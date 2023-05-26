السجن‭ ‬لمغني راب‭ ‬أمريكي‭ ‬أدين‭ ‬بتهريب‭ ‬المخدرات

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬فيدرالية‭ ‬قرب‭ ‬نيويورك‭ ‬حكماً‭ ‬بالسجن‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬لمغني‭ ‬الراب‭ ‬الأميركي‭ ‬فيتي‭ ‬واب‭ ‬المعروف‭ ‬بأغنيته‭ “‬تراب‭ ‬كوين‭”‬،‭ ‬عقب‭ ‬إدانته‭ ‬بتهريب‭ ‬المخدرات‭.‬

وكانت‭ ‬الشرطة‭ ‬الفدرالية‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬فيلد‭ ‬أوقفت‭ ‬ويليام‭ ‬جونيور‭ ‬ماكسويل‭ ‬الثاني‭ (‬31‭ ‬عاماً‭) ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬أكتوبر‭ ‬2021‭ ‬من‭ ‬ملعب‭ ‬للبيسبول‭ ‬في‭ ‬كوينز‭ ‬بنيويورك،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬مقرراً‭ ‬أن‭ ‬يحيي‭ ‬حفلة‭ ‬ضمن‭ ‬أحد‭ ‬المهرجانات‭.‬

وأقرّ‭ ‬المغني‭ ‬بذنبه‭ ‬من‭ ‬التهم‭ ‬التي‭ ‬وُجّهت‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2022‭ ‬وكان‭ ‬ينتظر‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬حقه‭.‬

والأربعاء،‭ ‬اصدر‭ ‬أحد‭ ‬القضاة‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الفيدرالية‭ ‬في‭ ‬سنترال‭ ‬إسليب‭ ‬في‭ ‬لونغ‭ ‬آيلاند‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬بالسجن‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬بتوزيع‭ ‬الكوكايين،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عملية‭ ‬اتجار‭ ‬كبيرة‭ ‬اعتُقل‭ ‬بنتيجتها‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬آخرين‭ ‬بينهم‭ ‬حارس‭ ‬سجن‭.‬

واشتهر‭ ‬فيتي‭ ‬واب‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬باترسون‭ ‬بنيو‭ ‬جيرسي‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬بأغنيته‭ “‬تراب‭ ‬كوين‭” (‬2015‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬ضمن‭ ‬تصنيف‭ “‬بيلبورد‭ ‬هوت‭ ‬100‭” ‬الاميركي‭.‬

وذكر‭ ‬القضاء‭ ‬الاميركي‭ ‬أنّ‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬كان‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ “‬شبكة‭ ‬وزعت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬كيلوغرام‭ ‬من‭ ‬الكوكايين‭ ‬والهيروين‭ ‬والفنتانيل‭ ‬والكراك‭ ‬عبر‭ ‬لونغ‭ ‬آيلاند‭ ‬ونيوجيرسي‭” ‬،‭ ‬بين‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2019‭ ‬وحزيران‭/‬يونيو‭ ‬2020‭.‬

ولفت‭ ‬بيان‭ ‬للمدعي‭ ‬العام‭ ‬الفدرالي‭ ‬أنّ‭ ‬المخدرات‭ ‬كانت‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬الساحل‭ ‬الغربي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإلى‭ ‬الساحل‭ ‬الشرقي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬بالبريد‭ ‬أو‭ ‬مخبأةً‭ ‬داخل‭ ‬مركبات‭.‬

وأشار‭ ‬المدعون‭ ‬العامون‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬عمليات‭ ‬المداهمة‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬استرداد‭ ‬نحو‭ ‬1‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬نقداً‭ ‬و16‭ ‬كيلوغراماً‭ ‬من‭ ‬الكوكايين‭ ‬وكيلوغرامين‭ ‬من‭ ‬الهيروين‭ ‬وحبوب‭ ‬الفنتانيل‭ ‬وعدداً‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬النارية‭.‬