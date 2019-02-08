السبانخ‭ ‬لإنقاص‭ ‬الوزن‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬الجلطات‭ ‬

برلين‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

أشارت‭ ‬الرابطة‭ ‬الألمانية‭ ‬للتغذية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السبانخ‭ ‬يعد‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الخضراوات‭ ‬المفيدة‭ ‬للصحة،‭ ‬لاحتوائه‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬المهمة‭ ‬للجسم‭.‬

وفيما‭ ‬يلي‭ ‬بعض‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬تدعو‭ ‬لتناول‭ ‬السبانخ‭ ‬يومياً:

تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬العامة

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬المبالغة‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬كمية‭ ‬الحديد‭ ‬في‭ ‬السبانخ،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يمد‭ ‬الجسم‭ ‬بالفعل‭ ‬بكمية‭ ‬أكبر‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الخضراوات‭ ‬الأخرى،‭ ‬وعند‭ ‬تناول‭ ‬السبانخ‭ ‬يومياً‭ ‬فإن‭ ‬الجسم‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬الحديد،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يمد‭ ‬الجسم‭ ‬ببعض‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬الهامة‭ ‬مثل‭ ‬فيتامين‭ ‬«ج»،‭ ‬الذي‭ ‬يحمي‭ ‬من‭ ‬العدوى،‭ ‬وفيتامين‭ ‬«أ»‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬العينين،‭ ‬والماغنسيوم‭ ‬لتنظيم‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭.‬

منح‭ ‬الجسم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬القوة

يساعد‭ ‬تناول‭ ‬السبانخ‭ ‬بكثرة‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬عضلات‭ ‬الجسم،‭ ‬خاصةً‭ ‬إذا‭ ‬السبانخ‭ ‬طازجة،‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬سلطة‭ ‬مثلاً،‭ ‬حيث‭ ‬يعمل‭ ‬البوتاسيوم‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬العضلات،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬النترات‭ ‬تغذي‭ ‬خلايا‭ ‬العضلات‭ ‬وتجعلنا‭ ‬أقوى‭.‬

الوقاية‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬وإنقاص‭ ‬الوزن

تفيد‭ ‬النترات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬السبانخ‭ ‬أيضاً‭ ‬الصحة،‭ ‬فهي‭ ‬تنتج‭ ‬أكسيد‭ ‬النيتريك،‭ ‬الذي‭ ‬يقي‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬بالجلطات‭ ‬والنوبات‭ ‬القلبية‭.‬

وقد‭ ‬يفيد‭ ‬تناول‭ ‬السبانخ‭ ‬أيضاً‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬فإن‭ ‬السبانخ‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬الخضراوات‭ ‬المثالية‭ ‬لإنقاص‭ ‬الوزن‭.‬