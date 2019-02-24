السجن‭ ‬المؤبد‭ ‬لفنان‭ ‬مصري ورحيل‭ ‬الشامي‭ ‬بعد‭ ‬غيبوبة

القاهرة – الزمان
قضت محكمة مصرية أمس بالسجن المؤبد على الفنان طارق النهري وتسعة آخرين في قضية إعادة محاكمتهم بأحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي. وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة حدثين إسلام حنفي شحاتة، ومحمد عبد العال ربيع بالسجن 10 سنوات، وبراءة 21 آخرين.
وكانت المحكمة عاقبت طارق النهري، و32 متهما آخرين غيابيًا بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.
فيما توفي، أمس الفنان المصري مصطفى الشامي عن عمر ناهز 74 عاما، بعد صراع مع المرض ودخوله في غيبوبة دامت 14 يوماً.
ونشرت زوجته هبة بدر، خبر وفاته عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: «عندما مات أبي وأمي لم أشعر باليتم لأنك عوضتني عنهم، لكن اليوم يحترق قلبي وينزف دما على فراقك وأشعر باليتم، الفنان القدير د.مصطفى الشامي في ذمة الله، آه على وجع قلبي لفراقك.. الله يرحمك برحمته الواسعة». وكان الفنان مصطفى الشامي دخل في غيبوبة عميقة منذ أسبوعين تقريبًا، وطلبت زوجته من أصدقائه ومحبيه الدعاء له بالشفاء.