ‬لائحة‭ ‬الاتهام‭ ‬التي‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬الأردنيين‭ ‬قررا‭ ‬تنفيذ‭ ‬«عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬إرهابية»‭ ‬على‭ ‬جنود‭ ‬اسرائيليين،‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬نقل‭ ‬السفارة‭ ‬من‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬إلى‭ ‬القدس‭ ‬وبسبب‭ ‬«الانتهاكات»‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭.‬

واعترف‭ ‬الشابان‭ ‬وهما‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬مدينة‭ ‬مادبا‭ ‬(32‭ ‬كلم‭ ‬جنوب‭ ‬عمان)‭ ‬وفي‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬العمر،‭ ‬بأنهما‭ ‬خططا‭ ‬لتنفيذ‭ ‬العملية‭ ‬المسلحة‭ ‬وكانا‭ ‬يعتزمان‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اعترضهما‭ ‬جنود‭ ‬أردنيون‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬عليهم‭. ‬وتمكن‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬الاردنيون‭ ‬من‭ ‬توقيفهما‭ ‬قبل‭ ‬تنفيذ‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬أيار/مايو‭ ‬الماضي‭.‬

وافادت‭ ‬لائحة‭ ‬الاتهام‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬الاول‭ ‬(25‭ ‬عاما)‭ ‬«تولدت‭ ‬لديه‭ ‬فكرة‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬إرهابية‭ ‬وتحديدا‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬نهر‭ ‬الأردن‭ ‬(‭…‬)‭ ‬على‭ ‬أثر‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬نقل‭ ‬السفارة‭ ‬الاميركية‭ ‬الى‭ ‬القدس‭ ‬وما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬من‭ ‬انتهاكات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي»‭.‬

واشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬«المتهم‭ ‬قرر‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬واستهداف‭ ‬عناصر‭ ‬الجيش‭ ‬الاردني‭ ‬المرابطين‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الحدود‭ ‬وقتلهم‭ ‬والاستيلاء‭ ‬على‭ ‬اسلحتهم‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الدخول‭ ‬الى‭ ‬الجانب‭ ‬الاخر‭ ‬(من‭ ‬الحدود)‭ ‬وتنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬لاستهداف‭ ‬الجنود‭ ‬الاسرائيليين»‭.‬

واوضحت‭ ‬أنه‭ ‬بعدما‭ ‬قرر‭ ‬تنفيذ‭ ‬العملية‭ ‬«عرض‭ ‬الفكرة‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬(28‭ ‬عاما)‭ ‬الذي‭ ‬وافقه‭ ‬على‭ ‬الفكرة‭ ‬والاشتراك‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬العمليات»‭.‬

وبحسب‭ ‬اللائحة،‭ ‬بدأ‭ ‬المتهمان‭ ‬«بعدها‭ ‬معاينة‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخرائط‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الانترنت‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬الاسلحة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬العملية‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬القاء‭ ‬القبض‭ ‬عليهما‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬ذلك»‭.‬

ويرتبط‭ ‬الاردن‭ ‬واسرائيل‭ ‬بمعاهدة‭ ‬سلام‭ ‬وقعاها‭ ‬عام‭ ‬1994‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬احكاما‭ ‬بالسجن‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬أردنيين‭ ‬لفترات‭ ‬راوحت‭ ‬بين‭ ‬ثلاثة‭ ‬وستة‭ ‬اعوام‭ ‬بعد‭ ‬ادانتهم‭ ‬ب»الترويج»‭ ‬لافكار‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬و»محاولة‭ ‬الالتحاق»‭ ‬بهذا‭ ‬التنظيم‭.‬

وتنظر‭ ‬محكمة‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬اسبوعيا‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬تتصل‭ ‬بالارهاب‭. ‬واغلب‭ ‬المتهمين‭ ‬من‭ ‬مؤيدي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬او‭ ‬المنضمين‭ ‬اليه‭.‬

وشدد‭ ‬الاردن‭ ‬خلال‭ ‬الاعوام‭ ‬الماضية‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬يفرضها‭ ‬على‭ ‬المروجين‭ ‬لافكار‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬او‭ ‬الذين‭ ‬يحاولون‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالتنظيم‭ ‬وبات‭ ‬يترصد‭ ‬كل‭ ‬متعاطف‭ ‬معه‭ ‬حتى‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭.‬

كما‭ ‬شدد‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الازمة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬آذار/مارس‭ ‬2011،‭ ‬إجراءاته‭ ‬على‭ ‬حدوده‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬واعتقل‭ ‬وسجن‭ ‬عشرات‭ ‬الجهاديين‭ ‬لمحاولتهم‭ ‬التسلل‭ ‬إلى‭ ‬البلد‭ ‬المجاور‭ ‬للقتال‭ ‬هناك‭.‬