السجن‭ ‬المؤبد‭ ‬لفنان‭ ‬مصري ورحيل‭ ‬الشامي‭ ‬بعد‭ ‬غيبوبة

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

قضت‭ ‬محكمة‭ ‬مصرية‭ ‬أمس‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬على‭ ‬الفنان‭ ‬طارق‭ ‬النهري‭ ‬وتسعة‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬إعادة‭ ‬محاكمتهم‭ ‬بأحداث‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وحرق‭ ‬المجمع‭ ‬العلمي‭. ‬وقضت‭ ‬محكمة‭ ‬جنايات‭ ‬القاهرة‭ ‬بمعاقبة‭ ‬حدثين‭ ‬إسلام‭ ‬حنفي‭ ‬شحاتة،‭ ‬ومحمد‭ ‬عبد‭ ‬العال‭ ‬ربيع‭ ‬بالسجن‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬وبراءة‭ ‬21‭ ‬آخرين‭.‬

وكانت‭ ‬المحكمة‭ ‬عاقبت‭ ‬طارق‭ ‬النهري،‭ ‬و32‭ ‬متهما‭ ‬آخرين‭ ‬غيابيًا‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اتهامه‭ ‬بالتورط‭ ‬في‭ ‬حرق‭ ‬المجمع‭ ‬العلمي‭ ‬والتجمهر،‭ ‬والتظاهر‭ ‬وحيازة‭ ‬أسلحة‭ ‬نارية‭.‬

فيما‭ ‬توفي،‭ ‬أمس‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬مصطفى‭ ‬الشامي‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬74‭ ‬عاما،‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬مع‭ ‬المرض‭ ‬ودخوله‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭ ‬دامت‭ ‬14‭ ‬يوماً‭.‬

ونشرت‭ ‬زوجته‭ ‬هبة‭ ‬بدر،‭ ‬خبر‭ ‬وفاته‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬فيسبوك،‭ ‬قائلة:‭ ‬«عندما‭ ‬مات‭ ‬أبي‭ ‬وأمي‭ ‬لم‭ ‬أشعر‭ ‬باليتم‭ ‬لأنك‭ ‬عوضتني‭ ‬عنهم،‭ ‬لكن‭ ‬اليوم‭ ‬يحترق‭ ‬قلبي‭ ‬وينزف‭ ‬دما‭ ‬على‭ ‬فراقك‭ ‬وأشعر‭ ‬باليتم،‭ ‬الفنان‭ ‬القدير‭ ‬د‭.‬مصطفى‭ ‬الشامي‭ ‬في‭ ‬ذمة‭ ‬الله،‭ ‬آه‭ ‬على‭ ‬وجع‭ ‬قلبي‭ ‬لفراقك‭.. ‬الله‭ ‬يرحمك‭ ‬برحمته‭ ‬الواسعة»‭. ‬وكان‭ ‬الفنان‭ ‬مصطفى‭ ‬الشامي‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭ ‬عميقة‭ ‬منذ‭ ‬أسبوعين‭ ‬تقريبًا،‭ ‬وطلبت‭ ‬زوجته‭ ‬من‭ ‬أصدقائه‭ ‬ومحبيه‭ ‬الدعاء‭ ‬له‭ ‬بالشفاء‭.‬